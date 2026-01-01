Autor: Michael Clarke

Rozmowy kwalifikacyjne mogą budzić obawy.

Wchodzisz do nowego budynku, ubrany w swoje najelegantsze ubrania i starając się z całych sił zaprezentować się z jak najlepszej strony. Czy potrafisz dobrze uścisnąć dłoń? Do tej pory nigdy się nad tym nie zastanawiałeś, ale teraz nie możesz przestać o tym myśleć.

Mając w ręku jedynie swoje CV jako tarczę i kierując się prostą chęcią dobrego wywarcia wrażenia, starasz się jak najlepiej nawiązać swobodną rozmowę z osobą, która dzisiaj będzie zadawać większość pytań.

Słuchaj, spójrzmy prawdzie w oczy. To chwila, która wszystkich wprawia w zdenerwowanie. Rozmowa kwalifikacyjna to jedna z największych przeszkód na drodze do znalezienia nowej pracy. Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wymaga zgłębienia tematu i praktyki.

Ale co się zmienia, gdy firma proponuje ci rozmowę kwalifikacyjną online? Cóż, w rzeczywistości może to być zaletą.

Oto jak to zrobić:

Przewaga własnego boiska

Więc pomysł przeprowadzenia wywiadu w zaciszu własnego domu powinien być zaletą, prawda?

Według serwisu Indeed, 82 procent pracodawców Skorzystaj już dziś z wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych.

Pandemia wymusiła rozwój technologii, a w niektórych dziedzinach wprowadzono zmiany, których już nigdy nie da się cofnąć. Aby to udowodnić, 93 procent firm które przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne w formie wirtualnej, oświadczyły, że będą je kontynuować również w przyszłości.

To znaczy, że ta tendencja się utrzyma. Nadszedł więc czas, abyś ten zwrot w kulturze biznesowej przekształcił w szansę dla siebie.

Największą zaletą tego trendu jest to, że teraz masz przewagę własnego boiska. W piłce nożnej drużyna gospodarzy zwiększa swoje szanse na zwycięstwo wyłącznie dlatego, że gra na własnym stadionie. Jedna z analiz wykazała, że drużyny gospodarzy wygrywają około 64 procent rozegranych meczów w angielskiej lidze piłkarskiej.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej możesz spróbować odtworzyć te same warunki. Przewaga wynikająca z tego, że rozmowa odbywa się u Ciebie, daje Ci większą kontrolę nad tym, jak się zaprezentujesz. To Ty zapraszasz osobę przeprowadzającą rozmowę do swojego domu, a nie na odwrót. Czujesz się swobodnie, bo znasz swoje otoczenie.

To twój dom i to ty decydujesz o oświetleniu, tle oraz o tym, jakie książki możesz swobodnie rozłożyć w tle, by przyciągnąć ich uwagę.

Z najnowszego badania przeprowadzonego na LinkedIn dotyczącego rozmów kwalifikacyjnych online , 65 procent specjalistów zgadza się, że wrażenie, jakie wywierasz w sieci jest równie ważna jak ta, którą nawiązujesz osobiście.

Niezwykle ważne jest, aby traktować spotkania wirtualne tak samo, jak spotkania w rzeczywistości. Otoczenie jest inne, ale podstawowe zasady pozostają takie same.

Jak wiadomo, stres nieodłącznie wiąże się z rozmowami kwalifikacyjnymi. A zabierając go ze sobą do domu, możesz stanąć przed kilkoma nowymi zmartwieniami, które trzeba będzie wziąć pod uwagę. Na podstawie tego samego badania opublikowanego na LinkedIn , 43 procent kandydatów uważa, że rozmowy kwalifikacyjne w formie wideo powodować większy stres niż rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane osobiście.

Są rzeczy, nad którymi nie masz kontroli. Prace budowlane u sąsiadów, współlokatorzy, którzy zajmują całe Wi-Fi, i koty wskakujące do kadru podczas wywiadu.

Oto jednak prosty przewodnik zawierający wskazówki, co robić, a czego unikać podczas wirtualnej rozmowy kwalifikacyjnej

Co należy robić

Więc nadal obowiązuje zasada punktualności. To powinno być proste zadanie, które można wykonać w zaciszu własnego domu. Upewnij się, że będziesz gotowy z odpowiednim wyprzedzeniem i pojawisz się w wirtualnym miejscu spotkania co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem

Ubierz się tak, jak na zwykłą rozmowę kwalifikacyjną. To, że jesteś zaledwie kilka metrów od swojego wygodnego łóżka, nie stanowi usprawiedliwienia dla pozostania w piżamie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jednym z najprostszych sposobów, by pokazać, że nadajesz się na to stanowisko, jest zadbanie o elegancki i formalny wygląd.

Sprawdź, czy wszystko działa i znajdujesz się w dobrze oświetlonym i cichym kącie swojego domu. Szukanie w pośpiechu w połowie zadania ładowarki do laptopa nie będzie wyglądało zbyt dobrze. Podobnie jak siedzenie w niemal całkowicie zaciemnionym pokoju z odgłosem telewizora w tle.

I na koniec nawiąż „kontakt wzrokowy” z kamerą. Nawiązanie kontaktu z osobą przeprowadzającą rozmowę kwalifikacyjną jest jednym z najważniejszych elementów udanej rozmowy kwalifikacyjnej.

Czego nie należy robić

Nie daj się rozpraszać. Nawiązywanie relacji z osobą, z którą spotykamy się wirtualnie, zajmuje więcej czasu. Jednym z najczęstszych błędów popełnianych podczas wirtualnej rozmowy kwalifikacyjnej jest zachowywanie dystansu i rozpraszanie uwagi osoby przeprowadzającej rozmowę.

Nie czytaj przygotowanych odpowiedzi. Z badań przeprowadzonych przez Harvard Business Review , 80 procent kandydatów, którzy nie zdali egzaminu w ramach tego badania, sprawiało wrażenie, jakby czytali z kartki. Pokusa sporządzenia obszernych notatek, z których można korzystać na ekranie, może być silna, ale bardzo łatwo to zauważyć.

Nie zachowuj się zbyt swobodnie. Łatwo jest popaść w swobodę typową dla własnego domu, gdy jesteś w domu, ale musisz pamiętać, że nadal znajdujesz się w sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej. Nie prowadź spotkania z kanapy tylko dlatego, że tam właśnie siedzisz.

Nie pomyl się co do godziny rozmowy kwalifikacyjnej. Podobnie jak w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej osobiście, kluczowe znaczenie ma wywarcie dobrego pierwszego wrażenia. Upewnij się, że wiesz, kiedy odbędzie się rozmowa, i przyjdź punktualnie.