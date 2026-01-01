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वर्चुअल नौकरी साक्षात्कार का उदय और घर के फायदे का अधिकतम लाभ उठाने के लिए एक त्वरित मार्गदर्शिका

पढ़ने का समय: 4 मिनट
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

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माइकल क्लार्क द्वारा

नौकरी के साक्षात्कार डरावने हो सकते हैं।

एक नई इमारत में प्रवेश करते समय आप अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर खुद की सर्वश्रेष्ठ छवि दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या आपका हाथ मिलाने का तरीका अच्छा है? आपने इस पल से पहले कभी इसके बारे में सचमुच नहीं सोचा था, लेकिन अब आप इस पर ही अटके हुए हैं।

सिर्फ अपने सीवी को ढाल की तरह हाथ में थामे और अच्छा करने की साधारण इच्छा के साथ, आप आज अधिकांश प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति के साथ छोटी-मोटी बातचीत करने की पूरी कोशिश करते हैं।

देखिए, सच तो यह है कि यह वह क्षण है जो हर किसी को घबरा देता है। नया नौकरी खोजने के रास्ते में इंटरव्यू सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। अपने नौकरी इंटरव्यू कौशल को बेहतर बनाने के लिए शोध और अभ्यास की आवश्यकता होती है।

लेकिन जब कोई कंपनी आपको वर्चुअल इंटरव्यू ऑफर करती है तो क्या बदलता है? खैर, असल में यह एक फायदा हो सकता है।

यहाँ बताया गया है कि कैसे:

घरेलू लाभ

तो, अपने घर की आरामदायक जगह से इंटरव्यू देने का विचार एक फायदा होना चाहिए, है ना?

Indeed के अनुसार, नियोक्ताओं का 82 प्रतिशत आज वर्चुअल साक्षात्कार का उपयोग करें।

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महामारी ने तकनीक को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया और कुछ क्षेत्रों में ऐसे बदलाव किए गए जिन्हें अब कभी वापस नहीं मोड़ा जाएगा। इस बात को साबित करने के लिए, 93 प्रतिशत कंपनियाँ जिन लोगों ने वर्चुअल इंटरव्यू दिए, उन्होंने कहा कि वे भविष्य में भी इन्हें जारी रखेंगे।

तो यह अब स्थायी रूप से रहने आया है। और अब समय आ गया है कि आप व्यापार संस्कृति में आए इस मोड़ को अपने लिए एक अवसर में बदलें।

इस प्रवृत्ति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब आपके पास घरेलू लाभ है। सॉकर में, घरेलू टीम अपनी जीत की संभावनाएँ केवल इसलिए बढ़ा लेती है क्योंकि वह अपने स्टेडियम में खेल रही है। एक विश्लेषण में पाया गया कि घरेलू टीमें लगभग खेले गए 64 प्रतिशत खेल इंग्लिश फुटबॉल लीग में

और नौकरी के इंटरव्यू में भी आप उन्हीं संभावनाओं को दोहराने की कोशिश कर सकते हैं। घरेलू लाभ आपको यह अधिक नियंत्रण देता है कि आप क्या दिखाते हैं। आप इंटरव्यू लेने वाले को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं, न कि वह आपको उनके कार्यालय में बुला रहा है। और आप सहज महसूस करते हैं क्योंकि आप अपने परिवेश को जानते हैं।

यह आपका घर है और आप रोशनी, पृष्ठभूमि और पृष्ठभूमि में आकस्मिक रूप से रखी जाने वाली किताबों का चयन कर सकते हैं, जो उनकी नजर को आकर्षित कर सकती हैं।

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वर्चुअल इंटरव्यू पर हालिया लिंक्डइन सर्वेक्षण से, 65 प्रतिशत पेशेवर सहमत हैं कि ऑनलाइन आपकी छवि व्यक्तिगत रूप से किए गए निर्णय जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है।

यह महत्वपूर्ण है कि आप वर्चुअल बैठकों को वैसे ही लें जैसे आप वास्तविक जीवन में बैठकों को लेते हैं। परिवेश अलग हो सकता है, लेकिन स्थिति के मूल मूल्य वही रहते हैं।

जैसा कि हम जानते हैं, नौकरी के साक्षात्कारों के साथ चिंता अनिवार्य रूप से जुड़ी होती है। और इसे अपने घर में लाने पर आपको कुछ नई चिंताओं पर विचार करना पड़ सकता है।उसी लिंक्डइन अध्ययन से लिया गया, 43 प्रतिशत उम्मीदवारों का मानना है कि वीडियो साक्षात्कार और अधिक तनाव पैदा करना व्यक्तिगत साक्षात्कारों की तुलना में।

कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। पड़ोस में चल रही निर्माण कार्य, फ्लैटमेट्स का आपका वाई-फाई हड़प लेना और इंटरव्यू के दौरान फ्रेम में कूद पड़ने वाली बिल्लियाँ।

लेकिन यहाँ एक सरल करें और न करें गाइड है वर्चुअल इंटरव्यू देने के लिए।

क्या करें

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तो समय पर पहुंचना अभी भी लागू होता है।यह आपके अपने घर की सुविधा से करना आसान होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त समय पहले तैयार हों और अपनी वर्चुअल बैठक स्थल पर कम से कम 5 मिनट पहले पहुँच जाएँ।

सामान्य साक्षात्कार के लिए जैसे आप कपड़े पहनते हैं, वैसे ही पहनें।सिर्फ इसलिए कि आप अपने आरामदायक बिस्तर से कुछ ही मीटर दूर हैं, यह आपको इंटरव्यू में पजामे पहनने का बहाना नहीं देता। यह दिखाने का सबसे आसान तरीका है कि आप इस भूमिका के लिए उपयुक्त हैं, कि आप खुद को एक स्मार्ट और औपचारिक रूप में प्रस्तुत करें।

जाँचें कि सब कुछ काम कर रहा है। और आप अपने घर के एक अच्छी तरह से रोशन और शांत कोने में हैं। आधी रात में लैपटॉप चार्जर ढूंढने के लिए इधर-उधर फंसना अच्छा नहीं लगेगा। न ही लगभग अंधेरे कमरे में टीवी की आवाज़ के साथ बैठना अच्छा लगेगा।

और अंत में, कैमरे से 'आँखें मिलाएँ'। अपने साक्षात्कारकर्ता से जुड़ने का प्रयास करना एक सफल साक्षात्कार आयोजित करने के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है।

क्या न करें

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ध्यान भटकने न देंकिसी से वर्चुअल रूप से मिलने पर उनके साथ संबंध बनाने में अधिक समय लगता है। वर्चुअल इंटरव्यू के दौरान की जाने वाली सबसे आसान गलतियों में से एक है इंटरव्यू लेने वाले से दूर और विचलित रहना।

तैयार किए गए उत्तर न पढ़ें. द्वारा किए गए शोध से हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूउनके अध्ययन के 80 प्रतिशत असफल उम्मीदवार ऐसे प्रतीत हुए जैसे वे किसी लिखी हुई स्क्रिप्ट से पढ़ रहे हों। स्क्रीन पर देखने के लिए खुद को विस्तृत नोट्स देने का प्रलोभन तो हो सकता है, लेकिन इसे पहचानना बहुत आसान है।

बहुत बेपरवाह मत बनोघर पर होने पर अपने घरेलू अंदाज में बोलना आसान होता है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि आप अभी भी नौकरी के इंटरव्यू की स्थिति में हैं। सिर्फ इसलिए कि सोफ़ा आपके पास है, बैठक को सोफ़े से आयोजित न करें।

साक्षात्कार का समय गलत न समझें। ठीक वैसे ही जैसे व्यक्तिगत साक्षात्कार में, अच्छा पहला प्रभाव छोड़ना महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आपको पता हो कि साक्षात्कार कब है और समय पर पहुँचें।

Doodle कैसे मदद कर सकता है? Doodle के साथ, आपको हमेशा पता रहेगा कि आपकी अगली बैठक कब है। अपना कैलेंडर कनेक्ट करके, Doodle स्वचालित रूप से आपकी बैठकों को शेड्यूल करेगा और आपको बैठक लिंक तक आसान पहुँच देगा। इसके बारे में और जानें Doodle और हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं योजना विशेषज्ञ 

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