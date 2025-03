*Por Michael Clarke**

As entrevistas de emprego podem ser intimidadoras.

Entrando em um novo prédio, vestida com suas roupas mais inteligentes e tentando ao máximo exibir a melhor imagem possível de si mesma. Você tem um bom aperto de mão? Você nunca havia pensado nisso antes deste momento, mas agora você está obcecado com isso.

Com apenas seu CV na mão como um escudo e um simples desejo de fazer bem, você tenta fazer o melhor para fazer uma pequena conversa com a pessoa que fará a maioria das perguntas hoje.

Vejamos, vamos encarar os fatos. Este é um momento que deixa a todos nervosos. A entrevista é um dos maiores obstáculos no caminho para encontrar um novo emprego. Melhorar suas habilidades na entrevista de emprego requer pesquisa e prática.

Mas o que muda quando uma empresa lhe oferece uma entrevista virtual? Bem, na verdade, pode ser uma vantagem.

Veja como:

A vantagem da casa

Então, a idéia de fazer uma entrevista a partir do conforto de sua própria casa deve ser um benefício, certo?

De fato, utilizam entrevistas virtuais hoje.

A pandemia forçou a mão da tecnologia e em algumas áreas foram feitas mudanças que nunca serão revertidas. Para provar este ponto, 93% das empresas que fazem entrevistas virtuais disseram que continuariam a fazê-las no futuro.

Portanto, está aqui para ficar. E é hora de transformar esta reviravolta na cultura empresarial em uma oportunidade para você.

O maior benefício desta tendência é que agora você tem uma vantagem doméstica. No futebol, o time da casa aumenta suas chances de vencer apenas porque está jogando em seu estádio. Uma análise revelou que os times da casa ganham aproximadamente 64% dos jogos jogados na Liga Inglesa de Futebol.

E com a entrevista de emprego, você pode tentar replicar as mesmas probabilidades. A vantagem doméstica lhe dá mais controle sobre o que você mostra. Você está convidando o entrevistador a entrar em sua casa em vez do contrário. E você se sente confortável porque conhece seu ambiente.

É a sua casa e você pode decidir a iluminação, o pano de fundo e quais livros você pode pontilhar casualmente ao redor do pano de fundo que podem simplesmente chamar a atenção deles.

De uma recente pesquisa Linkedin sobre entrevistas virtuais, 65% dos profissionais concordam que a impressão que você faz online é tão importante quanto aquela que você faz pessoalmente.

É crucial tratar as reuniões virtuais como se tratasse as reuniões na vida real. O cenário é diferente, mas os valores centrais da situação permanecem os mesmos.

Como sabemos, a ansiedade está inevitavelmente ligada às entrevistas de emprego. E ao trazê-la para casa com você, pode haver algumas novas preocupações que você talvez tenha que considerar.Taken from the same Linkedin study, 43% dos candidatos pensam em entrevistas em vídeo causam mais estresse do que entrevistas presenciais.

Há algumas coisas que você não pode controlar. Obras de construção ao lado, colegas de apartamento porcos com seu wi-fi e gatos saltando para o quadro durante a entrevista.

Mas aqui está um simples Do's e Don't guide to doing a virtual interview*

Do's*

Por isso, o prazo de entrega ainda se aplica*. Esta deve ser fácil a partir do conforto de sua própria casa. Certifique-se de estar pronto em bastante tempo e chegar em seu local de reunião virtual com pelo menos 5 minutos de antecedência.

Vestir como você faria para uma entrevista normal*. Só porque você está a metros de sua cama aconchegante, não lhe dá uma desculpa para manter seu pijama vestido para a entrevista. Uma das maneiras mais fáceis de mostrar que você está certo para o papel é apresentar uma imagem inteligente e formal de si mesmo.

Certifique que tudo funciona e você está em um canto bem iluminado e tranqüilo de sua casa. Fumbling around half-way through to find your laptop charger won't be a good look. Tampouco ficará sentado em uma sala quase preta com o barulho da televisão ao fundo.

E finalmente, fazer 'contato visual' com a câmera. Tentar se conectar com seu entrevistador é um dos aspectos mais cruciais para conduzir uma entrevista bem sucedida.

Don'ts*

Não se distraia*. Leva mais tempo quando se encontra alguém virtualmente para começar a construir uma conexão com ele. Um dos erros mais fáceis de se cometer durante uma entrevista virtual é estar distante e distraído do entrevistador.

Não ler respostas preparadas*. Da pesquisa realizada pela Harvard Business Review, 80% dos candidatos mal sucedidos de seu estudo pareciam estar lendo a partir de um roteiro. A tentação de dar a si mesmo extensas notas para se referir em sua tela pode ser forte, mas é muito fácil de identificar.

Não seja muito casual*. É fácil entrar em seu estado de origem se você estiver em casa, mas você tem que lembrar que ainda está em uma situação de entrevista de emprego. Não hospede a reunião de seu sofá só porque ele está lá.

Não se engane na hora da entrevista. Só como uma entrevista presencial, causar uma boa primeira impressão é fundamental. Certifique-se de saber quando a entrevista é feita e compareça na hora certa.

