Von Michael Clarke

Vorstellungsgespräche können einschüchternd sein.

Sie betreten ein neues Gebäude, tragen Ihre schickste Kleidung und versuchen, das bestmögliche Bild von sich zu vermitteln. Haben Sie einen guten Händedruck? Bis zu diesem Moment haben Sie nie wirklich darüber nachgedacht, aber jetzt sind Sie wie besessen davon.

Nur mit Ihrem Lebenslauf in der Hand und dem einfachen Wunsch, gut abzuschneiden, versuchen Sie Ihr Bestes, um mit der Person, die heute die meisten Fragen stellen wird, Smalltalk zu machen.

Seien wir doch ehrlich. Das ist ein Moment, der jeden nervös macht. Das Vorstellungsgespräch ist eine der größten Hürden auf dem Weg zu einem neuen Job. Um Ihre Fähigkeiten bei Vorstellungsgesprächen zu verbessern, müssen Sie recherchieren und üben.

Aber was ändert sich, wenn ein Unternehmen Ihnen ein virtuelles Vorstellungsgespräch anbietet? Nun, es kann sogar ein Vorteil sein.

Und so geht's:

Der Heimvorteil

Der Gedanke, ein Vorstellungsgespräch bequem von zu Hause aus zu führen, sollte doch ein Vorteil sein, oder?

Laut Indeed nutzen 82 Prozent der Arbeitgeber heute virtuelle Interviews.

Die Pandemie hat die Technologie unter Druck gesetzt, und in einigen Bereichen wurden Änderungen vorgenommen, die nie wieder rückgängig gemacht werden können. Ein Beweis dafür ist, dass 93 Prozent der Unternehmen, die virtuelle Vorstellungsgespräche durchführen, angaben, dass sie dies auch in Zukunft tun werden.

Es wird also auch in Zukunft so bleiben. Und es ist an der Zeit, dass Sie diese Veränderung der Unternehmenskultur als Chance für sich nutzen.

Der größte Vorteil dieses Trends ist, dass Sie jetzt einen Heimvorteil haben. Im Fußball erhöht die Heimmannschaft ihre Gewinnchancen allein dadurch, dass sie in ihrem Stadion spielt. Eine Analyse hat ergeben, dass die Heimmannschaften in der englischen Fußballliga etwa 64 Prozent der Spiele gewinnen.

Und bei einem Vorstellungsgespräch können Sie versuchen, die gleichen Chancen zu nutzen. Der Heimvorteil gibt Ihnen mehr Kontrolle darüber, was Sie zeigen. Sie laden den Gesprächspartner zu sich nach Hause ein und nicht umgekehrt. Und Sie fühlen sich wohl, weil Sie Ihre Umgebung kennen.

Es ist Ihr Zuhause, und Sie können über die Beleuchtung, den Hintergrund und die Bücher entscheiden, die Sie beiläufig im Hintergrund platzieren können und die dem Gesprächspartner ins Auge fallen könnten.

Laut einer aktuellen Linkedin-Umfrage über virtuelle Vorstellungsgespräche stimmen 65 Prozent der Fachleute zu, dass der Eindruck, den Sie online machen genauso wichtig ist wie der, den Sie persönlich machen.

Es ist von entscheidender Bedeutung, virtuelle Treffen so zu behandeln, wie Sie es auch im wirklichen Leben tun würden. Der Rahmen ist zwar ein anderer, aber die Kernwerte der Situation bleiben dieselben.

Wie wir wissen, sind Ängste unweigerlich mit Vorstellungsgesprächen verbunden. Und wenn Sie es mit nach Hause nehmen, gibt es vielleicht ein paar neue Sorgen, die Sie in Betracht ziehen müssen.Aus derselben Linkedin-Studie, denken 43 Prozent der Kandidaten, dass Video-Interviews mehr Stress verursachen als persönliche Gespräche.

Es gibt einige Dinge, die Sie nicht kontrollieren können. Bauarbeiten nebenan, Mitbewohner, die Ihr WLAN in Beschlag nehmen, und Katzen, die während des Gesprächs ins Bild springen.

Aber hier ist ein einfacher Leitfaden für ein virtuelles Vorstellungsgespräch, was zu tun und zu lassen ist

Do's

Pünktliches Erscheinen gilt nach wie vor. Dies sollte ein einfaches Gespräch sein, das Sie bequem von zu Hause aus führen können. Sorgen Sie dafür, dass Sie rechtzeitig fertig sind und mindestens 5 Minuten vor dem Treffen am virtuellen Treffpunkt eintreffen.

Kleiden Sie sich wie für ein normales Vorstellungsgespräch. Nur weil Sie nur wenige Meter von Ihrem gemütlichen Bett entfernt sind, ist das keine Entschuldigung dafür, dass Sie beim Vorstellungsgespräch Ihren Pyjama anbehalten. Eine der einfachsten Möglichkeiten, um zu zeigen, dass Sie für die Stelle geeignet sind, besteht darin, ein elegantes und formelles Bild von sich zu vermitteln.

Vergewissern Sie sich, dass alles funktioniert und dass Sie sich in einer gut beleuchteten und ruhigen Ecke Ihres Hauses befinden. Wenn Sie auf halbem Weg nach dem Ladegerät für Ihren Laptop suchen, macht das keinen guten Eindruck. Genauso wenig, wenn Sie in einem fast stockdunklen Raum mit dem Lärm des Fernsehers im Hintergrund sitzen.

**Versuchen Sie, eine Verbindung zu Ihrem Gesprächspartner herzustellen, das ist einer der wichtigsten Aspekte für ein erfolgreiches Interview.

Don'ts

Lassen Sie sich nicht ablenken. Wenn Sie jemanden virtuell treffen, dauert es länger, bis Sie eine Verbindung zu ihm aufbauen können. Einer der einfachsten Fehler bei einem virtuellen Vorstellungsgespräch ist es, sich vom Gesprächspartner zu entfernen und abzulenken.

Lesen Sie keine vorbereiteten Antworten. Untersuchungen der Harvard Business Review haben ergeben, dass 80 % der erfolglosen Bewerber aus ihrer Studie von einem Skript abzulesen scheinen. Die Versuchung, sich ausführliche Notizen zu machen und auf dem Bildschirm nachzuschlagen, mag groß sein, aber sie ist sehr leicht zu erkennen.

Seien Sie nicht zu lässig. Wenn Sie zu Hause sind, können Sie sich leicht in Ihr Privatleben zurückziehen, aber Sie dürfen nicht vergessen, dass Sie sich immer noch in einem Vorstellungsgespräch befinden. Veranstalten Sie das Treffen nicht von Ihrem Sofa aus, nur weil es dort steht.

Verstehen Sie die Zeit des Vorstellungsgesprächs nicht falsch. Wie bei einem persönlichen Vorstellungsgespräch ist es wichtig, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Vergewissern Sie sich, dass Sie wissen, wann das Gespräch stattfindet, und erscheinen Sie pünktlich.

Wie kann Doodle helfen? Mit Doodle wissen Sie immer, wann Ihr nächstes Treffen stattfindet. Durch die Verknüpfung mit Ihrem Kalender platziert Doodle automatisch Ihre Meetings und ermöglicht Ihnen einen einfachen Zugriff auf den Meeting-Link. Erfahren Sie mehr über Doodle und wie wir Ihnen helfen können, ein zu werden.(https://doodle.com/premium)