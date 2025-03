Par Michael Clarke

Les entretiens d'embauche peuvent être intimidants.

Vous entrez dans un nouveau bâtiment, vêtu de vos plus beaux vêtements et vous vous efforcez de donner la meilleure image possible de vous-même. Avez-vous une bonne poignée de main ? Vous n'y aviez jamais vraiment pensé avant ce moment, mais maintenant vous êtes obsédé par cette question.

Avec pour seul bouclier votre CV et le simple désir de bien faire, vous vous efforcez de faire la conversation à la personne qui vous posera la plupart des questions aujourd'hui.

Il faut se rendre à l'évidence. C'est un moment qui rend tout le monde nerveux. L'entretien est l'un des plus grands obstacles sur la voie de la recherche d'un nouvel emploi. L'amélioration de vos compétences en matière d'entretien d'embauche nécessite de la recherche et de la pratique.

Mais qu'est-ce qui change lorsqu'une entreprise vous propose un entretien virtuel ? En fait, cela peut être un avantage.

Voici comment :

L'avantage de la maison

L'idée de passer un entretien dans le confort de votre propre maison devrait être un avantage, n'est-ce pas ?

Selon Indeed, 82% des employeurs utilisent aujourd'hui des entretiens virtuels.

La pandémie a forcé la main à la technologie et, dans certains domaines, des changements ont été apportés qui ne seront jamais annulés. Pour preuve, (https://www.indeed.com/lead/2021-hiring-trends-report#:~:text=82%25%20des%20employeurs%20utilisent%20aujourd'hui%20les%20entretiensvirtuels&text=93%25%20des%20employeurs%20prévoient%20de le faire, les entreprises%20n'affichant%20pas%20de%20différences%20significatives.) qui pratiquent les entretiens virtuels ont déclaré qu'elles continueraient à les pratiquer à l'avenir.

Il s'agit donc d'un phénomène appelé à perdurer. Il est temps de transformer cette évolution de la culture d'entreprise en une opportunité pour vous.

Le plus grand avantage de cette tendance est que vous avez désormais l'avantage du terrain. En football, l'équipe qui joue à domicile augmente ses chances de gagner simplement parce qu'elle joue dans son stade. Une analyse a montré que les équipes qui jouent à domicile remportent environ 64% des matchs joués dans la ligue anglaise de football.

Pour l'entretien d'embauche, vous pouvez essayer de reproduire les mêmes chances. L'avantage du domicile vous permet de mieux contrôler ce que vous montrez. Vous invitez votre interlocuteur chez vous plutôt que l'inverse. Et vous vous sentez à l'aise parce que vous connaissez votre environnement.

C'est votre maison et vous pouvez décider de l'éclairage, de la toile de fond et des livres qui pourraient attirer l'attention de votre interlocuteur.

D'après une récente enquête de Linkedin sur les entretiens virtuels, 65% des professionnels reconnaissent que l'impression que vous donnez en ligne est tout aussi importante que celle que vous donnez en personne.

Il est essentiel de traiter les réunions virtuelles comme les réunions dans la vie réelle. Le cadre est différent, mais les valeurs fondamentales de la situation restent les mêmes.

Comme nous le savons, l'anxiété est inévitablement liée aux entretiens d'embauche. D'après la même étude Linkedin ] (https://business.linkedin.com/talent-solutions/resources/interviewing-talent/virtual-interviewing#:~:text=What%20is%20virtual%20interviewing%3F,and%20speak%20with%20remote%20candidates.), 43 % des candidats pensent que les entretiens vidéo causent plus de stress que les entretiens en personne.

Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Les travaux dans le bâtiment voisin, les colocataires qui monopolisent votre wi-fi et les chats qui sautent dans le cadre pendant l'entretien.

Mais voici un guide simple des choses à faire et à ne pas faire lors d'un entretien virtuel.

Faire

Vous devez vous présenter à l'heure, ce qui est toujours le cas. Cet entretien devrait être facile à réaliser depuis le confort de votre domicile. Assurez-vous d'être prêt suffisamment à l'avance et d'arriver à votre lieu de rencontre virtuel avec au moins 5 minutes d'avance.

Habillez-vous comme pour un entretien normal. Ce n'est pas parce que vous n'êtes qu'à quelques mètres de votre lit douillet que vous avez une excuse pour garder votre pyjama pour l'entretien. L'une des façons les plus simples de montrer que vous êtes fait pour le poste est de présenter une image élégante et formelle de vous-même.

Vérifiez que tout fonctionne et que vous êtes dans un endroit bien éclairé et calme de votre maison. Il n'est pas très agréable de chercher à mi-chemin le chargeur de son ordinateur portable. Pas plus que le fait d'être assis dans une pièce presque noire avec le bruit de la télévision en arrière-plan.

Enfin, établissez un contact visuel avec la caméra. Essayer d'établir un lien avec votre interlocuteur est l'un des aspects les plus importants d'une interview réussie.

Don'ts

Ne vous laissez pas distraire. Lors d'une rencontre virtuelle, il faut plus de temps pour commencer à établir un lien avec une personne. L'une des erreurs les plus faciles à commettre lors d'un entretien virtuel est d'être distant et de se laisser distraire par l'interlocuteur.

Ne lisez pas les réponses préparées. D'après une étude menée par la Harvard business Review, 80 % des candidats qui n'ont pas été retenus semblaient lire à partir d'un script. La tentation de se donner des notes détaillées à consulter sur votre écran peut être forte, mais elle est très facile à repérer.

Ne soyez pas trop décontracté. Il est facile de se mettre dans son état d'esprit si l'on est chez soi, mais il ne faut pas oublier que l'on est toujours en situation d'entretien d'embauche. N'organisez pas la réunion depuis votre canapé simplement parce qu'il est là.

Ne vous trompez pas sur l'heure de l'entretien. Tout comme pour un entretien en personne, il est essentiel de faire une bonne première impression. Assurez-vous de connaître l'heure de l'entretien et d'arriver à l'heure.

