Av Michael Clarke

Anställningsintervjuer kan kännas skrämmande.

Du kliver in i en ny byggnad, klädd i dina finaste kläder och gör ditt allra bästa för att ge ett så bra intryck som möjligt. Har du ett bra handslag? Du har aldrig riktigt tänkt på det förrän nu, men plötsligt kan du inte sluta tänka på det.

Med endast ditt CV i handen som skydd och en enkel önskan att göra bra ifrån dig försöker du göra ditt bästa för att småprata med den person som kommer att ställa de flesta frågorna idag.

Hör här, låt oss vara ärliga. Det här är ett ögonblick som gör alla nervösa. Anställningsintervjun är ett av de största hindren på vägen mot ett nytt jobb. För att bli bättre på anställningsintervjuer krävs både förberedelser och övning.

Men vad förändras då när ett företag erbjuder dig en virtuell intervju? Tja, det kan faktiskt vara en fördel.

Så här gör du:

Hemmafördelen

Så tanken på att göra en intervju i lugn och ro hemma borde väl vara en fördel, eller hur?

Enligt Indeed, 82 procent av arbetsgivarna Använd virtuella intervjuer redan idag.

Pandemin tvingade fram tekniska förändringar, och inom vissa områden har förändringar genomförts som aldrig kommer att återgå till det gamla. För att belysa detta, 93 procent av företagen De som genomför virtuella intervjuer uppgav att de skulle fortsätta med detta även i framtiden.

Det är alltså här för att stanna. Och det är dags att du förvandlar denna förändring i företagskulturen till en möjlighet för dig själv.

Den största fördelen med denna trend är att du nu har hemmaplansfördelen. Inom fotboll ökar hemmalaget sina chanser att vinna enbart genom att de spelar på sin egen arena. En analys visade att hemmalagen vinner ungefär 64 procent av de spelade matcherna i den engelska fotbollsligan.

Och när det gäller anställningsintervjun kan du försöka återskapa samma förutsättningar. Hemmafördelen ger dig större kontroll över vad du visar upp. Det är du som bjuder in intervjuaren till ditt hem, inte tvärtom. Och du känner dig bekväm eftersom du känner till din omgivning.

Det är ditt hem, och du bestämmer själv belysningen, bakgrunden och vilka böcker du vill placera ut här och där i bakgrunden – kanske just de som fångar deras uppmärksamhet.

Från en nyligen genomförd LinkedIn-undersökning om virtuella anställningsintervjuer , 65 procent av yrkesverksamma instämmer i att det intryck du ger på nätet är lika viktigt som det man gör ansikte mot ansikte.

Det är avgörande att bemöta virtuella möten på samma sätt som man bemöter möten i verkligheten. Miljön är annorlunda, men situationens grundläggande värden förblir desamma.

Som vi vet är ångest oundvikligen förknippat med anställningsintervjuer. Och när du tar med dig den hem kan det finnas några nya bekymmer som du kanske måste ta hänsyn till. Hämtat från samma LinkedIn-undersökning , 43 procent av de sökande anser att videointervjuer orsaka mer stress än vid personliga intervjuer.

Det finns vissa saker man inte kan styra över. Byggarbete hos grannen, rumskamrater som tar upp hela wifi-anslutningen och katter som hoppar in i bild under intervjun.

Här följer dock en enkel guide med tips och råd om vad man ska göra och inte göra vid en virtuell intervju

Vad man ska göra

Så det gäller fortfarande att man ska komma i tid. Det här borde vara enkelt att klara av hemifrån. Se till att du är redo i god tid och att du ansluter till det virtuella mötet minst 5 minuter innan det börjar

Klä dig som du skulle göra inför en vanlig anställningsintervju. Bara för att du befinner dig bara några meter från din mysiga säng är det ingen ursäkt för att ha pyjamasen på dig under intervjun. Ett av de enklaste sätten att visa att du är rätt person för tjänsten är att framstå som en välklädd och seriös person.

Kontrollera att allt fungerar och du befinner dig i ett väl upplyst och lugnt hörn av ditt hem. Att behöva leta efter laddaren till din bärbara dator mitt i sändningen ser inte särskilt bra ut. Det gör inte heller att sitta i ett nästan helt mörkt rum med ljudet från tv:n i bakgrunden.

Och till sist: se rakt in i kameran. Att försöka skapa en god kontakt med intervjuaren är en av de viktigaste aspekterna för att genomföra en lyckad intervju.

Vad man inte ska göra

Låt dig inte distraheras. Det tar längre tid att bygga upp en kontakt med någon när man träffar den personen virtuellt. Ett av de vanligaste misstagen man kan göra under en virtuell intervju är att framstå som distanserad och ouppmärksam gentemot intervjuaren.

Läs inte upp förberedda svar. Enligt en undersökning som genomförts av Harvard Business Review , 80 procent av de kandidater som inte klarade provet i deras studie verkade läsa upp från ett manus. Frestelsen att förbereda omfattande anteckningar att läsa av på skärmen kan vara stor, men det är väldigt lätt att upptäcka.

Var inte för avslappnad. Det är lätt att falla tillbaka i sitt vanliga beteende när man är hemma, men man måste komma ihåg att man fortfarande befinner sig i en anställningsintervju. Håll inte mötet från soffan bara för att den finns där.

Se till att du inte har fel tid för intervjun. Precis som vid en personlig intervju är det avgörande att göra ett gott första intryck. Se till att du vet när intervjun äger rum och kom i tid.