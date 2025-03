af Michael Clarke

Jobsamtaler kan være skræmmende.

At gå ind i en ny bygning, klædt i sit smarteste tøj og gøre sit bedste for at fremvise det bedst mulige billede af sig selv. Har du et godt håndtryk? Du har aldrig rigtig tænkt over det før dette øjeblik, men nu er du besat af det.

Med kun dit CV i hånden som et skjold og et simpelt ønske om at gøre det godt, gør du dit bedste for at få en lille snak med den person, der vil stille de fleste spørgsmål i dag.

Lad os se det i øjnene. Dette er et øjeblik, der gør alle nervøse. Samtalen er en af de største forhindringer på vejen til at finde et nyt job. At forbedre dine færdigheder til jobsamtaler kræver forskning og øvelse.

Men hvad ændrer sig, når en virksomhed tilbyder dig en virtuel samtale? Tja, faktisk kan det være en fordel.

Her er hvordan:

Hjemmefordelen

Så tanken om at gennemføre et interview hjemmefra burde være en fordel, ikke?

Ifølge Indeed bruger 82 procent af arbejdsgiverne virtuelle interviews i dag.

Pandemien tvang teknologien på banen, og på nogle områder blev der foretaget ændringer, som aldrig vil blive vendt tilbage. Som bevis herpå sagde 93% af de virksomheder, der foretager virtuelle interviews, at de vil fortsætte med at gøre det i fremtiden.

Så de er kommet for at blive. Og det er på tide, at du vender denne ændring i forretningskulturen til en mulighed for dig.

Den største fordel ved denne tendens er, at du nu har en fordel på hjemmebane. I fodbold øger hjemmeholdet sine chancer for at vinde, alene fordi de spiller på deres stadion. En analyse viste, at hjemmeholdet vinder ca. 64 procent af de spillede kampe i den engelske fodboldliga.

Og med jobsamtalen kan du forsøge at gentage de samme odds. Hjemmefordelen giver dig mere kontrol over, hvad du viser. Du inviterer intervieweren ind i dit hjem i stedet for omvendt. Og du føler dig godt tilpas, fordi du kender dine omgivelser.

Det er dit hjem, og du kan selv bestemme belysningen, baggrunden og hvilke bøger, du kan placere tilfældigt i baggrunden, som måske vil fange deres opmærksomhed.

Fra en nylig Linkedin-undersøgelse om virtuelle interviews er 65 procent af de professionelle enige i, at det indtryk, du gør online er lige så vigtigt som det, du gør personligt.

Det er afgørende at behandle virtuelle møder på samme måde, som man ville behandle møder i det virkelige liv. Rammerne er forskellige, men de centrale værdier i situationen er de samme.

Som vi ved, er angst uundgåeligt forbundet med jobsamtaler. Og ved at tage det med hjem kan der være et par nye bekymringer, som du måske skal tage hensyn til. 43 procent af kandidaterne mener, at videointerviews forårsager mere stress end personlige samtaler (https://business.linkedin.com/talent-solutions/resources/interviewing-talent/virtual-interviewing#:~:text=What%20is%20virtual%20interviewing%3F,and%20speak%20with%20remote%20candidates.), 43 procent af kandidaterne mener, at videointerviews forårsager mere stress end personlige samtaler.

Der er nogle ting, du ikke kan kontrollere. Byggearbejder ved siden af, bofæller, der beslaglægger dit wi-fi, og katte, der hopper ind i billedet under interviewet.

Men her er en simpel guide til, hvad man skal gøre og ikke gøre ved at gennemføre et virtuelt interview

Do's**

Så du møder op til tiden gælder stadig. Det burde være let at gennemføre fra dit eget hjem. Sørg for at være klar i god tid og ankom til dit virtuelle mødested med mindst 5 minutter til overs.

Klæd dig på som til en normal samtale. Bare fordi du kun er få meter fra din hyggelige seng, giver det dig ikke en undskyldning for at beholde din pyjamas på til samtalen. En af de nemmeste måder at vise, at du er den rette til rollen, er at præsentere et smart og formelt billede af dig selv.

Kontroller, at alt fungerer og at du befinder dig i et veloplyst og roligt hjørne af dit hus. At fumle rundt halvvejs for at finde opladeren til din bærbare computer vil ikke være et godt look. Det vil det heller ikke være, hvis du sidder i et næsten kulsort rum med tv-støjen i baggrunden.

Og endelig skal du have øjenkontakt med kameraet. At forsøge at skabe kontakt med din interviewer er et af de mest afgørende aspekter af et vellykket interview.

Don'ts

Du må ikke blive distraheret. Det tager længere tid, når man møder nogen virtuelt, at begynde at opbygge en forbindelse med dem. En af de letteste fejl at begå under et virtuelt interview er at være fjern og distraheret fra intervieweren.

Læs ikke forberedte svar. Fra forskning udført af Harvard business Review så 80 procent af de mislykkede kandidater fra deres undersøgelse ud til at læse op fra et manuskript. Fristelsen til at give dig selv omfattende noter at henvise til på skærmen kan være stærk, men det er meget let at opdage.

Du må ikke være for afslappet. Det er let at glide ind i din hjemlige tilstand, hvis du er hjemme, men du skal huske, at du stadig befinder dig i en jobsamtale. Lad være med at være vært for mødet fra din sofa, bare fordi den er der.

Formuler ikke interviewtidspunktet forkert. Som ved en personlig samtale er det vigtigt at gøre et godt førstehåndsindtryk. Sørg for at vide, hvornår samtalen er, og mød op til tiden.

Hvordan kan Doodle hjælpe? Med Doodle ved du altid, hvornår dit næste møde er. Ved at forbinde din kalender vil Doodle automatisk placere dine møder og give dig nem adgang til mødelinket. Få mere at vide om Doodle, og hvordan vi kan hjælpe dig med at blive en planlægningsekspert.