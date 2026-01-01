Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, menedżerem, przedsiębiorcą, czy kimkolwiek pomiędzy, możesz potrzebować pomocy w planowaniu. Organizacja i produktywność są jak masło orzechowe i dżem – po prostu nie można mieć jednego bez drugiego. Odpowiednie narzędzie do planowania sprawi, że nigdy nie będziesz przytłoczony ani przeciążony zbyt dużą liczbą spotkań. Przyjrzyjmy się pięciu najlepszym opcjom planowania, dowiedzmy się, jak wybrać najlepszą z nich i jak określić, jakiego rodzaju pomocy faktycznie potrzebujesz.

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5 najlepszych opcji

Przyjrzyjmy się pięciu najlepszym opcjom, które zapewnią Ci pomoc w planowaniu, której potrzebujesz i na którą zasługujesz:

Rekrutacja i zatrudnianie pracowników - Nasze rozwiązanie do rekrutacji i zarządzania kadrami doskonale sprawdza się przy planowaniu rozmów kwalifikacyjnych i skracaniu czasu potrzebnego na zatrudnienie nowych członków zespołu. Osoby zajmujące się rekrutacją uwielbiają Doodle, ponieważ mogą koordynować spotkania grupowe, planować wiele spotkań indywidualnych oraz zarządzać całym procesem rekrutacyjnym w jednym miejscu. Jako oprogramowanie najwyżej oceniane na platformie G2, Doodle wyróżnia się innowacyjnością i wydajnością pod względem użyteczności, łatwości konfiguracji oraz prostoty zarządzania.

Posiedzenia zarządu - Rozwiązanie Doodle do organizowania posiedzeń zarządu pozwoli Ci w ciągu kilku minut znaleźć najlepszy termin na spotkanie z dowolną liczbą zapracowanych osób! Zapewniając prywatność i bezpieczeństwo dużym firmom, umożliwia ono bezproblemowe planowanie spotkań z asystentami kadry kierowniczej, wiceprezesami, dyrektorami finansowymi i wieloma innymi osobami.

Sprzedaż i marketing - Zapracowany zespół sprzedaży potrzebuje narzędzia do planowania, które ułatwi mu organizację czasu poprzez usprawnienie współpracy z członkami zespołu i klientami. Pakiet Doodle pomoże Ci umawiać prezentacje z klientami i wypełniać pipeline. Dzięki temu będziesz mógł wykazać się ponadprzeciętnym zaangażowaniem, zapewniając wysoką jakość usług wszystkim swoim klientom.

Organizacje non-profit - Prowadząc organizację non-profit, często masz do czynienia z projektami, w których czas odgrywa kluczową rolę. Poświęć mniej czasu na planowanie spotkań z darczyńcami i koordynatorami, a więcej na rzeczywistą realizację zadań. Rozwiązanie Doodle dla organizacji non-profit pomoże Ci zaplanować spotkania z dziesiątkami osób z całego świata za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Konsultanci i freelancerzy - Praca jako konsultant lub freelancer oznacza, że organizacja ma dosłownie kluczowe znaczenie. Aby osiągać wysokie zyski, utrzymać lojalność klientów i pozyskać nowych, musisz zadbać o to, by nigdy nie mieć zbyt wielu zleceń ani nie dopuścić do podwójnych rezerwacji. Sprawienie, by klienci poczuli, że nie masz dla nich czasu, naprawdę pozostawi im niesmak, nawet jeśli błąd w harmonogramie był wynikiem nieumyślnej pomyłki. Zostań odnoszącym sukcesy konsultantem lub freelancerem dzięki narzędziu do planowania, które zostało zaprojektowane tak, byś zawsze był o krok do przodu.

Jakiego rodzaju pomocy potrzebujesz?

Biorąc pod uwagę tak różnorodne potrzeby związane z planowaniem, nie da się zgrupować wszystkich dostępnych opcji pomocy w tej dziedzinie w jednej kategorii. Ustalenie, jakiego rodzaju pomocy potrzebujesz, będzie miało ogromny wpływ na organizację pracy i poziom wydajności. Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób możesz lepiej zrozumieć swoje potrzeby:

Wyraź się jasno - Oceń swoje potrzeby i jasno je określ, aby uniknąć wyboru nieodpowiedniego narzędzia do planowania. Czego oczekujesz od narzędzia do planowania? Jakiego rodzaju spotkania i wydarzenia zamierzasz planować? Z iloma osobami musisz się koordynować, aby wykonać swoją pracę? Gdy potrafisz precyzyjnie określić swoje potrzeby, możesz wybrać plan, który zawiera dokładnie te funkcje, których potrzebujesz.

Liczby - Gdy dokładnie przeanalizujesz dane, zmniejszysz ryzyko utraty pieniędzy i szans wynikające z przeładowania harmonogramu. Jeśli chcesz pracować po pięć godzin dziennie w poniedziałek, środę i piątek, a we wtorek i czwartek pracować pełne osiem godzin, co to oznacza dla Twojego harmonogramu? Przelicz to, aby mieć jasność, w ilu spotkaniach możesz uczestniczyć każdego dnia, aby osiągnąć optymalne wyniki.

Magiczne słowa - Jeśli szukasz pomocy w planowaniu, pamiętaj o dwóch kluczowych słowach – elastyczność i intuicyjna obsługa. Narzędzia do planowania, które oferują funkcje z możliwością dostosowania, zapewnią Ci elastyczność niezbędną do tego, by Twój kalendarz idealnie odpowiadał Twoim potrzebom ty. Poszukaj oprogramowania do planowania, które łatwo zintegruje się z Twoimi kalendarzami i będzie proste w obsłudze.

Przystępność cenowa - Szukając naprawdę fajnych gadżetów i narzędzi do planowania, warto zadbać o to, by były one jak najtańsze. Nie daj się namówić na wydawanie ogromnych sum na funkcje, które gdzie indziej możesz dostać za znacznie niższą cenę.

Skuteczne metody planowania

Znalezienie metody planowania, która najlepiej Ci odpowiada, znacznie ułatwi Ci uzyskanie potrzebnego wsparcia w tym zakresie. Przyjrzyjmy się poniżej kilku zalecanym metodom:

Planowanie czasu - Na pierwszym miejscu naszej listy znajduje się metoda blokowania czasu, która jest jedną z najczęściej stosowanych metod zarówno przez osoby prywatne, jak i kadrę kierowniczą. Metoda ta wymaga planowania każdego dnia z wyprzedzeniem, co pozwala przeznaczyć określone godziny na konkretne zadania.

Najważniejsza metoda (MIT) - Stosując metodę MIT, skupisz się na tym, co jest kluczowe dla osiągnięcia twoich celów. Zamiast sporządzać obszerną listę zadań do wykonania, która może Cię przytłoczyć, skoncentrujesz się na 1–3 najważniejszych zadaniach.

Technika Pomodoro - Dzięki tej metodzie będziesz pracować w krótkich, intensywnych sesjach, które są niezwykle produktywne, a pomiędzy nimi będziesz robić sobie krótkie przerwy. Wystarczy, że wybierzesz zadanie, ustawisz minutnik i będziesz pracować do momentu, aż minutnik się wyłączy.

90-minutowe sesje skupienia - Jako ludzie funkcjonujemy w cyklach zwanych rytmami ultradianowymi. W trakcie tych cykli odczuwamy najpierw przypływ energii, a następnie chwilę zmęczenia. Wykorzystanie 90-minutowej sesji skupienia motywuje do wydajnej pracy w momentach największego przypływu energii.

Idealne połączenie - Podczas gdy zastanawiasz się, która metoda planowania czasu będzie dla Ciebie najkorzystniejsza, rozważ również, które techniki mogą najlepiej sprawdzić się w Twoim przypadku. Zachowaj otwartość i nie przejmuj się zmianami w harmonogramie tygodniowym, a nawet dziennym. W niektóre dni metoda blokowania czasu może działać jak zaklęcie. W inne dni może okazać się konieczne zastosowanie techniki Pomodoro.

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