Che siate studenti, dirigenti, imprenditori o una via di mezzo, potreste aver bisogno di un aiuto per la programmazione. L'organizzazione e la produttività sono come il burro di arachidi e la marmellata: non si può avere l'una senza l'altra. Il giusto strumento di pianificazione vi garantirà di non essere mai sopraffatti o oberati da troppi appuntamenti. Vediamo le cinque principali opzioni di pianificazione, come scegliere la migliore e come analizzare il tipo di aiuto di cui avete effettivamente bisogno.

Le 5 opzioni principali

Diamo un'occhiata alle cinque opzioni principali che vi permetteranno di ottenere l'aiuto di pianificazione di cui avete bisogno e che meritate:

Recruiting & Staffing - La nostra soluzione di recruiting e staffing è ideale per programmare i colloqui e ridurre i tempi di assunzione di nuovi membri del team. I reclutatori amano Doodle perché possono coordinare riunioni di gruppo, programmare più incontri individuali e gestire l'intero processo di assunzione amministrativa in un unico luogo. In qualità di software classificato tra i migliori di G2, l'usabilità, la facilità di configurazione e la facilità di amministrazione di Doodle sono innovative ed efficienti.

Riunioni di consiglio - La soluzione di Doodle per le riunioni di consiglio vi permetterà di trovare il momento migliore per incontrare un numero qualsiasi di persone impegnate in pochi minuti! Offrendo privacy e sicurezza per le grandi aziende, è possibile pianificare senza sforzo riunioni con assistenti esecutivi, vicepresidenti, direttori finanziari e molto altro.

Vendite e marketing ** **- Un team di vendita impegnato ha bisogno di uno strumento di pianificazione che gli offra un aiuto nella programmazione, migliorando la collaborazione con i colleghi e i clienti. La suite di Doodle vi aiuterà a programmare le demo con i clienti e a riempire le pipeline. Permettendovi di andare oltre e di produrre un lavoro di qualità per tutti i vostri clienti.

Nonprofit** ** **- Quando si gestisce una nonprofit, i progetti possono essere molto sensibili al tempo. Dedicate meno tempo a pianificare gli incontri con i donatori e i coordinatori e più tempo a portare a termine il lavoro. La soluzione di Doodle per le organizzazioni non profit vi aiuterà a pianificare riunioni con decine di persone in tutto il mondo con pochi clic.

Consulenti e liberi professionisti - Essere consulenti o liberi professionisti significa che l'organizzazione è letteralmente fondamentale. Per ottenere profitti elevati, fidelizzare i clienti e acquisirne di nuovi, è necessario assicurarsi di non essere mai in overbooking o in doppia prenotazione. Far sentire ai clienti che non avete tempo per loro li lascerà davvero con l'amaro in bocca, anche se il vostro errore di programmazione è stato un errore onesto. Diventate un consulente o un libero professionista di successo con uno strumento di pianificazione progettato per tenervi sempre un passo avanti.

Che tipo di aiuto vi serve?

Con così tante esigenze di pianificazione, non c'è modo di raggruppare tutte le opzioni di aiuto alla pianificazione in un'unica categoria. Decidere di che tipo di aiuto avete bisogno farà una grande differenza per i vostri livelli di organizzazione e produttività. Vediamo come capire le vostre esigenze:

Valutate le vostre esigenze e siate chiari su di esse per evitare di scegliere una soluzione di pianificazione inadeguata. Che cosa dovete fare con il vostro strumento di pianificazione? Che tipo di appuntamenti ed eventi intendete programmare? Quante persone devono coordinarsi con voi per completare il vostro lavoro? Se siete in grado di esprimere con precisione le vostre esigenze, potrete scegliere un piano che abbia le caratteristiche esatte di cui avete bisogno.

Numeri** - Quando si calcolano i numeri, è meno probabile che si perdano soldi e opportunità a causa dell'overbooking. Se siete interessati a lavorare per cinque ore al giorno il lunedì, il mercoledì e il venerdì, e poi a lavorare per otto ore al giorno il martedì e il giovedì, cosa significa per il vostro programma? Calcolate i numeri in modo da avere chiaro il numero di riunioni a cui potete partecipare ogni giorno per ottenere risultati ottimali.

Le parole magiche* - Quando cercate un aiuto per la pianificazione, è importante ricordare le parole magiche: flessibilità e design intuitivo. Gli strumenti di pianificazione dotati di funzioni personalizzabili offrono la flessibilità necessaria per assicurarsi che il calendario sia perfetto per voi*. Cercate un software di pianificazione che sia facilmente integrabile con i vostri calendari quotidiani e semplice da usare.

Accessibilità - Anche se siete a caccia di gadget e giocattoli per la pianificazione, volete che le cose siano il più possibile accessibili. Non sentitevi obbligati a spendere un sacco di soldi per funzioni che potete ottenere a prezzi molto più accessibili altrove.

Metodi di pianificazione efficaci

Trovare il metodo di pianificazione migliore per voi aiuterà notevolmente a ottenere l'aiuto di pianificazione di cui avete bisogno. Vediamo di seguito alcuni dei metodi consigliati:

Blocco del tempo** - Al primo posto della nostra lista c'è il blocco del tempo, che è uno dei metodi più comuni utilizzati da individui e dirigenti. Il blocco del tempo richiede di pianificare ogni giorno in anticipo, consentendo di dedicare ore specifiche a compiti specifici.

Il metodo più importante (MIT) - Utilizzando il metodo MIT vi concentrerete su ciò che è essenziale per i vostri obiettivi. Invece di scrivere un'enorme lista di cose da fare che può diventare opprimente, ci si concentra su 1-3 compiti che sono più importanti.

Tecnica del Pomodoro** - Con questo metodo, lavorerete in brevi e intensi intervalli di tempo molto produttivi, concedendovi brevi pause tra un'attività e l'altra. Tutto ciò che dovrete fare è scegliere un'attività, impostare un timer e lavorare fino allo scadere del timer.

Sessioni di concentrazione di 90 minuti** - Come esseri umani, operiamo secondo cicli chiamati ritmi ultradiani. Durante questi cicli, abbiamo un picco di energia e poi un momento di esaurimento. L'uso della sessione di concentrazione di 90 minuti vi incoraggia a lavorare diligentemente durante i vostri picchi di energia.

Il mix perfetto - Mentre imparate quale metodo di programmazione vi sarà più utile, considerate anche quali tecniche possono funzionare meglio per voi. Mantenete una mentalità aperta e accettate di cambiare il vostro programma settimanale o addirittura giornaliero. In alcuni giorni, il blocco del tempo può funzionare a meraviglia. In altri giorni, potrebbe essere necessario praticare la Tecnica del Pomodoro.

