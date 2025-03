Zeitblockierung - An erster Stelle unserer Liste steht die Zeitblockierung, die eine der am häufigsten von Einzelpersonen und Führungskräften angewandten Methoden ist. Bei der Zeiteinteilung müssen Sie jeden Tag im Voraus planen, damit Sie bestimmte Stunden für bestimmte Aufgaben reservieren können.

Die Most Important Method (MIT) - Bei der MIT-Methode konzentrieren Sie sich auf das, was für Ihre Ziele wesentlich ist. Anstatt eine umfangreiche Aufgabenliste zu schreiben, die Sie überfordern könnte, konzentrieren Sie sich auf 1-3 Aufgaben, die am wichtigsten sind.

Die Pomodoro-Technik - Bei dieser Methode arbeiten Sie in kurzen, intensiven und sehr produktiven Zeitabschnitten und gönnen sich dazwischen kurze Pausen. Alles, was Sie tun müssen, ist, eine Aufgabe zu wählen, einen Timer zu stellen und zu arbeiten, bis der Timer abgelaufen ist.

90-Minuten-Fokus-Sitzungen - Als Menschen arbeiten wir in Zyklen, die als ultradiane Rhythmen bezeichnet werden. Während dieser Zyklen haben wir einen Höhepunkt an Energie und dann einen Moment der Erschöpfung. Die 90-Minuten-Fokus-Sitzung ermutigt Sie, während Ihrer Energiespitzen fleißig zu arbeiten.

Die perfekte Mischung - Während Sie herausfinden, welche Methode der Terminplanung Ihnen am besten hilft, sollten Sie auch überlegen, welche Techniken für Sie am besten geeignet sind. Bleiben Sie aufgeschlossen und nehmen Sie Änderungen in Ihrem Wochen- oder sogar Tagesplan in Kauf. An manchen Tagen funktioniert das Blockieren von Zeit wie ein Zauber. An anderen Tagen müssen Sie vielleicht die Pomodoro-Technik anwenden.