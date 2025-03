]( https://doodle.com/en/solutions/non-profit/ )** **- Lorsque vous dirigez une association à but non lucratif, les projets peuvent être très sensibles au temps. Passez moins de temps à planifier vos rendez-vous avec les donateurs et les coordinateurs et plus de temps à accomplir réellement votre travail. La solution à but non lucratif de Doodle vous aidera à planifier des réunions avec des dizaines de personnes à travers le monde en quelques clics.