Oavsett om du är student, chef, entreprenör eller något däremellan kan du behöva hjälp med att planera din tid. Organisation och produktivitet är som jordnötssmör och sylt – det ena går helt enkelt inte utan det andra. Med rätt planeringsverktyg kan du se till att du aldrig blir överväldigad eller överbokad med för många möten. Låt oss ta en titt på de fem bästa alternativen för schemaläggning, hur du väljer det bästa och hur du analyserar vilken typ av hjälp du faktiskt behöver.

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Dina 5 bästa alternativ

Låt oss ta en titt på de fem bästa alternativen som ger dig den hjälp med schemaläggningen som du behöver och förtjänar:

Rekrytering och bemanning - Vår rekryterings- och bemanningslösning är perfekt för att boka intervjuer och minska den tid det tar att anställa nya teammedlemmar. Rekryterare älskar Doodle eftersom de kan samordna gruppmöten, boka flera enskilda möten och hantera hela den administrativa rekryteringsprocessen på ett och samma ställe. Som en av G2:s högst rankade programvaror är Doodles användarvänlighet, enkla installation och smidiga administration innovativ och effektiv.

Styrelsemöten - Doodle:s lösning för styrelsemöten kan du på bara några minuter hitta den bästa tidpunkten för ett möte med hur många upptagna personer som helst! Tjänsten erbjuder integritet och säkerhet för stora företag, och du kan enkelt planera möten med chefsassistenter, vice VD:ar, ekonomichefer och många fler.

Försäljning och marknadsföring - Ett hektiskt säljteam behöver ett schemaläggningsverktyg som underlättar planeringen genom att förbättra samarbetet med kollegor och kunder. Doodles verktygssvit hjälper dig att boka demonstrationer med kunder och fylla på säljportföljen. På så sätt kan du gå ett steg längre och leverera högkvalitativt arbete till alla dina kunder.

Ideella organisationer - När man driver en ideell organisation kan projekten vara mycket tidspressade. Lägg mindre tid på att planera möten med givare och samordnare och mer tid på att faktiskt få arbetet gjort. Doodles lösning för ideella organisationer hjälper dig att planera möten med dussintals personer över hela världen med bara några få klick.

Konsulter och frilansare - Att vara konsult eller frilansare innebär att organisation bokstavligen är avgörande. För att uppnå höga vinster, behålla dina kunder och få fler kunder måste du se till att du aldrig blir överbokad eller dubbelbokad. Om kunderna får känslan av att du inte har tid för dem kommer det verkligen att lämna en bitter eftersmak, även om ditt schemaläggningsfel var ett oavsiktligt misstag. Bli en framgångsrik konsult eller frilansare med ett schemaläggningsverktyg som är utformat för att hålla dig ett steg före.

Vilken typ av hjälp behöver du?

Med så många olika behov när det gäller schemaläggning går det inte att samla alla hjälpalternativ inom detta område i en enda kategori. Att avgöra vilken typ av hjälp du behöver kommer att göra en enorm skillnad för din organisation och din produktivitet. Låt oss ta en titt på hur du kan få en bättre förståelse för dina behov:

Var tydlig - Utvärdera dina behov och var tydlig med dem för att undvika att välja en olämplig schemaläggningslösning. Vad vill du att ditt schemaläggningsverktyg ska göra åt dig? Vilka typer av möten och evenemang planerar du att schemalägga? Hur många personer behöver du samordna med för att få arbetet gjort? När du kan formulera dina behov tydligt kan du välja ett abonnemang som har precis de funktioner du behöver.

Siffror - När du räknar på siffrorna minskar risken att du går miste om pengar och möjligheter på grund av att du har tagit på dig för mycket. Om du är intresserad av att arbeta fem timmar om dagen på måndag, onsdag och fredag, och sedan arbeta hela åtta timmar på tisdag och torsdag, vad innebär det för ditt schema? Räkna på siffrorna så att du får en klar bild av hur många möten du kan delta i varje dag för att uppnå optimala resultat.

De magiska orden - När du letar efter hjälp med schemaläggning är det viktigt att komma ihåg de magiska orden – flexibilitet och intuitiv design. Schemaläggningsverktyg med anpassningsbara funktioner ger dig den flexibilitet du behöver för att se till att din kalender passar perfekt för du. Leta efter schemaläggningsprogram som enkelt kan integreras med dina dagliga kalendrar och som är lätt att använda.

Prisvärdhet - När du letar efter riktigt häftiga prylar och leksaker för schemaläggning vill du gärna hålla kostnaderna så låga som möjligt. Känn dig inte tvingad att lägga massor av pengar på funktioner som du kan få till betydligt lägre priser någon annanstans.

Effektiva schemaläggningsmetoder

Att hitta den schemaläggningsmetod som passar dig bäst kommer att vara till stor hjälp för att få den schemaläggningshjälp du behöver. Låt oss ta en titt på några av de rekommenderade metoderna nedan:

Tidsblockering - Högst upp på vår lista står tidsblockering, som är en av de vanligaste metoderna som både privatpersoner och chefer använder. Tidsblockering innebär att man planerar varje dag i förväg, vilket gör det möjligt att avsätta specifika timmar till specifika uppgifter.

Den viktigaste metoden (MIT) - När du använder MIT-metoden kommer du att fokusera på det som är väsentligt för dina mål. Istället för att skriva en omfattande att-göra-lista som kan kännas överväldigande, kommer du att fokusera på 1–3 uppgifter som är allra viktigast.

Pomodoro-tekniken - Med den här metoden arbetar du i korta, intensiva pass som är mycket produktiva och tar korta pauser emellanåt. Allt du behöver göra är att välja en uppgift, ställa in en timer och arbeta tills timern ringer.

90-minuters fokussessioner - Som människor fungerar vi enligt cykler som kallas ultradiana rytmer. Under dessa cykler upplever vi en energitopp följd av en period av utmattning. Genom att använda 90-minutersfokussessionen uppmuntras du att arbeta flitigt under dina energitoppar.

Den perfekta blandningen - Medan du utforskar vilken metod för att planera din tid som passar dig bäst, kan du också fundera över vilka tekniker som kan fungera bäst just för dig. Var öppen för nya idéer och ha inget emot att göra ändringar i ditt veckoschema eller till och med ditt dagsschema. Vissa dagar kan tidsblockering fungera utmärkt. Andra dagar kanske du behöver använda Pomodoro-tekniken.

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