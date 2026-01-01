चाहे आप छात्र हों, कार्यकारी हों, उद्यमी हों या इनके बीच का कोई भी हों, आपको शेड्यूलिंग में मदद की आवश्यकता हो सकती है। संगठन और उत्पादकता ऐसे हैं जैसे पीनट बटर और जेली, आप एक के बिना दूसरे को नहीं रख सकते। सही शेड्यूलिंग टूल यह सुनिश्चित करेगा कि आप कभी भी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स से अभिभूत या ओवरबुक न हों। आइए आपके शीर्ष पाँच शेड्यूलिंग विकल्पों पर एक नज़र डालें, सबसे अच्छा कैसे चुनें और यह विश्लेषण करें कि आपको वास्तव में किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है।

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आपके शीर्ष 5 विकल्प

आइए आपके शीर्ष पाँच विकल्पों पर एक नज़र डालें जो आपको वह शेड्यूलिंग सहायता प्रदान करेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है और जिसके आप हकदार हैं:

भर्ती एवं स्टाफिंग हमारा भर्ती और स्टाफिंग समाधान साक्षात्कार निर्धारित करने और नए टीम के सदस्यों को काम पर रखने में लगने वाले समय को कम करने के लिए बेहतरीन है। रिक्रूटर्स Doodle को पसंद करते हैं क्योंकि वे समूह बैठकों का समन्वय कर सकते हैं, कई एक-एक बैठकें निर्धारित कर सकते हैं और अपनी पूरी प्रशासनिक भर्ती प्रक्रिया को एक ही स्थान पर संभाल सकते हैं। G2 द्वारा शीर्ष-रेटेड सॉफ़्टवेयर के रूप में, Doodle की उपयोगिता, सेटअप में आसानी और प्रशासनिक सुगमता अभिनव और कुशल है।

बोर्ड की बैठकें - Doodle का बोर्ड मीटिंग समाधान आपको कुछ ही मिनटों में किसी भी संख्या में व्यस्त लोगों से मिलने के लिए सबसे अच्छा समय खोजने की अनुमति देगा! बड़ी कंपनियों के लिए गोपनीयता और सुरक्षा प्रदान करते हुए, आप कार्यकारी सहायकों, वीपी, सीएफओ और बहुत कुछ के साथ सहजता से बैठकें निर्धारित कर सकते हैं।

बिक्री एवं विपणन - एक व्यस्त सेल्स टीम को एक ऐसे शेड्यूलिंग टूल की आवश्यकता होती है जो टीम के सदस्यों और ग्राहकों के साथ सहयोग को बेहतर बनाकर उन्हें शेड्यूलिंग में मदद करे। Doodle का सुइट आपको ग्राहकों के साथ डेमो शेड्यूल करने और पाइपलाइनों को भरने में मदद करेगा। जिससे आप अपने सभी ग्राहकों के लिए गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए हर संभव प्रयास कर सकेंगे।

गैर-लाभकारी संस्थाएँ - जब आप एक गैर-लाभकारी संस्था चला रहे होते हैं, तो परियोजनाएँ बहुत समय-संवेदनशील हो सकती हैं। दाताओं और समन्वयकों से मिलने के लिए योजना बनाने में कम समय और वास्तव में काम करने में अधिक समय व्यतीत करें। Doodle का गैर-लाभकारी समाधान आपको दुनिया भर में दर्जनों लोगों के साथ कुछ ही क्लिक में बैठकें निर्धारित करने में मदद करेगा।

परामर्शदाता और फ्रीलांसर - एक सलाहकार या फ्रीलांसर होने का मतलब है कि संगठन सचमुच महत्वपूर्ण है। उच्च लाभ प्राप्त करने, ग्राहकों को बनाए रखने और अधिक ग्राहक प्राप्त करने के लिए, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप कभी भी ओवरबुक या डबल बुक न हों। ग्राहकों को यह महसूस कराना कि आपके पास उनके लिए समय नहीं है, वास्तव में उनके मन में कड़वाहट भर देगा, भले ही आपकी शेड्यूलिंग त्रुटि एक ईमानदार गलती ही क्यों न हो। एक ऐसे शेड्यूलिंग टूल के साथ एक सफल कंसल्टेंट या फ्रीलांसर बनें जो आपको एक कदम आगे बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

आपको किस तरह की मदद चाहिए?

इतनी सारी शेड्यूलिंग आवश्यकताओं के साथ, सभी शेड्यूलिंग सहायता विकल्पों को एक ही श्रेणी में समूहित करना संभव नहीं है। यह तय करना कि आपको किस प्रकार की सहायता चाहिए, आपके संगठन और उत्पादकता स्तरों में बड़ा अंतर लाएगा। आइए देखें कि आप अपनी आवश्यकताओं को समझने के लिए क्या कर सकते हैं:

स्पष्ट रहें - एक अनुचित शेड्यूलिंग समाधान चुनने से बचने के लिए अपनी ज़रूरतों का मूल्यांकन करें और उनके बारे में स्पष्ट रहें। आपको अपने शेड्यूलिंग टूल से क्या करवाना है? आप किस प्रकार की अपॉइंटमेंट्स और इवेंट्स शेड्यूल करने की योजना बना रहे हैं? अपने काम को पूरा करने के लिए आपको कितने लोगों के साथ समन्वय करना होगा? जब आप अपनी ज़रूरतों को सटीक रूप से व्यक्त कर पाते हैं, तो आप वह प्लान चुन सकते हैं जिसमें आपको बिल्कुल वही सुविधाएँ मिलें जो आपको चाहिए।

संख्याएँ - जब आप हिसाब-किताब लगाते हैं, तो ओवरबुक होने के कारण आपके पैसे और अवसरों के छूटने की संभावना कम हो जाती है। यदि आप सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन पाँच घंटे काम करने में रुचि रखते हैं, और मंगलवार तथा गुरुवार को पूरे आठ घंटे काम करते हैं, तो यह आपके कार्यक्रम के लिए क्या मायने रखता है? गणना करें ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए आप प्रतिदिन कितनी बैठकों में भाग ले सकते हैं।

जादुई शब्द - जब आप शेड्यूलिंग में मदद की तलाश कर रहे हों, तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जादुई शब्द हैं - लचीलापन और सहज डिज़ाइन। शेड्यूलिंग टूल्स जिनमें अनुकूलन योग्य सुविधाएँ होती हैं, वे आपको वह लचीलापन प्रदान करेंगे जिसकी आपको यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है कि आपका कैलेंडर के लिए तुमऐसा शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर खोजें जो आपके दैनिक कैलेंडर के साथ आसानी से एकीकृत हो और उपयोग में सरल हो।

सुलभता - जब आप बहुत ही शानदार शेड्यूलिंग गैजेट्स और टॉयज़ की तलाश में हों, तो आप चीज़ों को यथासंभव किफायती रखना चाहते हैं। उन फीचर्स पर बहुत सारा पैसा खर्च करने का दबाव महसूस न करें जिन्हें आप कहीं और कहीं ज़्यादा किफायती दरों पर पा सकते हैं।

प्रभावी अनुसूचीकरण विधियाँ

आपके लिए सबसे उपयुक्त शेड्यूलिंग विधि खोजने से आपको आवश्यक शेड्यूलिंग सहायता प्राप्त करने में बहुत मदद मिलेगी। आइए नीचे सुझाई गई कुछ विधियों पर एक नजर डालें:

समय अवरोधन - हमारी सूची में सबसे पहले है टाइम ब्लॉकिंग, जो व्यक्तियों और अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे आम तरीकों में से एक है। टाइम ब्लॉकिंग के लिए आपको प्रत्येक दिन की पहले से योजना बनाने की आवश्यकता होती है, जिससे आप विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट घंटे समर्पित कर सकते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण विधि (MIT) - MIT विधि का उपयोग करते समय आप अपने लक्ष्यों के लिए आवश्यक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक बहुत बड़ी टू-डू लिस्ट लिखने के बजाय, जो भारी पड़ सकती है, आप 1-3 सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

पोमोडोरो तकनीक - इस तरीके से, आप कम समय के लिए बहुत तीव्रता से काम करेंगे जो अत्यधिक उत्पादक होता है और बीच-बीच में खुद को संक्षिप्त ब्रेक देंगे। आपको बस एक कार्य चुनना है, टाइमर सेट करना है और टाइमर खत्म होने तक काम करना है।

90-मिनट के फोकस सत्र - मानव होने के नाते, हम अल्ट्राडियन लय नामक चक्रों पर काम करते हैं। इन चक्रों के दौरान, हमारी ऊर्जा का शिखर और फिर थकान का क्षण आता है। 90-मिनट के फोकस सत्र का उपयोग आपको अपनी ऊर्जा के शिखरों के दौरान लगन से काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

परफेक्ट मिक्स - जब आप यह सीख रहे हों कि शेड्यूलिंग की कौन सी विधि आपके लिए सबसे अधिक फायदेमंद होगी, तो इस पर भी विचार करें कि कौन सी तकनीकें आपके लिए सबसे अच्छी हो सकती हैं। खुले विचारों वाले बने रहें और अपने साप्ताहिक या दैनिक शेड्यूल में बदलावों के लिए तैयार रहें। कुछ दिनों में, टाइम ब्लॉकिंग बहुत कारगर साबित हो सकती है। अन्य दिनों में, आपको द पोमोडोरो तकनीक का अभ्यास करने की आवश्यकता हो सकती है।

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