Jak Slack zwiększył wydajność pracy w Doodle

Slack to dla nas w Doodle najważniejsze narzędzie komunikacyjne. Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądała praca przed jego pojawieniem się. Teraz nasza przestrzeń robocza to coś więcej niż tylko biura w Zurychu, Berlinie, Tel Awiwie i Belgradzie. Wszyscy jesteśmy połączeni na zupełnie innym poziomie, gdzie praca, komunikacja i postęp przebiegają płynnie. Kochamy Slack z wielu powodów, ale oto 5 najważniejszych.

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Kanały

Kanały na Slacku mają kluczowe znaczenie dla naszej pracy. Korzystamy z nich do wszystkiego. Mamy kanał ogólny, do którego należą wszyscy. Kanały dla poszczególnych zespołów: backend, projektowanie, aplikacje i tak dalej. Mamy też kanały poświęcone aktualnościom technologicznym, a nawet dziwnym rzeczom, na które natrafiamy w sieci.

Jednak tym, co sprawia, że Slack ma tak kluczowe znaczenie dla naszej wydajności jako firmy, jest to, że tworzymy kanały za każdym razem, gdy pojawia się nowy temat. Nowy projekt lub pomysł? Rozpocznij rozmowę i dodaj odpowiednich członków zespołu. W ciągu 5 minut uda nam się nakreślić więcej pomysłów i osiągnąć większy postęp niż gdybyśmy zaplanowali spotkanie inauguracyjne i musieli czekać na wolną salę konferencyjną.

Praca zdalna

Ponieważ nasze biura Doodle działają w czterech różnych lokalizacjach, praca zdalna i telekonferencje nie są dla nas niczym nowym. Korzystamy ze Slacka, aby komunikować się w ramach wątków, zamiast nieustannie wymieniać się e-mailami, a także używamy tej platformy do rozmów wideo zamiast Skype’a czy Hangouts.

Można z niego korzystać podczas spotkań indywidualnych lub zaprosić do udziału inne osoby. Najbardziej podoba nam się sprytna funkcja szkicowania, z której można korzystać podczas udostępniania ekranu. Funkcja ta ułatwia nieco lepszą wymianę informacji między członkami zespołu podczas prezentacji lub przekazywania pomysłu. To zabawne, jak często chciałoby się narysować to, o czym się mówi, zamiast opisywać to słowami. Problem rozwiązany.

Aplikacje

Slack oferuje setki integracje z aplikacjami. Kiedy uda ci się zintegrować wszystkie inne narzędzia, z których korzystasz na co dzień, ze Slackiem, całość staje się czymś większym niż suma poszczególnych części. 2 + 2 = 5, prawda?

Dysk Google – Zarządzanie wszystkimi sprawami związanymi z Google Drive’em za pośrednictwem Slacka jest naprawdę proste. Nie trzeba przełączać się z powrotem do poczty e-mail, żeby zatwierdzić prośby o dostęp czy znaleźć jakieś zagubione powiadomienie o komentarzu. Wszystkie aktualizacje dotyczące dokumentów, nad którymi pracuję, pojawiają się bezpośrednio na moim pulpicie.

Desk.com – Gdy użytkownik kontaktuje się z nami, aby podzielić się opinią na temat nowej funkcji, wiadomość jest automatycznie przesyłana na nasz kanał pomocy technicznej w Slacku. Nasz zespół produktowy może się z nią zapoznać i omówić kolejne kroki związane z wdrożeniem. Nigdy nie brakuje świetnych pomysłów, a ta aplikacja w Slacku pomaga w ich ciągłym pozyskiwaniu.

Meekan

Nasza ulubiona aplikacja do Slacka ma swoją własną sekcję. Meekan.

Meekan to najinteligentniejszy na świecie asystent do planowania oparty na sztucznej inteligencji. Meekan potrafi połączyć kalendarze wszystkich osób i zaproponować najlepsze terminy spotkań – a wszystko to za pośrednictwem czatu w Slacku. Meekan uczy się Twoich nawyków oraz godzin, w których zazwyczaj spotykasz się z konkretnymi osobami, i na tej podstawie formułuje swoje propozycje. Koniec z wczesnymi spotkaniami i spotkaniami po godzinie 18:00. Nie dotyczy to tylko Ciebie – Meekan dołoży wszelkich starań, aby zadowolić cały Twój zespół, ponieważ poznał już harmonogramy wszystkich osób.

Ale Meekan potrafi więcej niż tylko ustalać spotkania. W końcu jest Twoim asystentem. Poproś Meekana, aby edytował, przełożył, zmienił nazwę lub przestawił terminy spotkań. Jeśli spóźnisz się do biura, otwórz Slacka i poproś Meekana, aby przesunął Twoje pierwsze spotkanie o 15 minut. Wyśle on powiadomienie, informujące o tym wszystkich. Możesz zapytać Meekana, ile spotkań masz jutro lub w przyszłym tygodniu, a on przedstawi Ci szczegółowy harmonogram.

My, pracownicy Doodlers, nieustannie przemieszczamy się między naszymi biurami. Aby nam w tym pomóc, Meekan może również przeszukiwać światową bazę danych lotów i znaleźć najwcześniejsze, najkrótsze oraz najtańsze loty do dowolnego miejsca.

Urządzenia mobilne

Wszystkie te wspaniałe funkcje są dostępne w podróży dzięki aplikacjom Slack na Androida i iOS. Aplikacja Slack to świetny sposób, by nadrobić zaległości z wczoraj lub rozpocząć dzień pracy już w drodze do pracy. Jeśli chcesz powiadomić członków zespołu, wystarczy nacisnąć znak @, by wyświetlić listę współpracowników i grup. Otrzymają oni powiadomienie, że powinni zapoznać się z wątkiem lub dokumentem. Dzięki aplikacji równie łatwo jest przesunąć palcem i ustawić swój status na „nieobecny”, jeśli nie zabierasz pracy do domu.

Slack pozwala nam jako firmie dzielić się pomysłami, kreatywnością i postępami. Pomaga nam też wysyłać sobie filmiki z kotami i dziwne gify, gdy tylko je zobaczymy.