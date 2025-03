Wie Slack Doodle produktiver machte

Slack ist bei Doodle das meist genutzte Tool für unsere Kommunikation. Wir können uns gar nicht mehr vorstellen, das es mal eine Zeit vor Slack gab. Unsere Büros sind in Zürich, Berlin. Tel Aviv und Belgrad. Mit Slack haben wir einen weiteren Ort, der Teil unseres Arbeitsplatzes ist und über den unsere Teams miteinander verbunden sind.

Wir lieben Slack aus so vielen verschiedenen Gründen – hier sind unsere Top 5

1. Channels

Die Slack Channels sind unsere Basis, wir haben wirklich für alles einen. Im allgemeinen Channel sind alle Doodler und für die einzelen Teams gibt es separate Channels: Backend, Design, Apps, einfach für jedes Team. Hier tauschen sie sich fachlich aus und es wird diskutiert und informiert. Den Channels sind keine Grenzen gesetzt – wir haben auch einen, in dem alles Verrückte und Lustige landet, was uns so über den Weg läuft.

Was Slack so wichtig macht für unsere Produktivität ist, dass wir für jedes neue Thema einen Channel erstellen. Neue Idee oder Projekt? Bei uns wird ein Channel erstellt, alle relevanten Leute eingeladen und in ein paar Minuten haben wir mehr Ideen und Input gesammelt, als wir es per E-Mail jemals schaffen würden. Die Channels ermöglichen es uns, Themen, Projekte und Teams gut zu strukturieren.

2. Remote Work

Wir arbeiten nicht alle an einem Ort, nicht mal auf dem gleichen Kontinent. Umso wichtiger ist es, dass wir uns regelmässig sehen und hören. Mit Remote Arbeit und Konferenzschaltungen kennen wir uns bestens aus. Ein schneller Austausch in den Threads, und ein Video Anruf sind das A und O. Mit Slack kann man ganz einfach einen Video Anruf starten.

Bevor wir versuchen etwas umständlich zu erklären, nutzen wir lieber die Slack Funktion zum Teilen des Bildschirms. Alle Teammitglieder können sehen, wovon du redest und du musst nicht umständlich vorweg alle möglichen Dokumente verschicken. Du kannst auch während des Anrufes etwas aufmalen und so erklären. Das rettet uns vor vielen Missverständnissen und Diskussionen.

3. Apps

Slack bietet Hunderte von App Integrationen. Fast alle Tools, die wir täglich verwenden, lassen sich auch in Slack integrieren. Alles findet sich so an einem Ort und macht es übersichtlicher. Ohne würde es bei uns nicht gehen.

Google Drive – Du kannst Google Drive via Slack verwalten ohne ständig zu deinen E-Mails oder in ein andere Programm wechseln zu müssen. Dokumente hochladen oder freigeben geht so ganz schnell. Und du wirst benachrichtigt, wenn jemand etwas im Dokument ändert und es neue Kommentare gibt. Da verpasst man wirklich nichts mehr.

Desk.com – Kontaktiert uns ein Doodle Nutzer mit Feedback zu einer neuer Funktion, bekommen wir diese Nachricht automatisch in unseren Slack Support Channel angezeigt. Unser Produktteam ist so über die Bedürfnisse informiert und kann die nächsten Produktschritte besprechen und planen. Wir haben viele tolle Ideen für Doodle und diese Slack App hilft uns, uns weiterzuentwickeln, da wir so ganz nah an den Bedürfnissen der Benutzer sind.

4. Meekan

Unsere allerliebste App für Slack möchten wir euch extra vorstellen. Meekan.

Meekan ist der schlaueste Planungsassistent, basierend auf künstlicher Intelligenz. Mit Meekan werden die Kalender aller miteinander verbunden, ohne das man diese selbst sieht, und es werden die besten Zeiten vorgeschlagen, um sich zu treffen. Und das alles im Chat von Slack. Meekan stützt sich auf die Gewohnheiten und Zeiten, in denen du typischerweise deine Termine vereinbarst. Morgens um halb sechs wird dir also nicht für ein Meeting vorgeschlagen, auch wenn dort bei allen der Kalender noch leer ist. Meekan tut sein Bestes um dich un dein Team glücklich zu machen. Du brauchst bei niemanden selbst anfragen, wer wann kann oder gar selbst im Kalender der Anderen nachgucken, das macht Meekan mit einem einfachen Befehl.

Meekan kann mehr als nur Meetings organisieren. Dafür ist er immerhin ein Planungsassistent. Mit einer einfachen Aufforderung kann Meekan Besprechungen neu planen, Termine verschieben und umbenennen. Wenn du spät dran bist und es nicht pünktlich zum Termin schaffst, kannst du Meekan in Slack bitten, die Besprechung um 15 Minuten nach hinten zu verschieben. Meekan informiert alle Teilnehmer darüber und du musst nicht noch umständlich alle selbst informieren. Einfacher geht es nicht.

Du kannst Meekan auch fragen, wieviele Meetings du morgen oder nächste Woche hast und dir einen Überblick über deine Agenda geben lassen.

Fliegen gehört bei Doodle dazu. Heute Berlin und morgen zu den Kollegen nach Tel Aviv. Meekan hilft uns bei der Organisation und durchsucht Flugdatenbanken nach den besten Verbindungen, den günstigsten Flügen und wir müssen fast nichts mehr machen und können entspannt abheben.

5. Mobile

All diese grossartigen Funktionen sind auch von unterwegs anwendbar mit den Slack Apps für Android und iOS. Die Slack App ist perfekt um auch unterwegs mit dem Team in Kontakt zu bleiben und sich einen Überblick zu verschaffen, egal ob morgens auf dem Weg zur Arbeit oder nachmittags auf dem Weg zum einem Termin. Klicke auf das @ und du kannst einzelne Leute oder ganze Teams direkt ansprechen und sie werden persönlich benachrichtigt. So verpasst wirklich niemand eine wichtige Nachricht von dir.

Slack ist perfekt für uns als Unternehmen, um unsere Ideen, unsere Kreativität und unsere Fortschritte miteinander zu teilen. Offen, dynamnisch und transparent. Und ja, wir teilen auch harmlose Häschenvideos und seltsame gifs mit den Kollegen.

