Comment Slack a rendu Doodle plus productif

Slack est le principal outil de communication pour nous à Doodle. Il est difficile d'imaginer ce qu'était le travail avant lui. Désormais, notre espace de travail ne se limite plus à nos bureaux de Zurich, Berlin, Tel Aviv et Belgrade. Nous sommes tous connectés sur un autre plan, où le travail, la communication et le progrès sont rationalisés. Nous aimons Slack pour toutes sortes de raisons, mais voici les 5 principales.

Et pour tous les fans de Doodle qui n'ont pas encore adopté Slack, vous pouvez profiter d'une offre spéciale et vous lancer dès aujourd'hui.

Canaux

Les canaux Slack sont fondamentaux pour notre travail. Nous utilisons des canaux pour tout. Un canal général avec tout le monde. Des canaux pour nos différentes équipes : backend, design, applications, etc. Nous avons des canaux pour les nouvelles techniques pertinentes et même pour les choses bizarres que nous trouvons par hasard sur le web.

Mais ce qui rend Slack si vital pour notre productivité en tant qu'entreprise, c'est que nous créons des canaux dès qu'un nouveau sujet se présente. Un nouveau projet ou une nouvelle idée ? Commencez une conversation et ajoutez les coéquipiers concernés. En l'espace de 5 minutes, nous aurons plus d'idées exposées et de progrès globaux que si nous avions programmé une réunion de lancement et dû attendre une salle de conférence.

Travail à distance

Les roues de Doodle tournant dans quatre bureaux différents, nous ne sommes pas étrangers au travail à distance et aux conférences téléphoniques. Nous utilisons Slack pour communiquer dans des fils de discussion plutôt que d'envoyer des courriels en permanence, et nous l'utilisons également pour la vidéo au lieu de Skype ou Hangouts.

Vous pouvez l'utiliser pour des réunions en tête-à-tête ou inviter d'autres personnes à vous rejoindre. Ce que nous préférons, c'est la fonction de croquis que vous pouvez utiliser lorsque vous partagez votre écran. Cette fonction facilite un peu plus les allers-retours entre coéquipiers lorsque vous présentez ou communiquez une idée. Il est amusant de constater que l'on souhaite souvent pouvoir dessiner ce que l'on veut dire au lieu de le décrire. Problème résolu.

Apps

Slack propose des centaines d'intégrations d'applications. Lorsque vous pouvez intégrer tous les autres outils que vous utilisez quotidiennement à Slack, celui-ci devient plus grand que la somme de ses parties. 2+2=5, c'est ça ?

Google Drive - Il est si facile de gérer tous les besoins de Google Drive depuis Slack. Il n'est pas nécessaire de revenir à l'e-mail pour approuver les demandes d'accès ou retrouver une notification de commentaire perdue. Je recevrai toutes les mises à jour des documents sur lesquels je travaille directement sur mon bureau.

Desk.com - Lorsqu'un utilisateur nous contacte pour nous faire part de ses commentaires sur une nouvelle fonctionnalité, le message est automatiquement envoyé à notre canal d'assistance dans Slack. Notre équipe produit peut y jeter un œil et discuter des prochaines étapes de la mise en œuvre. Les bonnes idées ne manquent jamais, et cette application Slack aide à les faire venir.

Meekan

Notre application préférée pour Slack a sa propre section. Meekan.

Meekan est l'assistant de planification IA le plus intelligent du monde. Meekan peut connecter les calendriers de tout le monde et proposer les meilleurs moments pour se rencontrer, le tout par le biais du chat sur Slack. Meekan apprend vos habitudes et les heures auxquelles vous rencontrez habituellement certaines personnes et base ses suggestions sur ces données. Plus de réunions matinales ou après 18 heures. Et ce n'est pas seulement vous, Meekan fera de son mieux pour rendre toute votre équipe heureuse, ayant déjà appris les horaires de chacun.

Mais Meekan peut faire plus que fixer des réunions. C'est votre assistant après tout. Demandez à Meekan de modifier, reprogrammer, renommer ou déplacer des réunions. Si vous êtes en retard au bureau, ouvrez Slack et demandez à Meekan de repousser votre première réunion de 15 minutes. Il enverra une notification à tout le monde. Vous pouvez demander à Meekan combien de réunions vous avez demain ou la semaine prochaine, et il vous donnera un aperçu de votre planning.

Nous, les Doodlers, sommes constamment en déplacement entre nos bureaux. Pour nous aider, Meekan peut également consulter la base de données mondiale des vols et trouver les vols les plus précoces, les plus courts et les moins chers du monde.

Mobile

Toutes ces excellentes fonctionnalités sont disponibles en déplacement grâce aux applications Slack pour Android et iOS. L'application Slack est un excellent moyen de rattraper ce que j'ai manqué hier ou de commencer ma journée de travail pendant mon trajet. Si vous devez alerter les membres d'une équipe, vous pouvez appuyer sur le @ pour faire apparaître une liste de coéquipiers et de groupes. Ils recevront une notification les invitant à consulter un fil de discussion ou un document. Avec l'application, il est tout aussi facile de glisser et de définir votre statut comme absent si vous n'emportez pas votre travail à la maison.

Slack nous permet, en tant qu'entreprise, de partager nos idées, notre créativité et nos progrès. Il nous permet également de nous envoyer des vidéos de chats et des gifs bizarres à la seconde où nous les voyons.