Come Slack ha reso Doodle più produttivo

Slack è il principale strumento di comunicazione per noi di Doodle. È difficile immaginare come fosse il lavoro prima di esso. Ora il nostro spazio di lavoro non si limita ai nostri uffici di Zurigo, Berlino, Tel Aviv e Belgrado. Tutti noi siamo connessi su un altro piano, dove il lavoro, la comunicazione e il progresso sono ottimizzati. Amiamo Slack per tanti motivi, ma ecco i 5 principali.

E per tutti i fan di Doodle che non sono ancora a bordo di Slack, è possibile consultare un'offerta speciale e iniziare oggi stesso. iniziare oggi stesso.

Canali

I canali Slack sono fondamentali per il nostro lavoro. Usiamo i canali per tutto. Uno generale che include tutti. Canali per i nostri diversi team: backend, design, applicazioni e così via. Abbiamo canali per le notizie tecnologiche rilevanti e anche per le cose strane in cui ci imbattiamo sul web.

Ma ciò che rende Slack così vitale per la nostra produttività come azienda è che creiamo canali ogni volta che si presenta un nuovo argomento. Un nuovo progetto o un'idea? Avviamo una conversazione e aggiungiamo i compagni di squadra interessati. In 5 minuti avremo più idee delineate e progressi complessivi che se avessimo programmato una riunione di avvio e avessimo dovuto aspettare una sala conferenze.

Lavoro a distanza

Poiché le ruote di Doodle girano in quattro uffici diversi, non siamo estranei al lavoro a distanza e alle conference call. Usiamo Slack per comunicare in thread invece di mandare e-mail in continuazione, e lo usiamo anche per i video invece di Skype o Hangouts.

È possibile utilizzarlo per riunioni individuali o invitare altri a partecipare. La nostra parte preferita è la funzione di schizzo che si può usare quando si condivide lo schermo. La funzione di schizzo facilita un po' più di dialogo tra compagni di squadra quando si presenta o si comunica un'idea. È buffo come spesso si desideri disegnare ciò che si vuole dire invece di descriverlo. Problema risolto.

Applicazioni

Slack offre centinaia di integrazioni di app. Quando potete integrare tutti gli altri strumenti che usate quotidianamente con Slack, diventa qualcosa di più grande della somma delle sue parti. 2+2=5, giusto?

Google Drive - È così facile gestire tutte le esigenze di Google Drive da Slack. Non c'è bisogno di tornare alla posta elettronica per approvare le richieste di accesso o ritrovare la notifica di un commento perso. Riceverò ogni aggiornamento sui documenti su cui sto lavorando direttamente sul mio desktop.

Desk.com - Quando un utente ci contatta con un feedback su una nuova funzionalità, il messaggio viene automaticamente inviato al nostro canale di supporto in Slack. Il nostro team di prodotto può esaminarlo e discutere i passi successivi per l'implementazione. Le grandi idee non mancano mai e questa applicazione Slack ci aiuta a farle arrivare.

Meekan

La nostra app preferita per Slack ha una sezione tutta sua. Meekan.

Meekan è l'assistente di programmazione AI più intelligente al mondo. Meekan è in grado di collegare i calendari di tutti e di proporre i momenti migliori per incontrarsi, il tutto tramite la chat su Slack. Meekan apprende le vostre abitudini e gli orari in cui di solito vi incontrate con determinate persone e basa i suoi suggerimenti su questo. Niente più riunioni anticipate o dopo le 18. E non si tratta solo di voi: Meekan farà del suo meglio per rendere felice tutto il vostro team, avendo già imparato gli orari di tutti.

Ma Meekan non si limita a fissare le riunioni. Dopotutto, è il vostro assistente. Chiedete a Meekan di modificare, riprogrammare, rinominare o spostare le riunioni. Se arrivate in ritardo in ufficio, accendete Slack e chiedete a Meekan di spostare la vostra prima riunione di 15 minuti. Verrà inviata una notifica per avvisare tutti. Potete chiedere a Meekan quante riunioni avete domani o la prossima settimana e vi fornirà una ripartizione del vostro programma.

Noi Doodler siamo sempre in volo tra i nostri uffici. Per aiutarci, Meekan può anche controllare il database mondiale dei voli e trovare i primi voli in arrivo, i più brevi e i più economici ovunque.

Mobile

Tutte queste funzioni sono disponibili anche in mobilità grazie alle app Slack per Android e iOS. L'app Slack è un ottimo modo per recuperare quello che mi sono perso ieri o per iniziare la giornata lavorativa mentre sono in viaggio. Se dovete avvisare i membri del team, potete toccare la @ per visualizzare un elenco di compagni di squadra e gruppi. Riceveranno una notifica che li avvisa di controllare una discussione o di dare un'occhiata a un documento. Con l'app è altrettanto facile scorrere il dito e impostare il proprio stato su "away" se non si vuole portare il lavoro a casa.

Slack ci permette di condividere le nostre idee, la nostra creatività e i nostri progressi. Ci aiuta anche a inviarci video di gatti e gif strane non appena le vediamo.