Cómo Slack ha hecho que Doodle sea más productivo

Slack es nuestra principal herramienta de comunicación en Doodle. Es difícil imaginar cómo era el trabajo antes de ella. Ahora nuestro espacio de trabajo es algo más que nuestras oficinas de Zúrich, Berlín, Tel Aviv y Belgrado. Todos estamos conectados en otro plano, donde el trabajo, la comunicación y el progreso, se agilizan. Nos encanta Slack por todo tipo de razones, pero aquí están las 5 principales.

Canales

Los canales de Slack son fundamentales para nuestro trabajo. Usamos canales para todo. Uno general con todos incluidos. Canales para nuestros diferentes equipos: backend, diseño, aplicaciones, etcétera. Tenemos canales para las noticias tecnológicas relevantes e incluso para las cosas raras que encontramos en la web.

Pero lo que hace que Slack sea tan vital para nuestra productividad como empresa es que creamos canales cada vez que surge un tema nuevo. ¿Nuevo proyecto o idea? Inicia una conversación y añade a los compañeros de equipo pertinentes. En 5 minutos, tendremos más ideas esbozadas y avances generales que si hubiéramos programado una reunión inicial y tuviéramos que esperar a una sala de conferencias.

Trabajo a distancia

Como Doodle funciona en cuatro oficinas distintas, no somos ajenos al trabajo a distancia y a las conferencias telefónicas. Usamos Slack para comunicarnos en hilos en lugar de enviar correos electrónicos todo el tiempo, y también lo usamos para vídeo en lugar de Skype o Hangouts.

Puedes utilizarlo para reuniones individuales o para invitar a otras personas. Nuestra parte favorita es la ingeniosa función de bocetos que puedes utilizar cuando compartes tu pantalla. La función de boceto facilita un poco más el intercambio entre compañeros de equipo cuando estás presentando o comunicando una idea. Es curioso cómo muchas veces desearías poder dibujar lo que quieres decir en lugar de describirlo. Problema resuelto.

Aplicaciones

Slack ofrece cientos de integraciones de aplicaciones. Cuando puedes integrar todas las demás herramientas que utilizas a diario con Slack, se convierte en algo más grande que la suma de sus partes. 2+2=5 ¿verdad?

Google Drive - Es muy fácil gestionar todas las necesidades de Google Drive desde Slack. No hay necesidad de volver al correo electrónico para aprobar las solicitudes de acceso o encontrar alguna notificación de comentario perdido. Recibiré todas las actualizaciones de los documentos en los que estoy trabajando directamente en mi escritorio.

**Cuando un usuario se pone en contacto con nosotros para hacernos llegar sus comentarios sobre una nueva función, el mensaje se envía automáticamente a nuestro canal de asistencia en Slack. Nuestro equipo de producto puede echarle un vistazo y discutir los siguientes pasos para la implementación. Nunca faltan las grandes ideas, y esta aplicación de Slack ayuda a que sigan surgiendo.

Meekan

Nuestra aplicación favorita para Slack tiene su propia sección. Meekan.

Meekan es el asistente de agenda con inteligencia artificial más inteligente del mundo. Meekan puede conectar los calendarios de todo el mundo y proponer las mejores horas para reunirse, todo a través del chat en Slack. Meekan aprende tus hábitos y las horas a las que sueles reunirte con determinadas personas y basa sus sugerencias en ello. Se acabaron las reuniones tempranas o después de las 6. Y no sólo tú, Meekan hará todo lo posible para que todo tu equipo esté contento, ya que ha aprendido los horarios de todos.

Pero Meekan puede hacer algo más que fijar reuniones. Al fin y al cabo, es tu asistente. Pídele a Meekan que edite, reprograme, cambie el nombre o traslade las reuniones. Si llegas tarde a la oficina, abre Slack y pide a Meekan que retrase tu primera reunión 15 minutos. Te enviará una notificación para que todos lo sepan. Puedes preguntar a Meekan cuántas reuniones tienes mañana o la semana que viene, y te dará un desglose de tu agenda.

Los Doodlers estamos volando entre nuestras oficinas todo el tiempo. Para ayudarnos, Meekan también puede consultar la base de datos de vuelos de todo el mundo y encontrar los vuelos que llegan más pronto, los más cortos y los más baratos de cualquier lugar.

Móvil

Todas estas fantásticas funciones están disponibles sobre la marcha con las aplicaciones de Slack para Android e iOS. La aplicación Slack es una forma estupenda de ponerme al día de lo que me perdí ayer o de empezar mi jornada laboral mientras me desplazo al trabajo. Si necesitas avisar a los miembros de tu equipo, puedes tocar la @ para que aparezca una lista de compañeros y grupos. Recibirán una notificación de que tienen que consultar un tema o un documento. Con la aplicación, es igual de fácil deslizar el dedo y establecer tu estado en ausente si no te llevas el trabajo a casa.

Slack nos permite compartir nuestras ideas, nuestra creatividad y nuestros progresos. También nos ayuda a enviarnos vídeos de gatos y gifs raros en cuanto los vemos.