Como o Slack tornou o Doodle mais produtivo

Slack é a principal ferramenta de comunicação para nós na Doodle. É difícil imaginar como era o trabalho antes dele. Agora nosso espaço de trabalho é mais do que apenas nossos escritórios em Zurique, Berlim, Tel Aviv e Belgrado. Todos nós estamos conectados em outro plano, onde o trabalho, a comunicação e o progresso, são agilizados. Adoramos a Slack por todos os tipos de razões, mas aqui estão os 5 primeiros.

Canais

Os canais frouxos são fundamentais para nosso trabalho. Utilizamos canais para tudo. Um canal geral com todos incluídos. Canais para nossas diferentes equipes; backend, design, aplicações e assim por diante. Temos canais para notícias tecnológicas relevantes e até mesmo as coisas estranhas que tropeçamos na web.

Mas o que torna a Slack tão vital para nossa produtividade como empresa é que nós criamos canais sempre que surge um novo tópico. Novo projeto ou idéia? Comece uma conversa e acrescente os colegas de equipe relevantes. Dentro de 5 minutos, teremos mais idéias delineadas e progresso geral do que se tivéssemos agendado uma reunião de abertura e tivéssemos que esperar por uma sala de conferência.

Trabalho remoto

Com as rodas Doodle girando em quatro escritórios diferentes, não somos estranhos ao trabalho remoto e às teleconferências. Usamos o Slack para nos comunicarmos em linhas em vez de enviarmos e-mails o tempo todo, e também o usamos para vídeo em vez do Skype ou Hangouts.

Você pode usá-lo para reuniões individuais ou convidar outras pessoas para participar. Nossa parte favorita é o recurso de esboço elegante que você pode usar quando compartilha sua tela. O recurso de esboço facilita um pouco mais a ida e volta entre colegas de equipe quando você está apresentando ou comunicando uma idéia. É engraçado a freqüência com que você deseja desenhar o que você quer dizer em vez de descrevê-lo. Problema resolvido.

Aplicativos

A Slack oferece centenas de integrações de aplicativos. Quando você pode integrar todas as outras ferramentas que usa diariamente com a Slack, ela se torna algo maior do que a soma de suas partes. 2+2=5 certo?

Google Drive* - É tão fácil gerenciar todas as necessidades do Google Drive a partir do Slack. Não há necessidade de voltar para o e-mail para aprovar pedidos de acesso ou encontrar alguma notificação de perda de comentários. Receberei todas as atualizações sobre os documentos que estou trabalhando diretamente no meu desktop.

Desk.com - Quando um usuário nos contata com feedback sobre um novo recurso, a mensagem é automaticamente enviada para nosso canal de suporte em Slack. Nossa equipe de produtos pode dar uma olhada e discutir os próximos passos para a implementação. Nunca faltam grandes idéias, e este aplicativo Slack ajuda a mantê-las em andamento.

Meekan

Nosso aplicativo favorito para Slack recebe sua própria seção. Meekan.

Meekan é o assistente de programação de AI mais inteligente do mundo. Meekan pode conectar os calendários de todos, e propor os melhores horários para se encontrar, tudo através do bate-papo em Slack. Meekan aprende seus hábitos e as vezes que você normalmente se encontra com certas pessoas e baseia suas sugestões nisso. Não há mais reuniões antecipadas nem nada depois das 6. E não é só você, Meekan fará o melhor para fazer sua equipe inteira feliz, tendo já aprendido os horários de todos.

Mas a Meekan pode fazer mais do que apenas marcar reuniões. Afinal de contas, é seu assistente. Peça à Meekan para editar, remarcar, renomear ou mudar o nome das reuniões também. Se você estiver atrasado para o escritório, desista e peça à Meekan para adiar sua primeira reunião por 15 minutos. Ele enviará uma notificação para que todos saibam. Você pode perguntar à Meekan quantas reuniões você tem amanhã ou na próxima semana, e isso lhe dará uma discriminação de sua agenda.

Nós, Doodlers, estamos voando entre nossos escritórios o tempo todo. Para nos ajudar, a Meekan também pode verificar o banco de dados de vôos do mundo e encontrar os vôos mais rápidos, mais curtos e mais baratos em qualquer lugar.

Móvel

Todas estas grandes características estão disponíveis em qualquer lugar com os aplicativos Slack para Android e iOS. O aplicativo Slack é uma ótima maneira de pôr em dia o que perdi ontem ou de começar meu dia de trabalho enquanto eu estou no meu trajeto. Se você precisar alertar os membros da equipe, você pode tocar no @ para trazer uma lista de colegas de equipe e grupos. Eles receberão uma notificação de que precisam verificar um tópico ou dar uma olhada em um documento. Com o aplicativo, é igualmente fácil de passar e definir seu status para longe se você não estiver levando seu trabalho para casa.

A folga nos permite, como empresa, compartilhar nossas idéias, nossa criatividade e nosso progresso. Também nos ajuda a enviar vídeos de gatos e gifs estranhos uns aos outros no segundo em que os vemos.