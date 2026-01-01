Slack हमारे लिए Doodle में संचार का प्रमुख उपकरण है। इसके बिना काम कैसा था, यह कल्पना करना मुश्किल है। अब हमारा कार्यक्षेत्र सिर्फ़ ज़्यूरिख़, बर्लिन, तेल अवीव और बेलग्रेड में हमारे कार्यालयों तक सीमित नहीं है। हम सभी एक दूसरे स्तर पर जुड़े हुए हैं, जहाँ काम, संचार और प्रगति सुव्यवस्थित हैं। हम स्लैक को हर तरह के कारणों से पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ शीर्ष 5 कारण हैं।

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और आप सभी Doodle प्रशंसकों के लिए जो अभी तक स्लैक का उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप एक विशेष ऑफ़र देख सकते हैं और आज ही शुरुआत कर सकते हैं। आज ही शुरुआत करें।

चैनल

Slack चैनल हमारे काम के लिए बुनियादी हैं। हम हर चीज़ के लिए चैनलों का उपयोग करते हैं। एक सामान्य चैनल जिसमें सभी शामिल हैं। हमारी विभिन्न टीमों के लिए चैनल: बैकएंड, डिज़ाइन, ऐप्स, आदि। हमारे पास प्रासंगिक तकनीकी समाचारों के लिए चैनल हैं और यहां तक कि वेब पर हमें जो अजीब चीज़ें मिलती हैं, उनके लिए भी चैनल हैं।

लेकिन स्लैक को हमारी कंपनी की उत्पादकता के लिए इतना महत्वपूर्ण बनाता है कि जब भी कोई नया विषय उठता है, हम तुरंत चैनल बना लेते हैं। नया प्रोजेक्ट या कोई विचार? बातचीत शुरू करें और संबंधित टीममेट्स को जोड़ें। पाँच मिनट के भीतर हमारे पास और अधिक विचारों की रूपरेखा और समग्र प्रगति होगी, बजाय इसके कि हम एक किक-ऑफ मीटिंग शेड्यूल करें और कॉन्फ्रेंस रूम का इंतज़ार करें।

दूरस्थ कार्य

Doodle के चार अलग-अलग कार्यालयों में काम करते हुए, हम रिमोट वर्क और कॉन्फ्रेंस कॉल से अपरिचित नहीं हैं। हम बार-बार ईमेल भेजने-प्राप्त करने के बजाय थ्रेड्स में संवाद करने के लिए Slack का उपयोग करते हैं, और Skype या Hangouts की जगह वीडियो कॉल के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं।

आप इसका उपयोग एक-से-एक बैठकों के लिए कर सकते हैं, या आप दूसरों को शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। हमारा पसंदीदा हिस्सा वह शानदार स्केच फीचर है जिसे आप अपनी स्क्रीन साझा करते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। स्केच फीचर टीम के साथियों के बीच थोड़ी और बातचीत की सुविधा देता है जब आप कोई विचार प्रस्तुत कर रहे हों या संप्रेषित कर रहे हों। यह मजेदार है कि आप कितनी बार चाहते हैं कि आप जो कहना चाहते हैं उसे वर्णन करने के बजाय चित्रित कर सकें। समस्या हल।

ऐप्स

Slack सैकड़ों प्रदान करता है ऐप एकीकरणजब आप रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले सभी अन्य टूल्स को स्लैक के साथ एकीकृत कर लेते हैं, तो यह अपने हिस्सों के जोड़ से कहीं अधिक बन जाता है। 2+2=5, है ना?

गूगल ड्राइव – Slack से Google Drive की सभी ज़रूरतों को संभालना बहुत आसान है। एक्सेस अनुरोधों को मंज़ूरी देने या कोई खोया हुआ कमेंट नोटिफ़िकेशन खोजने के लिए ईमेल पर वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जिन दस्तावेज़ों पर मैं काम कर रहा हूँ, उन पर हर अपडेट सीधे मेरे डेस्कटॉप पर मिल जाएगा।

डेस्क.कॉम – जब कोई उपयोगकर्ता किसी नई सुविधा पर अपनी प्रतिक्रिया के साथ हमसे संपर्क करता है, तो संदेश स्वचालित रूप से स्लैक में हमारे सहायता चैनल पर भेज दिया जाता है। हमारी उत्पाद टीम इसे देख सकती है और कार्यान्वयन के लिए अगले चरणों पर चर्चा कर सकती है। बेहतरीन विचारों की कभी कोई कमी नहीं होती, और यह स्लैक ऐप उन्हें आते रहने में मदद करता है।

मीकान

Slack के लिए हमारा पसंदीदा ऐप अब अपना खुद का सेक्शन पाता है। मीकानबिंदु

मीकन दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई शेड्यूलिंग असिस्टेंट है। मीकन सभी के कैलेंडर को जोड़ सकता है, और स्लैक पर चैट के माध्यम से मिलने के लिए सबसे अच्छे समय का प्रस्ताव दे सकता है। मीकन आपकी आदतों और उन समयों को सीखता है जब आप आमतौर पर कुछ लोगों से मिलते हैं और उसी के आधार पर अपने सुझाव देता है। अब न तो सुबह-सुबह की मीटिंग्स होंगी और न ही शाम 6 बजे के बाद कोई मीटिंग। और यह सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, मीकान पहले ही सभी के शेड्यूल सीख चुका है, इसलिए वह आपकी पूरी टीम को खुश करने की पूरी कोशिश करेगा।

लेकिन मीकन सिर्फ मीटिंग सेट करने से कहीं ज़्यादा कर सकता है। आखिरकार, यह आपका असिस्टेंट है। मीकन से मीटिंग्स को एडिट करने, शेड्यूल बदलने, नाम बदलने, या कहीं और शिफ्ट करने के लिए भी कहें। अगर आप ऑफिस देर से पहुँच रहे हैं, तो स्लैक खोलें और मीकन से अपनी पहली मीटिंग 15 मिनट आगे बढ़ाने के लिए कहें। यह एक नोटिफिकेशन भेजकर सभी को सूचित कर देगा। आप मीकन से पूछ सकते हैं कि कल या अगले सप्ताह आपकी कितनी बैठकें हैं, और यह आपको आपके कार्यक्रम का विवरण देगा।

हम Doodlers हमेशा अपने कार्यालयों के बीच उड़ान भरते रहते हैं। हमारी मदद के लिए, मीकन दुनिया के उड़ान डेटाबेस की जाँच कर सकता है और कहीं भी सबसे पहले आने वाली, सबसे छोटी और सबसे सस्ती उड़ानें ढूंढ सकता है।

मोबाइल

ये सभी शानदार सुविधाएँ Android और iOS के लिए Slack ऐप्स के साथ चलते-फिरते उपलब्ध हैं। Slack ऐप यह जानने का एक शानदार तरीका है कि मैंने कल क्या मिस किया या यात्रा के दौरान अपने कार्यदिवस की शुरुआत करने का। यदि आपको टीम के सदस्यों को सचेत करना हो, तो आप @ टैप करके टीममेट्स और समूहों की सूची ला सकते हैं। उन्हें एक सूचना मिलेगी कि उन्हें किसी थ्रेड को देखना है या किसी दस्तावेज़ पर एक नज़र डालनी है। ऐप के साथ, अगर आप अपना काम घर नहीं ले जा रहे हैं तो अपनी स्थिति को 'अवे' पर स्विप और सेट करना भी उतना ही आसान है।

Slack हमें एक कंपनी के रूप में अपने विचार, अपनी रचनात्मकता और अपनी प्रगति साझा करने में सक्षम बनाता है। यह हमें तुरंत ही बिल्ली के वीडियो और अजीब GIFs एक-दूसरे को भेजने में भी मदद करता है।