Slack er det vigtigste kommunikationsværktøj for os i Doodle. Det er svært at forestille sig, hvordan arbejdet var før det. Nu er vores arbejdsplads mere end blot vores kontorer i Zürich, Berlin, Tel Aviv og Beograd. Vi er alle sammen forbundet på et andet plan, hvor arbejde, kommunikation og fremskridt strømlines. Vi elsker Slack af alle mulige grunde, men her er de 5 vigtigste.

Og til alle jer Doodle-fans derude, der ikke allerede er om bord på Slack, kan I tjekke et særligt tilbud og komme i gang i dag. komme i gang i dag.

Kanaler

Slack-kanaler er grundlæggende for vores arbejde. Vi bruger kanaler til alting. En generel en med alle inkluderet. Kanaler til vores forskellige teams; backend, design, apps osv. Vi har kanaler, der går til relevante tech-nyheder og selv de mærkelige ting, vi snubler over på nettet.

Men det, der gør Slack så afgørende for vores produktivitet som virksomhed, er, at vi opretter kanaler, når der opstår et nyt emne. Nyt projekt eller ny idé? Start en samtale, og tilføj de relevante teammedlemmer. I løbet af 5 minutter har vi flere idéer skitseret og har samlet set gjort flere fremskridt, end hvis vi havde planlagt et kick-off-møde og skulle vente på et mødelokale.

Fjernarbejde

Da Doodle-hjulene drejer rundt på fire forskellige kontorer, er vi ikke fremmede for fjernarbejde og telefonmøder. Vi bruger Slack til at kommunikere i tråde i stedet for at sende e-mails frem og tilbage hele tiden, og vi bruger det også til video i stedet for Skype eller Hangouts.

Du kan bruge det til individuelle møder, eller du kan invitere andre til at deltage. Vores yndlingsdel er den smarte skitsefunktion, som du kan bruge, når du deler din skærm. Skitsefunktionen gør det nemmere at gå lidt mere frem og tilbage mellem holdkammeraterne, når du præsenterer eller kommunikerer en idé. Det er sjovt, hvor ofte man ønsker, at man kunne tegne det, man mener, i stedet for at beskrive det. Problemet er løst.

Apps

Slack tilbyder hundredvis af appintegrationer. Når du kan integrere alle de andre værktøjer, du bruger dagligt, med Slack, bliver det noget større end summen af dets dele. 2+2=5 ikke sandt?

Google Drive - Det er så nemt at administrere alle Google Drive-behov fra Slack. Der er ingen grund til at skifte tilbage til e-mail for at godkende adgangsansøgninger eller finde en tabt kommentarmeddelelse. Jeg får alle opdateringer på de dokumenter, jeg arbejder på, direkte på mit skrivebord.

Desk.com - Når en bruger kontakter os med feedback om en ny funktion, sendes beskeden automatisk til vores supportkanal i Slack. Vores produktteam kan kigge på den og drøfte de næste skridt til implementering. Der er aldrig mangel på gode ideer, og denne Slack-app hjælper med at holde dem i gang.

Meekan

Vores yndlingsapp til Slack får sin egen sektion. Meekan.

Meekan er verdens smarteste AI-planlægningsassistent. Meekan kan forbinde alles kalendere og foreslå de bedste tidspunkter at mødes på, alt sammen via chat på Slack. Meekan lærer dine vaner og de tidspunkter, du typisk mødes med visse personer, og baserer sine forslag på det. Ikke flere tidlige møder eller noget efter kl. 18.00. Og det er heller ikke kun dig, Meekan vil gøre sit bedste for at gøre hele dit team tilfreds, da den allerede har lært alles tidsplaner.

Men Meekan kan gøre mere end blot at fastsætte møder. Det er trods alt din assistent. Bed Meekan om at redigere, ændre tidsplanen, omdøbe eller flytte møderne rundt også. Hvis du kommer for sent på kontoret, kan du åbne Slack og bede Meekan om at rykke dit første møde 15 minutter frem. Den sender en meddelelse ud, så alle får besked. Du kan spørge Meekan, hvor mange møder du har i morgen eller i næste uge, og så får du en oversigt over din tidsplan.

Vi Doodlers flyver hele tiden mellem vores kontorer. For at hjælpe os kan Meekan også tjekke verdens flydatabase og finde de tidligst ankommende, korteste og billigste flyvninger hvor som helst.

Mobil

Alle disse fantastiske funktioner er tilgængelige på farten med Slack-apps til Android og iOS. Slack-appen er en fantastisk måde at indhente det, jeg gik glip af i går, eller at få en start på min arbejdsdag, mens jeg er på vej til og fra arbejde. Hvis du har brug for at advare teammedlemmer, kan du trykke på @ for at få en liste over holdkammerater og grupper frem. De får en meddelelse om, at de skal tjekke en tråd eller kigge på et dokument. Med appen er det lige så nemt at stryge og indstille din status til væk, hvis du ikke tager dit arbejde med hjem.

Slack gør det muligt for os som virksomhed at dele vores idéer, vores kreativitet og vores fremskridt. Det hjælper os også med at sende kattevideoer og underlige gifs til hinanden, så snart vi ser dem.