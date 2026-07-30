Hur Slack gjorde Doodle mer produktivt

Slack är det främsta kommunikationsverktyget för oss på Doodle. Det är svårt att föreställa sig hur arbetet var innan vi började använda det. Nu är vår arbetsmiljö mer än bara våra kontor i Zürich, Berlin, Tel Aviv och Belgrad. Vi är alla sammankopplade på en annan nivå, där arbete, kommunikation och framsteg flyter smidigt. Vi älskar Slack av många olika skäl, men här är de fem främsta.

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Kanaler

Slack-kanalerna är en grundläggande del av vårt arbete. Vi använder kanalerna till allt. En allmän kanal där alla ingår. Kanaler för våra olika team: backend, design, appar och så vidare. Vi har kanaler för relevanta tekniknyheter och till och med för de konstiga saker vi snubblar över på nätet.

Men det som gör Slack så viktigt för vår produktivitet som företag är att vi skapar kanaler så fort ett nytt ämne dyker upp. Ett nytt projekt eller en ny idé? Starta en konversation och bjud in de berörda kollegorna. Inom fem minuter har vi redan fått fram fler idéer och kommit längre än om vi hade planerat ett uppstartsmöte och varit tvungna att vänta på ett mötesrum.

Distansarbete

Eftersom Doodle-hjulen snurrar på fyra olika kontor är distansarbete och konferenssamtal inget nytt för oss. Vi använder Slack för att kommunicera i trådar istället för att hela tiden skicka e-post fram och tillbaka, och vi använder det även för videosamtal istället för Skype eller Hangouts.

Du kan använda den för en-till-en-möten, eller så kan du bjuda in andra att delta. Vår favoritfunktion är den smidiga skissfunktionen som du kan använda när du delar din skärm. Skissfunktionen underlättar kommunikationen mellan teammedlemmarna när du presenterar eller förmedlar en idé. Det är lustigt hur ofta man önskar att man kunde rita vad man menar istället för att beskriva det. Problemet är löst.

Appar

Slack erbjuder hundratals app-integrationer. När man kan integrera alla andra verktyg man använder dagligen med Slack blir det något som är större än summan av delarna. 2+2=5, eller hur?

Google Drive – Det är så enkelt att hantera allt som rör Google Drive direkt från Slack. Man behöver inte växla tillbaka till e-post för att godkänna åtkomstförfrågningar eller leta efter en förlorad kommentaravisering. Jag får alla uppdateringar om de dokument jag arbetar med direkt på skrivbordet.

Desk.com – När en användare kontaktar oss med synpunkter på en ny funktion skickas meddelandet automatiskt till vår supportkanal i Slack. Vårt produktteam kan då ta del av det och diskutera nästa steg inför implementeringen. Det råder aldrig brist på bra idéer, och den här Slack-appen bidrar till att de fortsätter att strömma in.

Meekan

Vår favoritapp för Slack får ett eget avsnitt. Meekan.

Meekan är världens smartaste AI-baserade schemaläggningsassistent. Meekan kan koppla samman allas kalendrar och föreslå de bästa tiderna för möten, allt via chatt på Slack. Meekan lär sig dina vanor och de tider då du brukar träffa vissa personer och baserar sina förslag på det. Inga fler tidiga möten eller möten efter klockan 18. Och det gäller inte bara dig – Meekan gör sitt bästa för att hela ditt team ska bli nöjda, eftersom den redan har lärt sig allas scheman.

Men Meekan kan göra mer än bara boka möten. Det är ju trots allt din assistent. Be Meekan att redigera, boka om, byta namn på eller flytta möten också. Om du är sen till kontoret kan du öppna Slack och be Meekan att skjuta upp ditt första möte med 15 minuter. Då skickar den ut ett meddelande som informerar alla om detta. Du kan fråga Meekan hur många möten du har imorgon eller nästa vecka, så ger den dig en översikt över ditt schema.

Vi på Doodlers flyger hela tiden mellan våra kontor. För att underlätta för oss kan Meekan även söka i världens flygdatabas och hitta de flyg som anländer tidigast, är kortast och billigast, oavsett destination.

Mobil

Alla dessa fantastiska funktioner är tillgängliga när du är på språng med Slack-apparna för Android och iOS. Slack-appen är ett utmärkt sätt att ta igen det jag missade igår eller att komma igång med arbetsdagen redan under pendlingen. Om du behöver meddela teammedlemmar kan du trycka på @ för att visa en lista över teammedlemmar och grupper. De får då en avisering om att de bör kolla in en tråd eller ta en titt på ett dokument. Med appen är det lika enkelt att svepa och ställa in din status till ”borta” om du inte tar med dig jobbet hem.

Slack gör det möjligt för oss som företag att dela med oss av våra idéer, vår kreativitet och våra framsteg. Det hjälper oss också att skicka kattvideor och knasiga gif-bilder till varandra så fort vi ser dem.