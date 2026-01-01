Pięć zawodów, które będą istnieć do 2030 roku

Autor: Bobby Rae

Myślę, że można śmiało powiedzieć, że każdy z nas był kiedyś na targach pracy. Ta wydająca się nie mieć końca hala, w której stoisko za stoiskiem firmy rozdają mnóstwo gratisów w nadziei, że złożysz podanie o jedną z ich ofert. Minęło już wiele lat, odkąd ostatni raz byłem na takich targach i podejrzewam, że gdybym poszedł tam dzisiaj, oferty pracy byłyby nieco inne niż te, które były dostępne wtedy.

Wraz z postępem technologicznym nieuniknione jest, że niektóre stanowiska pojawiają się i znikają (częściej, niż chyba chcielibyśmy to przyznać). Jednak te, które się pojawiają, mają jedną wspólną cechę: powstały w wyniku zmian technologicznych i coraz szerszego wykorzystania automatyzacji.

Przyjrzyjmy się zatem pięciu zawodom, które naszym zdaniem będą istnieć w 2030 roku.

Dyrektor ds. automatyzacji (CAO)

Jeśli pracujesz w branży technologicznej, z pewnością nie jest Ci obca rosnąca możliwość automatyzacji coraz większej liczby codziennych zadań. Od poczty elektronicznej po planowanie spotkań , ręczne procesy są coraz częściej eliminowane z codziennej pracy.

W miarę jak przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, automatyzacja staje się coraz bardziej niezbędna. Zapewniony dzięki niej wzrost wydajności i efektywności gwarantuje, że firmy nie pozostaną w tyle za konkurencją.

W tym miejscu do akcji wkracza CAO. Jako osoba z doświadczeniem w dziedzinie automatyzacji i strategii, CAO analizuje cele firmy i opracowuje plan dotyczący procesów, które można zautomatyzować. Ponadto zarządza procesami automatyzacji w firmie, dbając o ich prawidłowe działanie i aktualizację w razie potrzeby.

Dinesh Nirmal, dyrektor generalny IBM Automation, powiedział: „Ta rola ma kluczowe znaczenie, ponieważ w ciągu najbliższej dekady tempo rozwoju branży przewyższy możliwości zatrudniania i utrzymania pracowników na poziomie odpowiadającym temu tempu”.

„Zatem zadaniem dyrektora ds. automatyzacji byłoby zapewnienie kompetencji cyfrowych i siły roboczej, a także osiągnięcie wskaźników KPI związanych z oszczędnościami poprzez skupienie się na zadaniach o wysokiej wartości.”

Specjalista ds. marketingu opartego na mechanizmach grywalizacji

Marketing oparty na gamifikacji to nowa forma marketingu cyfrowego, która szybko się rozwija. A Raport z 2019 r. oszacowano, że wartość rynku wynosi około 6,3 mld dolarów, a według prognoz do 2027 r. ma ona osiągnąć poziom 37 mld dolarów.

Ogólną ideą gamifikacji jest wykorzystanie elementów projektowych zaczerpniętych z gier w celu przyciągnięcia i utrzymania klientów. Korzystając z produktu, klienci otrzymują zachęty w postaci nagród. Każdy, kto korzystał z serwisów takich jak Duolingo wie, co to jest.

A specjalista ds. marketingu opartego na mechanizmach grywalizacji to osoba, która będzie projektować i realizować kampanie marketingowe zachęcające klientów do korzystania z produktu poprzez przekształcenie tego procesu w grę. Oto kilka sposobów, w jakie mogłaby to osiągnąć:

Punkty: Użytkownicy zdobywają punkty, korzystając z Twojego produktu. Punkty te można wymienić na nagrody

Odznaki: Użytkownicy otrzymują nagrody za osiągnięcie celu wyznaczonego w ramach produktu

Tabele wyników: Nazwiska klientów i ich wyniki są wywieszane na tablicy, aby zachęcić do rywalizacji

Paski postępu: Klientom wyświetla się pasek, który wypełnia się w miarę korzystania z produktu.

Doradcy finansowi ds. walut cyfrowych

Od momentu pojawienia się bitcoina na rynku w 2008 roku obserwuje się stały wzrost popularności różnych rodzajów walut cyfrowych oraz tokenów niewymienialnych (NFT). Do 2028 roku szacowana wartość ma wynieść 1,9 mld dolarów .

Doradcy finansowi nie są bynajmniej nowością, ale wraz z ogromnym wzrostem liczby osób posiadających jakąś formę kryptowaluty rośnie zapotrzebowanie na specjalistów.

Doradca ds. walut cyfrowych będzie świadczył usługi podobne do tych, które oferuje zwykły doradca finansowy. Główna różnica polega na tym, że jego wykształcenie będzie ukierunkowane na takie zagadnienia jak technologia blockchain.

Specjaliści ds. wydajności

Zadania związane z tymi stanowiskami w zasadzie odpowiadają ich nazwie. Ich celem jest zwiększanie wydajności organizacji. Nie oznacza to jednak, że osoba na tym stanowisku stoi nad biurkami pracowników i „trzyma ich w ryzach”. Dba raczej o to, by procesy przebiegały jak najsprawniej, a odpowiednie zespoły były przydzielane do odpowiednich zadań.

W miarę jak coraz więcej firm przechodzi na systemy chmurowe lub internetowe, zadania nie są już realizowane wyłącznie przez jeden dział lub zespół. Na przykład obecnie często zdarza się, że proces wdrażania nowego klienta angażuje działy sprzedaży, obsługi klienta, finansów, a być może także inne. Specjalista ds. produktywności będzie dążył do usprawnienia tych międzydziałowych procesów i zapewnienia ich sprawnego przebiegu.

Od czasu pandemii więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej pracuje zdalnie i przewiduje się, że w 2023 r. liczba ta wzrośnie . Specjaliści ds. produktywności mogą dbać o to, by zespoły były zmotywowane – nawet jeśli ich członkowie są rozsiani po całym świecie – oraz znajdź najlepsze narzędzia, które ułatwią pracę z domu .

Projektanci inteligentnych domów

Koncepcja inteligentnych domów zyskała w ostatniej dekadzie ogromną popularność. Od włączenia ekspresu do kawy po zasłonięcie zasłon – wszystko można zrobić zdalnie za pomocą wirtualnego asystenta.

Projektant inteligentnego domu to swego rodzaju dekorator wnętrz zajmujący się technologią. Zajmuje się on planowaniem i wdrażaniem systemu służącego do automatyzacji zadań wykonywanych w domu. Może to być coś prostego, na przykład włączanie i wyłączanie światła za pomocą poleceń głosowych, albo w pełni zautomatyzowane rozwiązanie obejmujące oświetlenie, systemy nagłośnieniowe, rolety i zabezpieczenia.

Niektórzy projektanci inteligentnych domów mogą współpracować bezpośrednio z architektami i wdrażać rozwiązania technologiczne już na wczesnym etapie planowania. Inni będą współpracować z klientami albo po wybudowaniu nieruchomości, albo w trakcie remontu, pomagając im wdrożyć pożądane systemy automatyki.

Skoro już mowa o automatyzacji, czy wiesz, że dzięki Doodle możesz zautomatyzować swój dzień za pomocą zaledwie kilku kliknięć? Stwórz swoją pierwszą Group Poll już dziś.