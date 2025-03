Cinco empleos que existirán en 2030

Por Bobby Rae

Creo que todos hemos estado alguna vez en una feria de empleo. Esa sala aparentemente interminable con una mesa tras otra de empresas que reparten numerosos obsequios con la esperanza de que solicites uno de sus puestos. Han pasado años desde la última vez que asistí a una y sospecho que si fuera hoy, las ofertas de trabajo serían un poco diferentes a las de entonces.

A medida que la tecnología cambia, es inevitable que los puestos vayan y vengan (más de lo que creo que nos gustaría admitir). Sin embargo, todas las que llegan tienen algo en común. Se han desarrollado gracias a la evolución de la tecnología y a un uso cada vez mayor de la automatización.

Así pues, veamos cinco empleos que creemos que existirán en 2030.

Oficial Jefe de Automatización (CAO)

Si trabajas en tecnología, no serás ajeno a la creciente capacidad de automatizar cada vez más tareas cotidianas. Desde el correo electrónico hasta la programación de reuniones, los procesos manuales se están eliminando cada vez más de la jornada laboral.

A medida que las empresas avanzan tecnológicamente, la automatización es cada vez más imprescindible. El aumento de la productividad y la eficiencia que ofrece garantiza que las empresas no se queden atrás respecto a sus competidores.

Aquí es donde interviene el CAO. Como alguien con experiencia en automatización y estrategia, examinaría los objetivos de la empresa y desarrollaría un plan en torno a los procesos que pueden automatizarse. También gestionaría los procesos de automatización dentro de la empresa para garantizar que funcionan correctamente y se actualizan según sea necesario.

Dinesh Nirmal, director general de IBM Automation, dijo: "Este papel es fundamental porque durante la próxima década, el crecimiento del sector superará la capacidad de contratar y retener al ritmo del crecimiento".

"Por lo tanto, el papel de un director de automatización sería responsable de ofrecer habilidades digitales y mano de obra, junto con los KPI responsables de los ahorros, a través de un enfoque en tareas de alto valor."

**Especialista en marketing de gamificación

El marketing de gamificación es una nueva forma de marketing digital que está creciendo rápidamente. Un informe de 2019 estimó que el mercado vale alrededor de 6,3 mil millones de dólares con proyecciones de que alcance los 37 mil millones de dólares en 2027.

La idea general detrás de la gamificación es tomar elementos de diseño de los juegos para atraer y retener a los clientes. Al utilizar tu producto, se les incentiva con recompensas. Cualquiera que haya utilizado juegos como Duolingo sabe lo que es esto.

Un especialista en marketing de gamificación es alguien que diseñará y creará campañas de marketing que animen a los clientes a utilizar su producto convirtiéndolo en un juego. Un par de formas de hacerlo son:

Puntos: Los usuarios ganan puntos al interactuar con su producto. Estos puntos pueden canjearse por premios

*Insignias: se recompensa a los usuarios por alcanzar un objetivo dentro del producto.

Leaderboards: Los nombres y puntuaciones de los clientes se publican en un tablón para fomentar la competición

*Barras de progreso: se muestra a los clientes una barra que se va llenando a medida que utilizan el producto.

**Asesores Financieros de Moneda Digital

Desde que Bitcoin llegó al mercado en 2008, el crecimiento de diferentes tipos de monedas digitales y tokens no fungibles (NFTs) no ha dejado de expandirse. By 2028 it’s expected to be worth $1.9 billion.

Los asesores financieros no son exactamente algo nuevo, pero con el crecimiento masivo de personas que poseen algún tipo de criptodivisa - hay una creciente necesidad de especialistas.

Un asesor en divisas digitales ofrecerá servicios similares a los de un asesor financiero normal. La diferencia clave es que su formación se especializará en cosas como Blockchain.

Oficiales de productividad

Estos trabajos hacen más o menos lo que dicen en la lata. Trabajan para mejorar la productividad de una organización. Eso no significa que la persona que ocupe este puesto se sitúe sobre las mesas de los empleados para darles caña. Más bien se aseguran de que los procesos funcionen lo mejor posible y de que se asignen los equipos adecuados a las tareas correctas.

A medida que más empresas recurren a sistemas basados en la nube o en la web, las tareas dejan de ser competencia de un solo departamento o equipo. Por ejemplo, hoy en día es fácil que la incorporación de un nuevo cliente implique a ventas, atención al cliente, finanzas y posiblemente más. Un responsable de productividad trabajará para agilizar estos procesos entre equipos y garantizar que funcionen con eficacia.

Desde la pandemia, un mayor número de personas que nunca trabaja a distancia y se espera que esta cifra aumente en 2023. Los responsables de productividad pueden trabajar para garantizar la motivación de los equipos -incluso cuando están repartidos por todo el mundo- y encontrar las mejores herramientas para facilitar el trabajo desde casa.

Diseñadores de hogares inteligentes

La idea de los hogares inteligentes ha crecido exponencialmente en la última década. Desde encender la cafetera hasta cerrar las cortinas, todo se puede hacer a distancia a través de un asistente virtual.

Un diseñador de casas inteligentes es algo así como un decorador de interiores para tu tecnología. Planificará y pondrá en marcha un sistema para automatizar las tareas del hogar. Puede ser algo sencillo, como que las luces se enciendan y apaguen con tu voz, hasta una solución totalmente automatizada que incluya luces, sistemas de sonido, persianas y seguridad.

Algunos diseñadores de casas inteligentes acaban trabajando directamente con arquitectos e implantan la tecnología en la fase inicial de planificación. Otros trabajarán con los consumidores una vez construida la vivienda o cuando alguien la esté reformando para ayudarles a introducir los automatismos que deseen.

