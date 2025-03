Cinque lavori che esisteranno entro il 2030

di Bobby Rae

Penso che si possa dire con certezza che tutti noi siamo stati a una fiera del lavoro. Quella sala apparentemente infinita con tavoli su tavoli di aziende che distribuiscono numerosi omaggi nella speranza che vi candidiate per una delle loro posizioni. Sono passati anni dall'ultima volta che vi ho partecipato e sospetto che se ci andassi oggi, i posti di lavoro offerti sarebbero un po' diversi da quelli che c'erano allora.

Con l'evoluzione della tecnologia, è inevitabile che i ruoli vadano e vengano (più di quanto si voglia ammettere). Tuttavia, quelli che arrivano hanno tutti una cosa in comune. Si sono sviluppati grazie all'evoluzione della tecnologia e a un uso sempre maggiore dell'automazione.

Diamo quindi un'occhiata a cinque lavori che secondo noi esisteranno entro il 2030.

**Responsabile dell'automazione (CAO)

Se lavorate nel settore tecnologico, non sarete estranei alla crescente capacità di automatizzare un numero sempre maggiore di attività quotidiane. Dalla posta elettronica alla programmazione delle riunioni, i processi manuali vengono sempre più eliminati dalla giornata lavorativa.

Man mano che le aziende diventano tecnologicamente più avanzate, l'automazione diventa sempre più indispensabile. L'aumento della produttività e dell'efficienza che ne deriva garantisce che le aziende non rimangano indietro rispetto ai loro concorrenti.

È qui che interviene il CAO. In quanto esperto di automazione e strategia, esamina gli obiettivi dell'azienda e sviluppa un piano su quali processi possono essere automatizzati. Inoltre, gestirà i processi di automazione all'interno dell'azienda per assicurarsi che funzionino correttamente e siano aggiornati secondo le necessità.

Dinesh Nirmal, direttore generale di IBM Automation, ha dichiarato: "Questo ruolo è fondamentale perché nel prossimo decennio la crescita del settore supererà la capacità di assumere e mantenere al ritmo della crescita".

"Quindi, il ruolo di un chief automation officer avrebbe la responsabilità di fornire competenze e manodopera digitale, insieme a KPI responsabili dei risparmi, concentrandosi su attività di alto valore".

**Specialista di marketing della gamification

Il gamification marketing è una nuova forma di marketing digitale in rapida crescita. Un rapporto del 2019 ha stimato che il mercato vale circa 6,3 miliardi di dollari, con proiezioni che prevedono il raggiungimento di 37 miliardi di dollari entro il 2027.

L'idea generale alla base della gamification è quella di prendere elementi di design dai giochi per attrarre e fidelizzare i clienti. Utilizzando il vostro prodotto, i clienti vengono incentivati con dei premi. Chiunque abbia utilizzato giochi del calibro di Duolingo sa bene di cosa si tratta.

Uno specialista di marketing della gamification è una persona che progetta e costruisce campagne di marketing che incoraggiano i clienti a usare il loro prodotto trasformandolo in un gioco. Un paio di modi per farlo sono:

*Gli utenti guadagnano punti interagendo con il vostro prodotto. Questi punti possono essere riscattati in cambio di premi

Badge: Le persone vengono premiate per aver raggiunto un obiettivo all'interno del prodotto.

Leaderboard: I nomi e i punteggi dei clienti vengono pubblicati su una bacheca per incoraggiare la competizione.

*Barre di avanzamento: i clienti visualizzano una barra che si riempie quanto più utilizzano il prodotto.

**Consulenti finanziari in moneta digitale

Da quando il Bitcoin è entrato nel mercato nel 2008, la crescita di diversi tipi di valute digitali e di token non fungibili (NFT) ha continuato ad espandersi. By 2028 it’s expected to be worth $1.9 billion.

I consulenti finanziari non sono esattamente una novità, ma con la crescita massiccia di persone che possiedono una qualche forma di criptovaluta, c'è sempre più bisogno di specialisti.

Un consulente in valuta digitale offrirà servizi non dissimili da quelli di un normale consulente finanziario. La differenza fondamentale è che la loro formazione si specializzerà in aspetti come la Blockchain.

Productivity Officers

Questi lavori fanno praticamente quello che dicono sulla scatola. Lavorano per migliorare la produttività di un'organizzazione. Ciò non significa che la persona che ricopre questo ruolo stia in piedi davanti alle scrivanie dei dipendenti a sferzare la proverbiale frusta. Piuttosto, si assicurano che i processi funzionino al meglio e che i team giusti siano assegnati ai lavori giusti.

Poiché un numero sempre maggiore di aziende si rivolge a sistemi cloud o basati sul web, le attività non sono più gestite da un solo reparto o team. Per esempio, al giorno d'oggi è facile che l'onboarding di un nuovo cliente coinvolga le vendite, il successo del cliente, la finanza e molto altro. Un responsabile della produttività lavorerà per snellire questi processi inter-team e garantire che funzionino in modo efficiente.

Da quando è scoppiata la pandemia, un numero maggiore di persone rispetto al passato lavora da remoto e si prevede che questo numero aumenterà nel 2023. I responsabili della produttività possono lavorare per garantire la motivazione dei team, anche quando sono sparsi in tutto il mondo, e trovare gli strumenti migliori per facilitare il lavoro da casa.

Progettisti di case intelligenti

L'idea delle case intelligenti è cresciuta in modo esponenziale nell'ultimo decennio. Dall'accensione della macchina del caffè alla chiusura delle tende, tutto può essere fatto a distanza tramite un assistente virtuale.

Un progettista di case intelligenti è un po' come un arredatore di interni per la vostra tecnologia. Progetterà e implementerà un sistema per automatizzare le attività in casa. Può trattarsi di qualcosa di semplice, come l'accensione e lo spegnimento delle luci con la vostra voce, o di una soluzione completamente automatizzata che comprende luci, sistemi audio, tende e sicurezza.

Alcuni progettisti di case intelligenti finiscono per lavorare direttamente con gli architetti e implementare la tecnologia già nella fase di progettazione. Altri lavoreranno con i consumatori dopo la costruzione di un immobile o durante la ristrutturazione per aiutarli a introdurre le automazioni desiderate.

