Cinq métiers qui existeront d'ici 2030

By Bobby Rae

Je pense que nous avons tous participé à un salon de l'emploi. Ce hall qui semble interminable, avec des tables d'entreprises qui distribuent de nombreux cadeaux dans l'espoir que vous postulerez à l'un de leurs postes. Cela fait des années que je n'y ai pas participé et je pense que si j'y allais aujourd'hui, les emplois proposés seraient un peu différents de ceux qui étaient sur la table à l'époque.

Avec l'évolution de la technologie, il est inévitable que les rôles évoluent (plus que nous ne voulons l'admettre). Cependant, ceux qui apparaissent ont tous une chose en commun. Elles se sont développées en raison de l'évolution de la technologie et d'un recours de plus en plus fréquent à l'automatisation.

Examinons donc cinq emplois qui, selon nous, existeront d'ici à 2030.

Chief Automation Officer (CAO)

Si vous travaillez dans la technologie, vous n'êtes pas étranger à la capacité croissante d'automatiser de plus en plus de tâches quotidiennes. Du courrier électronique à la planification de réunions, les processus manuels sont de plus en plus éliminés de la journée de travail.

À mesure que les entreprises deviennent plus avancées sur le plan technologique, l'automatisation devient de plus en plus indispensable. Les gains de productivité et d'efficacité qu'elle offre permettent aux entreprises de ne pas se laisser distancer par leurs concurrents.

C'est là que le DGA intervient. En tant que personne expérimentée en matière d'automatisation et de stratégie, il examine les objectifs de l'entreprise et élabore un plan concernant les processus susceptibles d'être automatisés. Il gère également les processus d'automatisation au sein de l'entreprise afin de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils sont mis à jour si nécessaire.

[Dinesh Nirmal, directeur général d'IBM Automation (https://digitalcxo.com/article/is-2022-the-year-of-the-chief-automation-officer/), a déclaré : "Ce rôle est essentiel car, au cours de la prochaine décennie, la croissance de l'industrie dépassera la capacité d'embaucher et de conserver le personnel au même rythme que la croissance.

"Ainsi, le rôle d'un responsable de l'automatisation serait de fournir des compétences numériques et de la main-d'œuvre, ainsi que des KPI responsables des économies, en se concentrant sur les tâches à forte valeur ajoutée."

Spécialiste du marketing de la gamification

Le marketing de gamification est une nouvelle forme de marketing numérique qui se développe rapidement. Un rapport de 2019 a estimé le marché à environ 6,3 milliards de dollars et prévoit qu'il atteindra 37 milliards de dollars d'ici 2027.

L'idée générale de la gamification est de s'inspirer des éléments de conception des jeux pour attirer et fidéliser les clients. En utilisant votre produit, ils sont incités à recevoir des récompenses. Tous ceux qui ont utilisé des jeux comme Duolingo savent de quoi il s'agit.

Un spécialiste du marketing de la gamification est une personne qui conçoit et met en place des campagnes de marketing qui encouragent les clients à utiliser leur produit en le transformant en jeu. Voici quelques exemples de ce qu'il peut faire :

*Les utilisateurs gagnent des points en interagissant avec votre produit. Ces points peuvent être échangés contre des prix

*Badges : les utilisateurs sont récompensés pour avoir atteint un objectif fixé par le produit.

*Les noms et les scores des clients sont affichés sur un tableau afin d'encourager la compétition.

*Barres de progression : les clients voient une barre qui se remplit au fur et à mesure qu'ils utilisent votre produit.

Conseillers financiers en monnaie numérique

Depuis l'arrivée du bitcoin sur le marché en 2008, la croissance des différents types de monnaies numériques et de jetons non fongibles (NFT) n'a cessé de croître. By 2028 it’s expected to be worth $1.9 billion.

Les conseillers financiers ne sont pas vraiment une nouveauté, mais avec l'augmentation massive du nombre de personnes possédant une forme de crypto-monnaie, le besoin de spécialistes se fait de plus en plus sentir.

Un conseiller en monnaies numériques offre des services similaires à ceux d'un conseiller financier classique. La principale différence est que sa formation sera spécialisée dans des domaines tels que la blockchain.

Productivity Officers

Ces emplois font à peu près ce qu'ils disent sur l'étiquette. Il s'agit d'améliorer la productivité d'une organisation. Cela ne signifie pas que la personne qui occupe ce poste se tient au-dessus des bureaux des employés et leur donne des ordres. Elle veille plutôt à ce que les processus fonctionnent le mieux possible et à ce que les bonnes équipes soient affectées aux bonnes tâches.

Comme de plus en plus d'entreprises se tournent vers les systèmes en nuage ou basés sur le web, les tâches ne sont plus traitées par un seul département ou une seule équipe. Par exemple, de nos jours, il peut facilement arriver que l'intégration d'un nouveau client fasse intervenir les ventes, le service clientèle, les finances et peut-être d'autres services encore. Un responsable de la productivité s'efforcera de rationaliser ces processus inter-équipes et de veiller à ce qu'ils fonctionnent efficacement.

Depuis la pandémie, un plus grand nombre de personnes que jamais travaillent à distance et ce nombre devrait augmenter en 2023. Les responsables de la productivité peuvent veiller à ce que les équipes soient motivées, même lorsqu'elles sont dispersées dans le monde entier, et trouver les meilleurs outils pour faciliter le travail à domicile.

Concepteurs de maisons intelligentes

L'idée des maisons intelligentes a connu une croissance exponentielle au cours de la dernière décennie. De l'allumage de la machine à café à la fermeture des rideaux, tout peut être fait à distance par un assistant virtuel.

Un concepteur de maison intelligente est un peu comme un décorateur d'intérieur pour votre technologie. Il planifie et met en œuvre un système d'automatisation des tâches dans votre maison. Il peut s'agir de quelque chose de simple, comme allumer et éteindre les lumières à votre voix, ou d'une solution entièrement automatisée comprenant les lumières, les systèmes audio, les stores et la sécurité.

Certains concepteurs de maisons intelligentes travailleront directement avec les architectes et mettront en œuvre la technologie dès le début de la phase de planification. D'autres travailleront avec les consommateurs après la construction d'une propriété ou lors d'une rénovation pour les aider à mettre en place les automatismes souhaités.

