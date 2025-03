Bobby Rae

Ich denke, wir alle waren schon einmal auf einer Jobmesse. Diese scheinbar endlose Halle mit den vielen Tischen, an denen die Unternehmen zahlreiche kostenlose Angebote verteilen, in der Hoffnung, dass man sich auf eine ihrer Stellen bewirbt. Es ist Jahre her, dass ich das letzte Mal auf einer Messe war, und ich vermute, wenn ich heute hingehen würde, wären die angebotenen Stellen ein wenig anders als damals.

Im Zuge des technologischen Wandels ist es unvermeidlich, dass Rollen kommen und gehen (mehr, als wir uns eingestehen wollen). Diejenigen, die kommen, haben jedoch alle eines gemeinsam. Sie haben sich aufgrund des technologischen Wandels und des zunehmenden Einsatzes von Automatisierung entwickelt.

Werfen wir also einen Blick auf fünf Berufe, die es unserer Meinung nach bis 2030 geben wird.

Chief Automation Officer (CAO)

Wenn Sie in der Technikbranche arbeiten, wird Ihnen die zunehmende Automatisierung von immer mehr Ihrer täglichen Aufgaben nicht fremd sein. Von E-Mails bis hin zur Meetingplanung werden manuelle Prozesse zunehmend aus dem Arbeitsalltag entfernt.

Da Unternehmen technologisch immer fortschrittlicher werden, ist die Automatisierung ein wachsendes Muss. Die damit verbundenen Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen sorgen dafür, dass die Unternehmen nicht hinter ihren Konkurrenten zurückbleiben.

An dieser Stelle kommt der CAO ins Spiel. Als jemand, der Erfahrung mit Automatisierung und Strategie hat, prüft er die Unternehmensziele und entwickelt einen Plan dafür, welche Prozesse automatisiert werden können. Er würde auch die Automatisierungsprozesse innerhalb des Unternehmens verwalten, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktionieren und bei Bedarf aktualisiert werden.

Dinesh Nirmal, General Manager von IBM Automation, sagte: "Diese Rolle ist von entscheidender Bedeutung, da das Wachstum in der Branche in den nächsten zehn Jahren die Fähigkeit, Mitarbeiter einzustellen und zu halten, übersteigen wird."

"Die Rolle eines Chief Automation Officers wäre also dafür verantwortlich, digitale Fähigkeiten und Arbeit zusammen mit KPIs, die für Einsparungen verantwortlich sind, durch einen Fokus auf hochwertige Aufgaben zu liefern."

Gamification Marketing Specialist

Gamification Marketing ist eine neue Form des digitalen Marketings, die schnell wächst. In einem 2019 Bericht wird der Markt auf rund 6,3 Milliarden US-Dollar geschätzt, mit Prognosen, dass er bis 2027 37 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Die allgemeine Idee hinter Gamification ist es, Design-Elemente aus Spielen zu übernehmen, um Kunden zu gewinnen und zu binden. Wenn sie Ihr Produkt nutzen, erhalten sie Anreize in Form von Belohnungen. Jeder, der schon einmal Duolingo benutzt hat, weiß, was das bedeutet.

Ein Spezialist für Gamification Marketing ist jemand, der Marketingkampagnen entwirft und durchführt, die Kunden dazu ermutigen, ihr Produkt zu benutzen, indem sie es in ein Spiel verwandeln. Ein paar Möglichkeiten, wie sie dies tun könnten, sind:

Punkte: Benutzer sammeln Punkte, indem sie mit Ihrem Produkt interagieren. Diese Punkte können gegen Preise eingelöst werden.

Badges: Die Benutzer werden für das Erreichen eines Produktziels belohnt.

Leaderboards: Die Namen und Ergebnisse der Kunden werden auf einer Tafel veröffentlicht, um den Wettbewerb zu fördern.

Fortschrittsbalken: Den Kunden wird ein Balken angezeigt, der sich füllt, je mehr sie Ihr Produkt nutzen.

Digital Currency Financial Advisors

Seit Bitcoin im Jahr 2008 auf den Markt kam, ist das Wachstum der verschiedenen Arten von digitalen Währungen und nicht-fungiblen Token (NFTs) kontinuierlich gestiegen. By 2028 it’s expected to be worth $1.9 billion.

Finanzberater sind nicht gerade etwas Neues, aber mit dem massiven Wachstum der Menschen, die irgendeine Form von Kryptowährung besitzen, gibt es einen steigenden Bedarf an Spezialisten.

Ein Berater für digitale Währungen bietet Dienstleistungen an, die denen eines normalen Finanzberaters nicht unähnlich sind. Der Hauptunterschied besteht darin, dass sie sich in ihrer Ausbildung auf Dinge wie Blockchain spezialisieren.

Produktivitätsoffiziere

Diese Berufe tun so ziemlich genau das, was auf dem Etikett steht. Sie arbeiten daran, die Produktivität einer Organisation zu verbessern. Das bedeutet nicht, dass die Person in dieser Rolle über den Schreibtischen der Mitarbeiter steht und die sprichwörtliche Peitsche schwingt. Vielmehr sorgen sie dafür, dass die Prozesse bestmöglich funktionieren und die richtigen Teams mit den richtigen Aufgaben betraut werden.

Da immer mehr Unternehmen auf Cloud- oder webbasierte Systeme umsteigen, werden Aufgaben nicht mehr von einer Abteilung oder einem Team erledigt. So kann es heutzutage leicht vorkommen, dass beim Onboarding eines neuen Kunden der Vertrieb, der Kundenerfolg, die Finanzen und möglicherweise noch weitere Abteilungen beteiligt sind. Ein Produktivitätsbeauftragter wird daran arbeiten, diese teamübergreifenden Prozesse zu rationalisieren und sicherzustellen, dass sie effizient funktionieren.

Seit der Pandemie arbeiten mehr Menschen als je zuvor aus der Ferne und es wird erwartet, dass diese Zahl bis 2023 zunimmt. Produktivitätsbeauftragte können dafür sorgen, dass Teams motiviert sind - auch wenn sie über die ganze Welt verstreut sind - und die besten Werkzeuge finden, um die Arbeit von zu Hause aus zu erleichtern.

Smart-Home-Designer

Die Idee des intelligenten Zuhauses hat sich in den letzten zehn Jahren exponentiell entwickelt. Vom Einschalten der Kaffeemaschine bis zum Schließen der Vorhänge - alles kann über einen virtuellen Assistenten aus der Ferne erledigt werden.

Ein Smart-Home-Designer ist so etwas wie ein Innenarchitekt für Ihr technisches Gerät. Er plant und implementiert ein System zur Automatisierung von Aufgaben rund um Ihr Zuhause. Das kann etwas Einfaches sein, wie das Ein- und Ausschalten des Lichts auf Ihre Stimme hin, bis hin zu einer vollautomatischen Lösung, die Beleuchtung, Soundsysteme, Jalousien und Sicherheit umfasst.

Einige Smart-Home-Designer arbeiten direkt mit Architekten zusammen und implementieren die Technik bereits in der Planungsphase. Andere arbeiten mit den Verbrauchern zusammen, entweder nachdem eine Immobilie gebaut wurde oder wenn jemand renoviert, um die gewünschten Automatisierungen einzuführen.

