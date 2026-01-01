2030 तक मौजूद रहने वाली पाँच नौकरियाँ

बॉबी रे द्वारा

मुझे लगता है कि यह कहना सुरक्षित होगा कि हम सभी कभी न कभी नौकरी मेले में गए हैं। वह अनंत प्रतीत होने वाला हॉल, जहाँ एक के बाद एक कंपनियों की मेज़ें लगी होती हैं और वे ढेर सारी मुफ्त चीज़ें बाँटती हैं, इस उम्मीद में कि आप उनकी किसी पद के लिए आवेदन करें। मुझे आखिरी बार इसमें शामिल हुए कई साल हो गए हैं, और मुझे लगता है कि अगर मैं आज वहाँ जाऊँ तो पेश किए जाने वाले नौकरियाँ तब की तुलना में थोड़ी अलग होंगी।

जैसे-जैसे तकनीक बदलती है, भूमिकाओं का आना-जाना अनिवार्य है (ज्यादातर जितना हम स्वीकार करना चाहेंगे)। हालांकि, जो भी भूमिकाएँ आती हैं, उनमें एक बात समान है: वे बदलती तकनीक और स्वचालन के बढ़ते उपयोग के कारण विकसित हुई हैं।

तो, आइए उन पाँच नौकरियों पर नज़र डालें जो हमें लगता है कि 2030 तक मौजूद होंगी।

मुख्य स्वचालन अधिकारी (सीएओ)

यदि आप तकनीक के क्षेत्र में काम करते हैं, तो आप अपने दैनिक कार्यों को दिन-ब-दिन अधिक स्वचालित करने की बढ़ती क्षमता से अपरिचित नहीं होंगे। ईमेल से बैठक अनुसूचीकरण , कार्य दिवस से मैनुअल प्रक्रियाओं को तेजी से हटाया जा रहा है।

जैसे-जैसे व्यवसाय तकनीकी रूप से अधिक उन्नत होते जा रहे हैं, स्वचालन एक अनिवार्य आवश्यकता बनती जा रही है। इससे मिलने वाली उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि कंपनियों को अपने प्रतिस्पर्धियों से पीछे नहीं रहने देती।

यहीं CAO हस्तक्षेप करता है। स्वचालन और रणनीति में अनुभव रखने वाले व्यक्ति के रूप में, वे कंपनी के लक्ष्यों का विश्लेषण करेंगे और यह निर्धारित करेंगे कि कौन-कौन सी प्रक्रियाओं को स्वचालित किया जा सकता है। वे कंपनी के भीतर स्वचालन प्रक्रियाओं का प्रबंधन भी करेंगे ताकि वे सही ढंग से काम करें और आवश्यकतानुसार अद्यतन हों।

दिनेश निर्मल, आईबीएम ऑटोमेशन के महाप्रबंधक, कहा: "यह भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले दशक में, उद्योग में वृद्धि भर्ती और बनाए रखने की क्षमता से तेज़ी से आगे बढ़ेगी।"

तो, एक मुख्य ऑटोमेशन अधिकारी की भूमिका उच्च-मूल्य वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके डिजिटल कौशल और श्रम प्रदान करने, साथ ही बचत के लिए जिम्मेदार KPI हासिल करने की होगी।

गेमीकरण विपणन विशेषज्ञ

गेमीफिकेशन मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक नया रूप है जो तेजी से बढ़ रहा है। एक 2019 की रिपोर्ट बाजार का मूल्य लगभग $6.3 बिलियन आंका गया, और यह अनुमान है कि 2027 तक यह $37 बिलियन तक पहुंच जाएगा।

गेमीकरण के पीछे सामान्य विचार यह है कि ग्राहकों को आकर्षित और बनाए रखने के लिए खेलों से डिज़ाइन तत्व लिए जाएँ। आपके उत्पाद का उपयोग करने पर उन्हें पुरस्कारों के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है। जिसने भी जैसे डुओलिंगो जानता है कि यह क्या है।

एक गेमीफिकेशन मार्केटिंग विशेषज्ञ ऐसा व्यक्ति जो मार्केटिंग अभियानों को इस तरह डिजाइन और तैयार करेगा कि ग्राहक उन्हें खेल की तरह खेलकर उनके उत्पाद का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित हों। वे ऐसा करने के कुछ तरीके हैं:

बिंदु: उपयोगकर्ता आपके उत्पाद के साथ इंटरैक्ट करके अंक अर्जित करते हैं। इन अंकों को पुरस्कारों के लिए रिडीम किया जा सकता है।

बैज: उपयोगकर्ताओं को इन-प्रोडक्ट लक्ष्य प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया जाता है।

लीडरबोर्ड: प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राहकों के नाम और स्कोर एक बोर्ड पर पोस्ट किए जाते हैं।

प्रगति बार: ग्राहकों को एक बार दिखाई जाती है जो उनके आपके उत्पाद का अधिक उपयोग करने पर भरती जाती है।

डिजिटल मुद्रा वित्तीय सलाहकार

जब से 2008 में बिटकॉइन बाजार में आया है, विभिन्न प्रकार की डिजिटल मुद्राओं और नॉन-फंजिबल टोकन (एनएफटी) का विकास लगातार बढ़ता जा रहा है। 2028 तक यह $1.9 बिलियन के होने की उम्मीद बिंदु

वित्तीय सलाहकार कोई नई बात नहीं हैं, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी रखने वाले लोगों की संख्या में भारी वृद्धि के साथ विशेषज्ञों की मांग बढ़ रही है।

एक डिजिटल मुद्रा सलाहकार नियमित वित्तीय सलाहकार जैसी ही सेवाएँ प्रदान करेगा। मुख्य अंतर यह है कि उनकी प्रशिक्षण विशेषज्ञता ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों में होगी।

उत्पादकता अधिकारी

ये नौकरियाँ मूलतः वही करती हैं जैसा इनके नाम से पता चलता है। ये किसी संगठन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम करती हैं। इसका यह मतलब नहीं कि इस भूमिका में व्यक्ति कर्मचारियों के डेस्क के पास खड़ा होकर कड़ाई से काम करवाए। बल्कि, वे यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रक्रियाएँ सर्वोत्तम रूप से काम करें और सही टीमों को सही कामों के लिए आवंटित किया जाए।

जैसे-जैसे अधिक व्यवसाय क्लाउड या वेब-आधारित प्रणालियों की ओर बढ़ रहे हैं, कार्य अब किसी एक विभाग या टीम द्वारा ही संभाले नहीं जाते। उदाहरण के लिए, आजकल नए ग्राहक को ऑनबोर्ड करने में बिक्री, ग्राहक सफलता, वित्त और संभवतः अन्य विभाग शामिल हो सकते हैं। एक उत्पादकता अधिकारी इन अंतर-टीम प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि वे कुशलतापूर्वक संचालित हों।

महामारी के बाद से पहले से कहीं अधिक लोग दूरस्थ रूप से काम करते हैं। और 2023 में इसके बढ़ने की उम्मीद है। उत्पादकता अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर सकते हैं कि टीमें प्रेरित रहें - भले ही वे दुनिया भर में फैली हों - और घर से काम करना आसान बनाने के लिए सर्वोत्तम उपकरण खोजें बिंदु

स्मार्ट होम डिजाइनर

स्मार्ट होम की अवधारणा पिछले दशक में घातीय रूप से बढ़ी है। कॉफी मशीन चालू करने से लेकर पर्दे बंद करने तक, सब कुछ वर्चुअल असिस्टेंट के माध्यम से दूर से किया जा सकता है।

एक स्मार्ट होम डिज़ाइनर आपके तकनीकी इंटीरियर डेकोरेटर जैसा होता है। वे आपके घर में कार्यों को स्वचालित करने के लिए एक सिस्टम की योजना बनाएंगे और उसे लागू करेंगे। यह कुछ सरल हो सकता है, जैसे आपकी आवाज़ से लाइटें चालू और बंद होना, या फिर एक पूरी तरह स्वचालित समाधान जिसमें लाइटें, साउंड सिस्टम, शेड्स और सुरक्षा शामिल हों।

कुछ स्मार्ट होम डिज़ाइनर सीधे आर्किटेक्ट्स के साथ काम करके योजना के शुरुआती चरण में ही तकनीक लागू कर सकते हैं। अन्य डिज़ाइनर तब उपभोक्ताओं के साथ काम करते हैं जब कोई संपत्ति बन चुकी होती है या कोई नवीनीकरण कर रहा होता है, ताकि वे अपनी इच्छित ऑटोमेशन लागू कर सकें।

चूंकि हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि आप Doodle के साथ सिर्फ कुछ ही क्लिक में अपने दिन को स्वचालित कर सकते हैं? आज ही अपना पहला ग्रुप पोल बनाएं।