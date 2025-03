Fem job, der vil eksistere i 2030

Af Bobby Rae

Jeg tror, at vi alle sammen har været på en jobmesse. Den tilsyneladende uendelige hal med bord efter bord med virksomheder, der uddeler en masse gratis gaver i håb om, at du vil søge en af deres stillinger. Det er flere år siden, jeg sidst deltog i en, og jeg formoder, at hvis jeg tog af sted i dag, ville de tilbudte job være lidt anderledes end det, der var på bordet dengang.

Efterhånden som teknologien ændrer sig, er det uundgåeligt, at stillinger kommer og går (mere end jeg tror, vi gerne vil indrømme). Men de, der kommer, har alle én ting til fælles. De har udviklet sig som følge af skiftende teknologi og en stadig stigende brug af automatisering.

Så lad os se på fem job, som vi tror, vil eksistere i 2030.

Chief Automation Officer (CAO)

Hvis du arbejder inden for teknologi, vil du ikke være fremmed for den stigende evne til at automatisere flere og flere af dine daglige opgaver. Fra e-mail til mødeplanlægning, manuelle processer fjernes i stigende grad fra arbejdsdagen.

I takt med at virksomhederne bliver mere og mere teknologisk avancerede, er automatisering et voksende must-have. Det produktivitets- og effektivitetsløft, som den giver, sikrer, at virksomhederne ikke sakker bagud i forhold til deres konkurrenter.

Det er her, CAO'en træder ind i billedet. Som en person med erfaring inden for automatisering og strategi undersøger han/hun virksomhedens mål og udarbejder en plan for, hvilke processer der kan automatiseres. De vil også administrere automatiseringsprocesserne i virksomheden for at sikre, at de fungerer korrekt og bliver opdateret efter behov.

Dinesh Nirmal, general manager of IBM Automation, sagde: "Denne rolle er afgørende, fordi væksten i branchen i løbet af det næste årti vil overgå evnen til at ansætte og fastholde medarbejdere i samme tempo som væksten."

"Så rollen som chief automation officer ville være ansvarlig for at levere digitale færdigheder og arbejdskraft sammen med KPI'er, der er ansvarlige for besparelser, gennem et fokus på opgaver af høj værdi."

Gamification Marketing Specialist

Gamification marketing er en ny form for digital markedsføring, der er i hastig vækst. En 2019-rapport anslog markedet til at være omkring 6,3 milliarder dollars værd med prognoser om, at det vil nå op på 37 milliarder dollars i 2027.

Den generelle idé bag gamification er at tage designelementer fra spil for at tiltrække og fastholde kunder. Ved at bruge dit produkt får de incitamenter i form af belønninger. Alle, der har brugt f.eks. Duolingo, ved, hvad dette er.

En gamification marketing specialist er en person, der vil designe og opbygge markedsføringskampagner, der tilskynder kunderne til at bruge deres produkt ved at gøre det til et spil. Et par af de måder, de kan gøre dette på, er:

Points: Brugerne optjener point ved at interagere med dit produkt. Disse point kan indløses mod præmier

Badges: Folk belønnes for at nå et mål i produktet

Leaderboards: Kundernes navne og point bliver sat på en tavle for at tilskynde til konkurrence

Progress Bars: Kunderne får vist en bjælke, der fyldes, jo mere de bruger dit produkt.

Digital Currency Financial Advisors

Lige siden Bitcoin kom ind på markedet i 2008 er væksten af forskellige typer digitale valutaer og ikke-fungible tokens (NFT'er) fortsat med at vokse. By 2028 it’s expected to be worth $1.9 billion.

Finansielle rådgivere er ikke ligefrem noget nyt, men med den massive vækst i antallet af mennesker, der ejer en eller anden form for kryptovaluta - er der et stigende behov for specialister.

En rådgiver i digital valuta vil tilbyde tjenester, der ikke er ulig en almindelig finansiel rådgiver. Den vigtigste forskel er, at deres uddannelse vil specialisere sig i ting som Blockchain.

Produktivitetsrådgivere

Disse job gør stort set, hvad de siger på dåsen. De arbejder på at forbedre, hvor produktiv en organisation er. Det betyder ikke, at personen i denne stilling står over medarbejdernes skriveborde og giver dem den berømte pisk. De sørger snarere for, at processerne fungerer bedst muligt, og at de rigtige teams får tildelt de rigtige opgaver.

Efterhånden som flere virksomheder vælger cloud- eller webbaserede systemer, er det ikke længere en enkelt afdeling eller et enkelt team, der tager sig af opgaverne. I dag kan det f.eks. nemt være tilfældet, at onboarding af en ny kunde involverer salg, kundesucces, økonomi og muligvis flere. En produktivitetsmedarbejder vil arbejde på at strømline disse processer mellem teamene og sikre, at de fungerer effektivt.

Siden pandemien har et større antal mennesker end nogensinde før arbejdet eksternt og det forventes at stige i 2023. Produktivitetsansvarlige kan arbejde for at sikre, at teams er motiverede - selv når de er spredt over hele verden - og finde de bedste værktøjer til at gøre det lettere at arbejde hjemmefra.

Smart Home Designers

Idéen om intelligente hjem er en idé, der er vokset eksponentielt i løbet af det seneste årti. Fra at tænde for kaffemaskinen til at lukke gardinerne kan alting gøres på afstand via en virtuel assistent.

En smart home designer er lidt ligesom en indretningsarkitekt for din teknologi. De vil planlægge og implementere et system til automatisering af opgaver i dit hjem. Det kan være noget simpelt, som at lyset tændes og slukkes på din stemme, til en fuldt automatiseret løsning, der omfatter lys, lydsystemer, persienner og sikkerhed.

Nogle smart home-designere kan ende med at arbejde direkte sammen med arkitekter og implementere teknologi tidligt i planlægningsfasen. Andre vil samarbejde med forbrugerne enten efter at ejendommen er bygget, eller når nogen er ved at renovere, for at hjælpe med at indføre den ønskede automatisering.

Når vi nu taler automatisering, vidste du så, at du kan automatisere din dag med få klik med Doodle? Opret din første gruppeafstemning i dag.