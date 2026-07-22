Fem yrken som kommer att finnas år 2030

Av Bobby Rae

Jag tror man kan säga att vi alla har varit på en jobbmässa någon gång. Den där till synes oändliga hallen med bord efter bord av företag som delar ut massor av gratisprylar i hopp om att du ska söka någon av deras tjänster. Det är flera år sedan jag senast var på en sådan mässa, och jag misstänker att om jag skulle gå dit idag skulle de lediga tjänsterna se lite annorlunda ut än vad som fanns att välja på då.

I takt med att tekniken förändras är det oundvikligt att vissa roller kommer och går (i större utsträckning än vi kanske vill erkänna). De roller som tillkommer har dock alla en sak gemensamt: de har vuxit fram till följd av den tekniska utvecklingen och en ständigt ökande användning av automatisering.

Låt oss alltså titta på fem yrken som vi tror kommer att finnas år 2030.

Automatiseringschef (CAO)

Om du arbetar inom teknikbranschen är du säkert väl medveten om att det blir allt enklare att automatisera fler och fler av dina dagliga arbetsuppgifter. Från e-post till mötesplanering , och manuella arbetsmoment fasas i allt högre grad bort från arbetsdagen.

I takt med att företagen blir allt mer tekniskt avancerade blir automatisering ett allt större måste. Den produktivitets- och effektivitetsökning som automatiseringen medför säkerställer att företagen inte hamnar efter sina konkurrenter.

Det är här CAO:n kommer in i bilden. Som en person med erfarenhet av automatisering och strategi skulle hen granska företagets mål och utarbeta en plan för vilka processer som kan automatiseras. Hen skulle också ansvara för automatiseringsprocesserna inom företaget för att säkerställa att de fungerar korrekt och uppdateras vid behov.

Dinesh Nirmal, verksamhetschef för IBM Automation, sade: ”Denna roll är avgörande eftersom tillväxten inom branschen under det kommande decenniet kommer att överstiga förmågan att rekrytera och behålla personal i samma takt som tillväxten.”

”En Chief Automation Officer skulle alltså ha till uppgift att tillhandahålla digital kompetens och arbetskraft, samt uppnå besparingar mätt i nyckeltal, genom att fokusera på uppgifter med högt mervärde.”

Specialist inom gamifierad marknadsföring

Gamifieringsmarknadsföring är en ny form av digital marknadsföring som växer snabbt. A Rapporten från 2019 uppskattade att marknaden var värd cirka 6,3 miljarder dollar och prognostiserade att den skulle nå 37 miljarder dollar år 2027.

Den övergripande tanken bakom gamification är att använda designelement från spel för att locka till sig och behålla kunder. När kunderna använder din produkt belönas de med olika incitament. Alla som har använt tjänster som Duolingo vet vad det här är.

A specialist på gamifierad marknadsföring är någon som utformar och genomför marknadsföringskampanjer som uppmuntrar kunderna att använda produkten genom att förvandla den till ett spel. Här är några sätt att göra detta på:

Poäng: Användarna samlar poäng genom att interagera med din produkt. Dessa poäng kan lösas in mot priser

Märken: Användarna belönas när de uppnår ett mål i produkten

Resultatlistor: Kundernas namn och poäng skrivs upp på en anslagstavla för att uppmuntra till tävling

Förloppsindikatorer: Kunderna får se en stapel som fylls ju mer de använder din produkt.

Finansiella rådgivare inom digitala valutor

Ända sedan Bitcoin lanserades på marknaden 2008 har tillväxten av olika typer av digitala valutor och icke-utbytbara tokens (NFT:er) fortsatt att öka. År 2028 kommer det att förväntas uppgå till 1,9 miljarder dollar .

Finansrådgivare är inte direkt något nytt, men i takt med att allt fler människor äger någon form av kryptovaluta ökar behovet av specialister.

En rådgivare inom digitala valutor erbjuder tjänster som i stort sett liknar dem som en vanlig finansiell rådgivare tillhandahåller. Den viktigaste skillnaden är att deras utbildning är inriktad på områden som exempelvis blockkedjeteknik.

Produktivitetsansvariga

Dessa jobb är i stort sett precis vad namnet antyder. De syftar till att förbättra organisationens produktivitet. Det betyder inte att den som har den här rollen står lutad över medarbetarnas skrivbord och svingar den berömda piskan. Istället ser de till att processerna fungerar så bra som möjligt och att rätt team tilldelas rätt uppgifter.

I takt med att fler företag övergår till moln- eller webbaserade system hanteras arbetsuppgifterna inte längre av en enda avdelning eller ett enda team. Numera kan det till exempel lätt hända att arbetet med att ta emot en ny kund involverar säljavdelningen, kundtjänsten, ekonomiavdelningen och eventuellt fler avdelningar. En produktivitetsansvarig arbetar med att effektivisera dessa processer mellan olika team och se till att de fungerar smidigt.

Sedan pandemin började arbetar fler människor än någonsin tidigare på distans och den siffran förväntas öka under 2023 . Produktivitetsansvariga kan arbeta för att se till att teamen är motiverade – även när de är utspridda över hela världen – och Hitta de bästa verktygen för att underlätta distansarbetet .

Smart Home-designers

Konceptet med smarta hem har vuxit exponentiellt under det senaste decenniet. Allt från att sätta på kaffebryggaren till att dra för gardinerna kan skötas på distans via en virtuell assistent.

En smarthem-designer är ungefär som en inredningsarkitekt för din teknik. Hen planerar och implementerar ett system för att automatisera uppgifter i ditt hem. Det kan handla om något enkelt, som att tända och släcka belysningen med rösten, eller en helt automatiserad lösning som omfattar belysning, ljudsystem, persienner och säkerhet.

Vissa smarta hem-designers kan komma att samarbeta direkt med arkitekter och integrera tekniken redan i ett tidigt skede av planeringsprocessen. Andra samarbetar med kunderna antingen efter att en fastighet har byggts eller när någon renoverar, för att hjälpa till att införa de automatiseringslösningar som kunden önskar.

Eftersom vi ändå pratar automatisering – visste du att du kan automatisera din dag med bara några få klick med Doodle? Skapa din första gruppomröstning idag.