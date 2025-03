Cinco empregos que existirão até 2030

Por Bobby Rae

Acho que é seguro dizer que todos nós já estivemos em uma feira de empregos. Aquela sala aparentemente interminável com mesa após mesa de empresas distribuindo inúmeros freebies na esperança de que você se candidate a uma de suas posições. Já se passaram anos desde a última vez que participei de uma e suspeito que se eu for hoje, os empregos oferecidos serão um pouco diferentes dos que estavam sobre a mesa naquela época.

À medida que a tecnologia muda, é inevitável que os papéis vão e vêm (mais do que eu acho que gostaríamos de admitir). Entretanto, aqueles que vêm todos têm uma coisa em comum. Eles se desenvolveram devido às mudanças tecnológicas e a um uso cada vez maior da automação.

Portanto, vamos olhar para cinco empregos que pensamos que existirão até 2030.

Chief Automation Officer (CAO)

Se você trabalha em tecnologia, você não será alheio à crescente capacidade de automatizar cada vez mais suas tarefas diárias. De e-mail para meeting scheduling, os processos manuais estão sendo cada vez mais removidos do dia de trabalho.

À medida que as empresas se tornam mais avançadas tecnologicamente, a automação é uma necessidade crescente. O aumento de produtividade e eficiência oferecido por ela garante que as empresas não fiquem atrás de seus concorrentes.

É aqui que o CAO entra em cena. Como alguém com experiência em automação e estratégia, eles examinariam os objetivos da empresa e desenvolveriam um plano em torno de quais processos podem ser automatizados. Eles também gerenciariam os processos de automação dentro da empresa para garantir que trabalhassem corretamente e fossem atualizados conforme necessário.

disse Dinesh Nirmal, gerente geral da IBM Automation,: "Este papel é crítico porque durante a próxima década, o crescimento na indústria ultrapassará a capacidade de contratar e manter no ritmo de crescimento".

"Assim, o papel de um diretor de automação seria responsável pela entrega de habilidades digitais e mão-de-obra, juntamente com os KPIs responsáveis pela economia, através de um foco em tarefas de alto valor".

Especialista em marketing de gamificação

O marketing de gamificação é uma nova forma de marketing digital que está crescendo rapidamente. A relatório de 2019 estimou o mercado em cerca de US$ 6,3 bilhões, com projeções de atingir US$ 37 bilhões até 2027.

A idéia geral por trás da gamificação é pegar elementos de design de jogos para atrair e reter clientes. Ao utilizar seu produto, eles são incentivados com recompensas. Qualquer pessoa que tenha utilizado elementos como Duolingo sabe o que isto é.

A especialista em marketing de gamificação é alguém que irá projetar e construir campanhas de marketing que incentivem os clientes a usar seu produto transformando-o em um jogo. Um par de maneiras que eles poderiam fazer isso são:

Pontos: Os usuários ganham pontos ao interagir com seu produto. Estes pontos podem ser trocados por prêmios

Badges: As pessoas são recompensadas por atingir um objetivo in-product

Laderboards: Os nomes e pontuações dos clientes são afixados em um quadro para incentivar a concorrência

barras de progresso: Aos clientes é mostrada uma barra que preenche quanto mais eles usam seu produto.

Consultores Financeiros em Moeda Digital

Desde que a Bitcoin entrou no mercado em 2008, o crescimento de diferentes tipos de moedas digitais e fichas não fungíveis (NFTs) continuou a se expandir. By 2028 it’s expected to be worth $1.9 billion.

Os assessores financeiros não são exatamente algo novo, mas com o crescimento maciço de pessoas que possuem alguma forma de moeda criptográfica - há uma necessidade crescente de especialistas.

Um assessor de moeda digital oferecerá serviços não diferentes de um assessor financeiro regular. A principal diferença é que seu treinamento será especializado em coisas como Blockchain.

Oficial de produtividade

Estes trabalhos fazem praticamente o que dizem na lata. Eles trabalham para melhorar o quão produtiva é uma organização. Isso não significa que a pessoa nesta função esteja em pé sobre as mesas dos funcionários quebrando o proverbial chicote. Ao contrário, eles garantem que os processos funcionem da melhor maneira possível e que as equipes certas sejam designadas para os trabalhos certos.

medida que mais empresas se voltam para sistemas baseados na nuvem ou na web, as tarefas não são mais tratadas por um departamento ou equipe. Por exemplo, hoje em dia pode ser facilmente o caso de que a integração de um novo cliente envolverá vendas, sucesso do cliente, finanças e possivelmente mais. Um funcionário de produtividade trabalhará para racionalizar estes processos entre equipes e garantir que eles funcionem eficientemente.

Uma vez que a pandemia é maior do que nunca, um número de pessoas trabalha remotamente e espera-se que isso cresça em 2023. Os agentes de produtividade podem trabalhar para garantir que as equipes sejam motivadas - mesmo quando espalhadas pelo mundo - e encontrar as melhores ferramentas para facilitar o trabalho em casa.

Smart Home Designers*

A idéia de casas inteligentes é uma que cresceu exponencialmente durante a última década. Desde ligar a máquina de café até fechar as cortinas, tudo pode ser feito remotamente através de um assistente virtual.

Um designer doméstico inteligente é um pouco como um decorador de interiores para sua tecnologia. Eles planejarão e implementarão um sistema para automatizar tarefas em torno de sua casa. Isto poderia ser algo simples, como ter as luzes ligadas e desligadas para sua voz, para uma solução totalmente automatizada que inclui luzes, sistemas de som, sombras e segurança.

Alguns projetistas de casas inteligentes podem acabar trabalhando diretamente com arquitetos e implementando tecnologia logo no início da fase de planejamento. Outros trabalharão com os consumidores após a construção de uma propriedade ou quando alguém estiver renovando para ajudar a introduzir suas automatizações desejadas.

