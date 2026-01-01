2017: Podsumowanie roku

Przeprojektowanie

W kwietniu 2017 roku zaczęliśmy wprowadzać naszą odświeżoną wersję serwisu Doodle w kilku krajach. Pamiętacie, jak wyglądał Doodle wcześniej? Ta solidna wersja, z której korzystaliśmy przez prawie dziesięć lat? Nowa odsłona jest o wiele bardziej elegancka i przyjazna dla użytkownika. Wersja beta serwisu działała do października, po czym wyłączyliśmy starą wersję Doodle. Dzięki Waszym opiniom usprawniliśmy cały proces tworzenia ankiet i udziału w nich. Wysyłanie zaproszeń jest łatwiejsze, a zarządzanie ankietami bardziej intuicyjne. Skróciliśmy też czas ładowania o ponad sekundę. Cóż mogę powiedzieć? Odświeżyliśmy wszystko, pozostając wierni produktowi, który tak bardzo lubicie. To prawdziwa magia.

Meekan

Z Meekanem też zrobiliśmy coś fajnego. Jeśli jeszcze tego nie wiesz (a powinieneś), Meekan to najinteligentniejszy na świecie asystent do planowania oparty na sztucznej inteligencji. Wcześniej można było korzystać z Meekana przez Slacka, Hipchata i Microsoft Teams. W listopadzie udostępniliśmy rozszerzenie Meekan dla przeglądarki Chrome, dzięki czemu możecie korzystać z Meekana bezpośrednio w przeglądarce. Połączcie przeglądarkę ze swoim kontem Google. Dodajcie zaproszonych, a w ciągu kilku sekund Meekan porówna harmonogramy wszystkich osób i zaproponuje najlepsze terminy. To proste jak bułka z masłem.

Duet Meekan i Doodle to przyszłość planowania. Wyobraź sobie, że ta sztuczna inteligencja łączy się z aplikacją do planowania, którą już uwielbiasz. Na dalszą część roku szykujemy kilka ekscytujących nowości, więc koniecznie bądź na bieżąco.

Aplikacje

Jeszcze w czerwcu byliśmy jedną z pierwszych firm, którym Google zezwoliło na wdrożenie nowego systemu Android aplikacja błyskawiczna. Technologia ta była niedostępna aż do zeszłego roku, a my zostaliśmy wybrani do testów beta nowej wersji. Aplikacje błyskawiczne zapewniają wrażenia jak w aplikacji natywnej, dzięki czemu nadal możesz tworzyć ankiety w Doodle na telefonie, nawet jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji. Zawsze na czele postępu. System iOS stawał się coraz lepszy w ciągu ostatniego roku. Teraz w naszej aplikacji możesz korzystać ze wszystkich funkcji Premium (takich jak lista nieobecnych i branding), które znasz ze strony internetowej.

Rok 2017 był niesamowity, ale mamy nadzieję, że rok 2018 będzie najlepszym rokiem w historii.