Redesign*

Em abril de 2017, começamos a lançar nosso Doodle redesenhado em alguns países. Você se lembra como era o Doodle antes? A versão robusta que tínhamos há quase dez anos? O redesenho é muito mais elegante e amigável. Executamos a versão beta do site até outubro, antes de desligarmos as luzes do velho Doodle. Com seu feedback, melhoramos o fluxo geral de criação e participação nas pesquisas. O envio de convites é mais fácil e a gestão das pesquisas é mais intuitiva. Também aumentamos o tempo de carregamento em mais de um segundo. O que posso dizer? Nós renovamos tudo enquanto nos mantemos fiéis ao produto que você ama. Isso é um pouco mágico.

Meekan

Também estivemos em contato com Meekan. Se você ainda não sabe (e deve saber) Meekan é o assistente de programação AI mais inteligente do mundo. Anteriormente, você podia interagir com Meekan sobre Slack, Hipchat e Microsoft Teams. Em novembro, lançamos um Meekan extensão cromada para que você possa interagir com o Meekan em seu navegador. Conecte o navegador à sua conta Google. Adicione seus convidados, e em segundos a Meekan comparará os horários de todos e sugerirá os melhores horários. Fácil como uma torta.

A combinação de Meekan e Doodle é o futuro da programação. Imagine o cérebro desta IA infundido com a aplicação de programação que você já ama. Temos algumas coisas emocionantes planejadas para o final do ano, portanto, tenha certeza de que você está prestando atenção.

Apps

Em junho, fomos um dos primeiros que o Google permitiu implementar o novo Android aplicativo instantâneo. Esta tecnologia não estava disponível até o ano passado, e fomos escolhidos para testar a nova versão em versão beta. Aplicativos instantâneos fornecem a experiência do aplicativo nativo para que você ainda possa criar pesquisas com o Doodle em seu celular, mesmo que você não tenha o aplicativo. Sempre na vanguarda. O iOS ficou cada vez melhor ao longo do ano. Agora você pode experimentar todos os recursos Premium (como quem está faltando e a marca) que você desfruta do site em nosso aplicativo.

Foi um 2017 incrível, mas temos em vista 2018 o melhor ano de todos os tempos.