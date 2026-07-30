2017: Resumen del año

Rediseño

Empezamos a desplegar nuestro Doodle rediseñado en algunos países allá por abril de 2017. ¿Recuerdas cómo era Doodle antes? ¿La versión robusta que tuvimos durante casi diez años? El rediseño es mucho más elegante y amigable. Pusimos en marcha la versión beta del sitio hasta octubre, antes de apagar las luces del viejo Doodle. Gracias a vuestros comentarios, hemos mejorado la fluidez general de la creación de encuestas y la participación. El envío de invitaciones es más fácil y la gestión de las encuestas más intuitiva. También hemos mejorado los tiempos de carga en más de un segundo. ¿Qué quieres que te diga? Hemos renovado todo sin dejar de ser fieles al producto que tanto te gusta. Eso es magia.

Meekan

También hemos estado haciendo cosas geniales con Meekan. Por si aún no lo sabes (y deberías), Meekan es el asistente de programación con inteligencia artificial más inteligente del mundo. Anteriormente, podías interactuar con Meekan a través de Slack, Hipchat y Microsoft Teams. En noviembre, lanzamos Meekan extensión de Chrome para que puedas interactuar con Meekan en tu navegador. Conecta el navegador a tu cuenta de Google. Añade a tus invitados, y en segundos Meekan comparará los horarios de todos y sugerirá las mejores horas. Facilísimo.

La unión de Meekan y Doodle es el futuro de la programación. Imagina los cerebros de esta inteligencia artificial fusionados con la aplicación de programación que tanto te gusta. Tenemos algunas cosas interesantes planeadas para finales de año, así que asegúrate de estar atento.

Aplicaciones

En junio, fuimos de los primeros a los que Google permitió implementar la nueva de Android (https://developer.android.com/topic/google-play-instant). Esta tecnología no estuvo disponible hasta el año pasado, y fuimos elegidos para probar la nueva versión. Las aplicaciones instantáneas ofrecen la experiencia de una aplicación nativa, por lo que puedes seguir creando encuestas con Doodle en tu móvil, aunque no tengas la aplicación. Siempre a la vanguardia. iOS ha ido mejorando a lo largo del año. Ahora puedes disfrutar de todas las funciones Premium (como quién falta y la marca) que disfrutas desde el sitio web en nuestra app.

Fue un 2017 increíble, pero tenemos la vista puesta en 2018 para que sea el mejor año de todos.