२०१७: वर्ष की समीक्षा

पुनः डिज़ाइन

हमने अप्रैल 2017 में कुछ देशों में अपना पुनः डिज़ाइन किया गया Doodle रोलआउट करना शुरू किया था। क्या आपको याद है कि Doodle पहले कैसा दिखता था? वह मजबूत संस्करण जो हमारे पास लगभग दस साल तक था? नया डिज़ाइन बहुत अधिक आकर्षक और उपयोगकर्ता-अनुकूल है। हमने पुराने Doodle की बत्तियाँ बुझाने से पहले अक्टूबर तक साइट का बीटा संस्करण चलाया। आपकी प्रतिक्रिया के साथ, हमने पोल बनाने और उसमें भाग लेने की समग्र प्रक्रिया में सुधार किया। निमंत्रण भेजना आसान हो गया है और पोल प्रबंधन अधिक सहज हो गया है। हमने लोडिंग समय में एक सेकंड से अधिक की वृद्धि की। मैं क्या कह सकता हूँ? हमने आपके पसंदीदा उत्पाद के प्रति सच्चे रहते हुए हर चीज़ को नया रूप दिया। यह एक जादू है।

मीकान

हम Meekan के साथ कुछ शानदार काम कर रहे हैं। अगर आप पहले से नहीं जानते (और आपको पता होना चाहिए), तो Meekan दुनिया का सबसे स्मार्ट AI शेड्यूलिंग असिस्टेंट है। पहले, आप Slack, Hipchat और Microsoft Teams पर Meekan के साथ इंटरैक्ट कर सकते थे। नवंबर में, हमने एक Meekan क्रोम एक्सटेंशन जारी किया ताकि आप अपने ब्राउज़र में Meekan के साथ इंटरैक्ट कर सकें। अपने ब्राउज़र को अपने Google खाते से कनेक्ट करें। अपने निमंत्रितों को जोड़ें, और कुछ ही सेकंड में Meekan सभी के शेड्यूल की तुलना करेगा और सबसे अच्छे समय का सुझाव देगा। एकदम आसान।

मीकान और Doodle की जोड़ी है अनुसूचिकरण का भविष्य. कल्पना कीजिए कि इस AI का मस्तिष्क उस शेड्यूलिंग ऐप में समाहित हो गया है जिसे आप पहले से ही पसंद करते हैं। इस साल के अंत तक हमारे पास कुछ रोमांचक योजनाएँ हैं, इसलिए ध्यान बनाए रखें।

ऐप्स

जून में, हम उन पहले लोगों में से एक थे जिन्हें गूगल ने नए एंड्रॉइड को लागू करने की अनुमति दी थी। तत्काल ऐपयह तकनीक पिछले साल तक उपलब्ध नहीं थी, और हमें नए संस्करण का बीटा परीक्षण करने के लिए चुना गया था। इंस्टेंट ऐप्स नेटिव ऐप का अनुभव प्रदान करते हैं, इसलिए आप अपने मोबाइल पर Doodle के साथ पोल बना सकते हैं, भले ही आपके पास ऐप न हो। हमेशा अत्याधुनिक। iOS इस साल के दौरान लगातार बेहतर होता गया है। अब आप हमारी ऐप में वेबसाइट पर मिलने वाली सभी Premium सुविधाओं (जैसे कौन अनुपस्थित है और ब्रांडिंग) का अनुभव कर सकते हैं।

2017 अविश्वसनीय था, लेकिन हम 2018 को अब तक का सबसे बेहतरीन साल बनाने पर निगाहें टिकाए हुए हैं।