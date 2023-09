Redesign

Vi begyndte at udrulle vores redesignede Doodle i nogle få lande tilbage i april 2017. Kan du huske, hvordan Doodle så ud før? Den robuste version, som vi havde i næsten ti år? Det nye design er så meget slankere og mere venligt. Vi kørte beta-versionen af webstedet indtil oktober, inden vi slukkede lyset på det gamle Doodle. Med din feedback forbedrede vi det overordnede flow for oprettelse af afstemninger og deltagelse. Det er nemmere at sende invitationer, og administrationen af afstemninger er mere intuitiv. Vi har også øget indlæsningstiden med over et sekund. Hvad kan jeg sige? Vi har fornyet alt, samtidig med at vi er forblevet tro mod det produkt, du elsker. Det er noget magi lige der.

Meekan

Vi har også været i gang med noget sejt med Meekan. Hvis du ikke allerede ved det (og det bør du gøre), er Meekan verdens smarteste AI-planlægningsassistent. Tidligere kunne du interagere med Meekan via Slack, Hipchat og Microsoft Teams. I november udgav vi en Meekan chrome-udvidelse, så du kan interagere med Meekan i din browser. Forbind browseren med din Google-konto. Tilføj dine inviterede, og på få sekunder sammenligner Meekan alles tidsplaner og foreslår de bedste tidspunkter. Så let som ingenting.

Parret Meekan og Doodle er fremtidens planlægning. Forestil dig hjernen fra denne AI, der er integreret i den planlægningsapp, du allerede elsker. Vi har planlagt nogle spændende ting senere på året, så sørg for at være opmærksom.

Apps

Tilbage i juni var vi en af de første, som Google tillod at implementere den nye Android instant app. Denne teknologi var ikke tilgængelig før sidste år, og vi blev udvalgt til at beta-teste den nye version. Instant apps giver den native app-oplevelse, så du stadig kan oprette afstemninger med Doodle på din mobil, selv om du ikke har appen. Altid på forkant. iOS er blevet bedre og bedre i løbet af året. Nu kan du opleve alle de Premium-funktioner (f.eks. hvem der mangler og branding), som du nyder fra webstedet, i vores app.

Det var et utroligt 2017, men vi har vores sigtekornet rettet mod 2018 for at få det bedste år nogensinde.