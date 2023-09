2017: Das Jahr im Rückblick

Umgestaltung

Im April 2017 haben wir damit begonnen, unser neu gestaltetes Doodle in einigen Ländern einzuführen. Erinnern Sie sich noch daran, wie Doodle vorher aussah? Die robuste Version, die wir seit fast zehn Jahren hatten? Das neue Design ist so viel schlanker und freundlicher. Wir haben die Beta-Version der Website bis Oktober betrieben, bevor wir die Lichter auf dem alten Doodle ausgeschaltet haben. Mit Ihrem Feedback haben wir die Erstellung von Umfragen und die Teilnahme daran insgesamt verbessert. Das Versenden von Einladungen ist einfacher und die Verwaltung der Umfragen ist intuitiver. Außerdem haben wir die Ladezeiten um über eine Sekunde verbessert. Was soll ich sagen? Wir haben alles überarbeitet und sind dabei dem Produkt treu geblieben, das Sie lieben. Das ist schon ein bisschen Magie.

Meekan

Wir haben auch mit Meekan etwas Cooles vor. Falls Sie es noch nicht wissen (und das sollten Sie): Meekan ist der intelligenteste KI-Planungsassistent der Welt. Bisher konnten Sie mit Meekan über Slack, Hipchat und Microsoft Teams interagieren. Im November haben wir eine Meekan Chrome-Erweiterung veröffentlicht, mit der Sie über Ihren Browser mit Meekan interagieren können. Verbinden Sie den Browser mit Ihrem Google-Konto. Fügen Sie Ihre Eingeladenen hinzu, und in Sekundenschnelle vergleicht Meekan die Zeitpläne aller Beteiligten und schlägt die besten Zeiten vor. Kinderleicht.

Das Zusammenspiel von Meekan und Doodle ist die Zukunft der Terminplanung. Stellen Sie sich vor, das Gehirn dieser künstlichen Intelligenz würde mit der Terminplanungs-App, die Sie bereits lieben, verschmelzen. Wir haben im Laufe des Jahres einige aufregende Dinge geplant, also halten Sie sich auf jeden Fall auf dem Laufenden.

Apps

Im Juni gehörten wir zu den ersten, denen Google erlaubte, die neue Android-Instant-App zu implementieren. Diese Technologie war erst letztes Jahr verfügbar, und wir wurden ausgewählt, um die neue Version zu testen. Instant-Apps bieten das Erlebnis einer nativen App, so dass Sie auch dann Umfragen mit Doodle auf Ihrem Handy erstellen können, wenn Sie die App nicht haben. Immer auf dem neuesten Stand. iOS ist im Laufe des Jahres immer besser geworden. Jetzt können Sie alle Premium-Funktionen (wie z. B. "Wer fehlt" und "Branding"), die Sie von der Website kennen, auch in unserer App nutzen.

Es war ein unglaubliches Jahr 2017, aber wir haben uns für 2018 das beste Jahr aller Zeiten vorgenommen.