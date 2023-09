2017: Anno in rassegna

Riprogettazione

Abbiamo iniziato a distribuire il nostro Doodle ridisegnato in alcuni Paesi nell'aprile del 2017. Vi ricordate che aspetto aveva Doodle prima? La versione robusta che abbiamo avuto per quasi dieci anni? La riprogettazione è molto più elegante e amichevole. Abbiamo gestito la versione beta del sito fino a ottobre prima di spegnere le luci sul vecchio Doodle. Grazie al vostro feedback, abbiamo migliorato il flusso generale della creazione e della partecipazione ai sondaggi. L'invio degli inviti è più semplice e la gestione dei sondaggi è più intuitiva. Abbiamo anche aumentato i tempi di caricamento di oltre un secondo. Che dire? Abbiamo rinnovato tutto rimanendo fedeli al prodotto che amate. Questa sì che è magia.

Meekan

Anche Meekan ci ha dato una mano. Se non lo sapete già (e dovreste saperlo) Meekan è l'assistente di programmazione AI più intelligente del mondo. In precedenza, era possibile interagire con Meekan tramite Slack, Hipchat e Microsoft Teams. A novembre abbiamo rilasciato un'estensione Meekan chrome che consente di interagire con Meekan nel browser. Collegate il browser al vostro account Google. Aggiungete i vostri invitati e in pochi secondi Meekan confronterà gli orari di tutti e vi suggerirà gli orari migliori. Facile come bere un bicchier d'acqua.

L'accoppiata Meekan e Doodle è il futuro della programmazione. Immaginate il cervello di questa intelligenza artificiale infuso nell'app di pianificazione che già amate. Abbiamo in programma alcune cose interessanti per la fine dell'anno, quindi assicuratevi di prestare attenzione.

App

A giugno siamo stati tra i primi a cui Google ha permesso di implementare la nuova di Android. Questa tecnologia non era disponibile fino all'anno scorso e siamo stati scelti per testare la nuova versione in versione beta. Le app istantanee offrono l'esperienza dell'app nativa, quindi è possibile creare sondaggi con Doodle sul cellulare, anche se non si possiede l'app. Sempre all'avanguardia, iOS è migliorato sempre di più nel corso dell'anno. Ora potete sperimentare tutte le funzioni Premium (come chi manca e il branding) di cui godete dal sito web nella nostra app.

È stato un 2017 incredibile, ma abbiamo già puntato al 2018 per il miglior anno di sempre.