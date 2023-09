2017 : Bilan de l'année

Redesign

Nous avons commencé à déployer notre Doodle remanié dans quelques pays en avril 2017. Vous souvenez-vous à quoi ressemblait Doodle auparavant ? La version robuste que nous avons eue pendant près de dix ans ? La refonte est tellement plus épurée et plus conviviale. Nous avons fait tourner la version bêta du site jusqu'en octobre avant d'éteindre les lumières de l'ancien Doodle. Grâce à vos commentaires, nous avons amélioré le flux global de création et de participation aux sondages. L'envoi d'invitations est plus facile et la gestion des sondages est plus intuitive. Nous avons également amélioré les temps de chargement de plus d'une seconde. Qu'est-ce que je peux dire ? Nous avons tout remanié tout en restant fidèles au produit que vous aimez. C'est de la magie là-dedans.

Meekan

Nous avons également fait des progrès avec Meekan. Si vous ne le savez pas encore (et vous devriez le savoir), Meekan est l'assistant de planification IA le plus intelligent du monde. Auparavant, vous pouviez interagir avec Meekan via Slack, Hipchat et Microsoft Teams. En novembre, nous avons lancé une Meekan pour que vous puissiez interagir avec Meekan dans votre navigateur. Connectez le navigateur à votre compte Google. Ajoutez vos invités, et en quelques secondes, Meekan comparera les horaires de chacun et suggérera les meilleurs moments. Simple comme bonjour.

L'association de Meekan et de Doodle est le futur de la planification. Imaginez les cerveaux de cette IA infusés dans l'application de planification que vous aimez déjà. Nous avons prévu des choses passionnantes pour plus tard dans l'année, alors assurez-vous d'être attentif.

Apps

En juin dernier, nous avons été l'une des premières entreprises autorisées par Google à mettre en œuvre la nouvelle Android. Cette technologie n'était pas disponible avant l'année dernière, et nous avons été choisis pour tester la nouvelle version. Les applications instantanées offrent l'expérience d'une application native, de sorte que vous pouvez toujours créer des sondages avec Doodle sur votre mobile, même si vous n'avez pas l'application. Toujours à la pointe du progrès. iOS s'est amélioré au cours de l'année. Vous pouvez désormais profiter de toutes les fonctionnalités Premium (comme les absents et les marques) que vous appréciez sur le site Web dans notre application.

Ce fut une année 2017 incroyable, mais nous avons les yeux rivés sur 2018 pour la meilleure année de tous les temps.