2017: Årsöversikt

Omdesign

Vi började lansera vår omdesignade Doodle i några länder redan i april 2017. Minns du hur Doodle såg ut förut? Den gedigna versionen som vi hade i nästan tio år? Den nya designen är så mycket snyggare och mer användarvänlig. Vi körde betaversionen av sajten fram till oktober innan vi stängde ner den gamla Doodle. Med hjälp av er feedback har vi förbättrat det övergripande flödet för att skapa och delta i omröstningar. Det är enklare att skicka inbjudningar och hanteringen av omröstningarna är mer intuitiv. Vi har också minskat laddningstiderna med över en sekund. Vad kan jag säga? Vi har förnyat allt samtidigt som vi har förblivit trogna den produkt ni älskar. Det är ren magi.

Meekan

Vi har också gjort några häftiga saker tillsammans med Meekan. Om du inte redan vet det (och det borde du) är Meekan världens smartaste AI-baserade schemaläggningsassistent. Tidigare kunde du interagera med Meekan via Slack, Hipchat och Microsoft Teams. I november släppte vi ett Meekan-tillägg för Chrome så att du kan interagera med Meekan direkt i din webbläsare. Koppla webbläsaren till ditt Google-konto. Lägg till dina inbjudna, och inom några sekunder jämför Meekan allas scheman och föreslår de bästa tiderna. Enkelt som en plätt.

Kombinationen av Meekan och Doodle är den framtiden för schemaläggning. Tänk dig om den här AI:ns intelligens skulle kombineras med den schemaläggningsapp som du redan älskar. Vi har spännande saker på gång senare i år, så håll ögonen öppna.

Appar

Redan i juni var vi bland de första som Google gav tillstånd att implementera den nya Android-versionen snabbapp. Den här tekniken fanns inte tillgänglig förrän förra året, och vi valdes ut för att beta-testa den nya versionen. Instant Apps ger samma upplevelse som en vanlig app, så att du fortfarande kan skapa omröstningar med Doodle på din mobil, även om du inte har appen installerad. Vi ligger alltid i framkant. iOS har blivit bättre och bättre under året. Nu kan du uppleva alla Premium-funktioner (som vem som saknas och varumärkesanpassning) som du uppskattar på webbplatsen även i vår app.

2017 var ett fantastiskt år, men nu siktar vi på att göra 2018 till det bästa året någonsin.