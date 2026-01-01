5 wskazówek dla rekruterów, jak szybciej znaleźć idealnego kandydata

Szybkość ma znaczenie. Zapytaj Usaina Bolta — albo dowolnego rekrutera, który stara się pozyskać najlepszych kandydatów, zanim zrobią to konkurenci. Dobrzy kandydaci nie pozostają długo na rynku — najlepsi z nich są zazwyczaj zatrudniani w ciągu 10 dni. Rekrutacja to prawdziwy wyścig z czasem.

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Wciąż istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających specjalistyczną wiedzę. W przypadku wielu stanowisk i branż popyt nadal przewyższa podaż — co sprawia, że obecny rynek jest rynkiem kandydatów.

Kiedy na rynku pojawiają się wartościowi kandydaci, są oni często zatrudniani szybciej niż mała zebra płynąca po Nilu. Najlepsi z nich pozostają na rynku pracy zazwyczaj zaledwie dziesięć dni, zanim zostaną zatrudnieni. Rekruterzy muszą reagować szybko, aby mieć szansę na ich pozyskanie.

Nie chodzi tu tylko o szybkie nawiązywanie kontaktu z kandydatami. Biorąc pod uwagę, że każde wolne stanowisko kosztuje firmy średnio 420 euro dziennie, szybkie obsadzanie stanowisk leży w interesie wszystkich. Co zatem mogą zrobić firmy, aby znacznie przyspieszyć proces rekrutacji?

1. Opracuj jasne i zwięzłe opisy stanowisk pracy

Podobnie jak w przypadku niemal każdej dobrze wykonanej pracy, skuteczny proces rekrutacji rozpoczyna się na długo przed etapem rozmowy kwalifikacyjnej, a nawet zanim ogłoszenie o pracy zostanie opublikowane. Dobrze napisany, szczegółowy opis stanowiska wraz z dokładnym profilem kandydata ma kluczowe znaczenie, a mimo to niemal zawsze jest przygotowywany w pośpiechu lub pomijany.

Poświęć kilka godzin na opracowanie doskonałego opisu stanowiska i profilu kandydata, a zaoszczędzisz sobie wiele dni spędzonych na rozmowach, kontaktowaniu się lub przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy po prostu nie spełniają wymagań.

Proszę jak najdokładniej opisać wymagane umiejętności.

Opisz szczegółowo doświadczenie niezbędne do odniesienia sukcesu na tym stanowisku.

Należy odróżnić rzeczy absolutnie niezbędne od tych, które są po prostu miłym dodatkiem.

W razie potrzeby używaj żargonu branżowego, ale unikaj słownictwa charakterystycznego dla danej firmy.

Wymień cechy osobowości, które najlepiej pasują do tej roli i zespołu.

Opisz kulturę swojej firmy równie szczegółowo, jak wymagania dotyczące stanowiska.

2. Większa liczba kandydatów niekoniecznie oznacza lepszy wynik

Prawie dwie trzecie kandydatów przynajmniej raz zrezygnowało z udziału w procesie rekrutacyjnym, ponieważ trwał on zbyt długo. Oznacza to, że traci się wielu wysokiej klasy kandydatów — których często przejmują konkurenci — a oni sami odchodzą z negatywnym wrażeniem na temat Twojej firmy.

Najbardziej czasochłonnym etapem tego procesu jest zazwyczaj pierwszy kontakt i wstępna selekcja. Zbyt wielu rekruterów robi to z zbyt dużą liczbą kandydatów. Postaraj się zdecydowanie zawęzić grono do zaledwie trzech do pięciu najlepszych kandydatów, a potem umów rozmowy za pomocą narzędzia do planowania online, takiego jak strona rezerwacji Doodle. Kandydaci mogą wybrać dogodny termin bez konieczności ciągłej wymiany wiadomości z twojej strony.

Dzięki mniejszej liczbie rozmów kwalifikacyjnych i bardziej efektywnemu planowaniu działań będziesz działać szybciej, póki najlepsi kandydaci są jeszcze dostępni i zmotywowani.

3. Kontakty, kontakty, kontakty

Szybkość wymaga skrótów. Dlatego rekruterzy powinni poświęcać czas na budowanie silnych sieci kontaktów — zarówno na zewnątrz, w swoich branżach, jak i wewnątrz firmy, wśród współpracowników.

Gdy pojawia się wolne stanowisko, rekruterzy dysponujący rozbudowaną siecią kontaktów mogą natychmiast przekazać tę informację zaufanym osobom, oszczędzając sobie w ten sposób tygodniowe poszukiwania kandydatów metodą „na ślepo”.

Prawie połowa wszystkich przedsiębiorstw twierdzą, że najlepsi pracownicy trafiają do nich dzięki poleceniom. Kandydaci poleceni to zazwyczaj zatrudniani o 55% szybciej — i zostają dłużej.

4. Stworzyć proces

Kiedy dana osoba staje się kandydatem? To podchwytliwe pytanie: każdy jest potencjalnym kandydatem. Trzy czwarte pracowników poszukiwanych na rynku pracy to osoby pasywnie poszukujące pracy. Być może nie składają one aktywnie podań, ale odpowiednia oferta może ich skusić.

Właśnie dlatego specjaliści ds. rekrutacji powinni współpracować z działem marketingu rekrutacyjnego. Dzięki konsekwentnemu promowaniu marki pracodawcy kandydaci znają już Twoją firmę, gdy się z nimi kontaktujesz. Ta znajomość sprawia, że szybciej angażują się w proces rekrutacyjny.

Pomocne mogą być również kampanie rekrutacyjne oparte na procesie rekrutacyjnym. Jeśli wiesz, że obsadzenie niektórych stanowisk jest trudne, zgromadź z wyprzedzeniem dane kwalifikujących się kandydatów. Gdy pojawi się wolne stanowisko, będziesz gotowy do działania.

5. Wykorzystaj technologie, aby wyeliminować wąskie gardła

Zrób krok w tył i przeanalizuj swój proces rekrutacji. Gdzie pojawiają się przeszkody?

Rozwiązaniem jest często technologia. Dzięki wideokonferencjom pierwsze rozmowy kwalifikacyjne przebiegają szybko. Narzędzia do ustalania terminów, takie jak Doodle, pozwalają uniknąć niekończącej się wymiany e-maili. Chatboty oparte na sztucznej inteligencji mogą obsługiwać dużą liczbę zgłoszeń, przekazując rekruterom wyłącznie profile kandydatów spełniających wymagania.

Nic dziwnego, że ponad 98% firm z listy Fortune 500 korzysta z oprogramowania rekrutacyjnego. Im szybciej przebiega rekrutacja, tym bardziej zadowoleni są kandydaci, tym niższe są koszty — i tym szybciej nowi pracownicy zaczynają wnosić wartość dodaną.

Rekrutacja to nie tylko obsadzanie stanowisk. To napędzanie rozwoju. Płynny i szybki proces rekrutacji pozwala przyciągnąć nowych pracowników i zapewnia firmom dalszy rozwój.

Jeśli zajmujesz się rekrutacją, Doodle’s strona rezerwacji powinien stać się twoim nowym najlepszym przyjacielem.