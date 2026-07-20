5 tips för rekryterare som vill hitta den perfekta kandidaten snabbare

Hastigheten är avgörande. Fråga Usain Bolt – eller vilken rekryterare som helst som jagar topptalanger innan konkurrenterna hinner före. Duktiga kandidater stannar inte länge på marknaden – de bästa anställs oftast inom 10 dagar. Rekrytering är verkligen en kamp mot klockan.

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Efterfrågan på högkvalificerade medarbetare med kunskapsbaserad expertis är fortsatt stor. Inom många yrken och branscher överstiger efterfrågan fortfarande utbudet – vilket gör dagens arbetsmarknad till en kandidatmarknad.

När duktiga kandidater blir tillgängliga snappas de ofta upp snabbare än en zebrafågelunge som paddlar på Nilen. De allra bästa finns vanligtvis bara på arbetsmarknaden i tio dagar innan de anställs. Rekryterare måste agera snabbt för att ha en chans.

Det handlar inte heller bara om att kontakta kandidaterna snabbt. Eftersom varje ledig tjänst kostar företagen i genomsnitt 420 euro per dag ligger det i allas intresse att snabbt tillsätta tjänsterna. Så vad kan företagen göra för att effektivisera sin rekrytering?

1. Skapa tydliga och koncisa arbetsbeskrivningar

Precis som med nästan alla väl utförda uppgifter börjar en framgångsrik rekrytering långt innan intervjustadiet och innan tjänsten ens utannonseras. En välskriven, detaljerad arbetsbeskrivning med en noggrann kandidatprofil är avgörande, men ändå brukar den nästan alltid hastas fram eller förbises.

Ägna några timmar åt att utforma en förstklassig arbetsbeskrivning och kandidatprofil, så sparar du flera dagar på att prata med, kontakta eller intervjua kandidater som helt enkelt inte uppfyller kraven.

Var så konkret som möjligt när det gäller vilka färdigheter som krävs.

Beskriv vilken erfarenhet som krävs för att lyckas i tjänsten.

Gör skillnad mellan det som är absolut nödvändigt och det som är trevligt att ha.

Använd branschjargong när det är lämpligt, men undvik företagsinterna uttryck.

Ange de personlighetsdrag som bäst passar rollen och teamet.

Beskriv er företagskultur lika utförligt som kraven för tjänsten.

2. Fler kandidater är inte bättre

Nästan två tredjedelar av kandidaterna har någon gång avbrutit en ansökningsprocess eftersom den tog för lång tid. Det innebär att många högkvalitativa kandidater går förlorade – ofta snappas de upp av konkurrenterna – och att de får ett dåligt intryck av ert företag.

Det mest tidskrävande steget i processen är oftast den inledande kontakten och urvalet. Alltför många rekryterare gör detta med alltför många kandidater. Var aktiv när du gallrar bort kandidaterna till endast tre till fem toppkandidater, och boka sedan samtal med hjälp av ett onlineverktyg för schemaläggning, till exempel Doodles bokningssida. Kandidaterna kan välja en tid som passar dem utan att du behöver skicka meddelanden fram och tillbaka.

Med färre intervjuer och en mer effektiv planering kan du gå snabbare framåt medan de bästa kandidaterna fortfarande är tillgängliga och motiverade.

3. Nätverka, nätverka, nätverka

För att arbeta snabbt krävs genvägar. Därför bör rekryterare lägga tid på att bygga upp starka nätverk – både externt inom sina branscher och internt med kollegor.

När en tjänst blir ledig kan rekryterare med starka nätverk omedelbart dela utlysningen med sina betrodda kontakter, vilket sparar flera veckors tid som annars skulle gå åt till att nå ut till okända kandidater.

Nästan hälften av alla företag uppger att deras bästa rekryteringar kommer via rekommendationer. Kandidater som rekommenderats är anställs i regel 55 % snabbare — och de stannar längre.

4. Skapa en pipeline

När blir en person en kandidat? En knepig fråga: alla är potentiella kandidater. Tre fjärdedelar av de efterfrågade arbetstagarna är passiva arbetssökande. De söker kanske inte aktivt jobb, men kan lockas av rätt möjlighet.

Det är därför rekryterare behöver samarbeta med rekryteringsmarknadsföringen. Genom att konsekvent lyfta fram ert arbetsgivarvarumärke känner kandidaterna redan till ert företag när ni tar kontakt. Denna kännedom gör att de snabbare engagerar sig.

Rekryteringskampanjer kan också vara till hjälp. Om du vet att vissa tjänster är svåra att tillsätta bör du samla in uppgifter om kvalificerade kandidater i förväg. När en tjänst blir ledig är du redo att sätta igång.

5. Använd teknik för att undanröja flaskhalsar

Ta ett steg tillbaka och analysera er rekryteringsprocess. Var finns hindren?

Tekniken är ofta lösningen. Videokonferenser gör det möjligt att snabbt genomföra första intervjuerna. Schemaläggningsverktyg som Doodle eliminerar ändlösa mejlväxlingar. AI-chattbotar kan hantera stora mängder ansökningar och filtrera fram endast kvalificerade kandidater till rekryterarna.

Det är inte konstigt att mer än 98 % av Fortune 500-företagen använder rekryteringsprogramvara. Ju snabbare rekryteringen går, desto nöjdare blir kandidaterna, desto lägre blir kostnaderna – och desto snabbare börjar de nyanställda bidra med mervärde.

Rekrytering handlar inte bara om att tillsätta tjänster. Det handlar om att driva på tillväxten. En smidig och snabb rekryteringsprocess får in nya medarbetare och hjälper företagen att utvecklas.

Om du arbetar med rekrytering är Doodle Bokningssida borde bli din nya bästa vän.