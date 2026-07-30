Hastighed betyder noget. Spørg Usain Bolt - eller enhver rekrutteringsmedarbejder, der jagter toptalenter, før konkurrenterne gør det. Kvalitetskandidater bliver ikke længe på markedet - de bedste bliver typisk ansat inden for 10 dage. Rekruttering er i sandhed et kapløb med tiden.

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Højtuddannede medarbejdere med vidensbaseret ekspertise er fortsat i høj kurs. I mange job og brancher er efterspørgslen stadig større end udbuddet - hvilket gør dagens marked til kandidaternes marked.

Når kvalitetskandidater bliver tilgængelige, bliver de ofte revet væk hurtigere end en babyzebra, der padler på Nilen. De allerbedste er typisk kun på jobmarkedet i ti dage, før de bliver ansat. Rekrutterere er nødt til at reagere hurtigt for at have en chance.

Det handler heller ikke bare om at kontakte kandidaterne hurtigt. Da hver ledig stilling i gennemsnit koster virksomhederne 420 euro om dagen, er det i alles interesse at besætte stillingerne hurtigt. Så hvad kan virksomheder gøre for at sætte turbo på deres rekruttering?

1. Lav klare og præcise jobbeskrivelser

Som næsten alt andet veludført arbejde starter god rekruttering længe før interviewfasen, og før jobbet overhovedet bliver slået op. En velskrevet, detaljeret jobbeskrivelse med en grundig kandidatprofil er afgørende og bliver alligevel næsten altid overset.

Brug et par timer på at lave en førsteklasses jobbeskrivelse og kandidatprofil, så sparer du dagevis på at tale med, kontakte eller interviewe kandidater, som bare ikke passer til jobbet.

Vær så specifik som muligt med hensyn til de krævede færdigheder.

Beskriv den nødvendige erfaring for at få succes i stillingen.

Skeln mellem de absolutte must-haves og de nice-to-haves.

Brug branchejargon, hvor det er nødvendigt, men undgå insidervokabular fra virksomheden.

Inkluder personlighedstræk, der bedst matcher rollen og teamet.

Beskriv din virksomhedskultur lige så meget som jobkravene.

2. Flere kandidater er ikke bedre

Næsten to tredjedele af kandidaterne har på et tidspunkt forladt en ansøgningsproces, fordi den tog for lang tid. Det betyder, at mange kandidater af høj kvalitet går tabt - ofte opslugt af konkurrenter - og efterlades med et dårligt indtryk af din virksomhed.

Den mest tidskrævende fase i processen er normalt den indledende kontakt og screening. Alt for mange rekrutteringsfolk gør dette med alt for mange kandidater. Vær aggressiv med at indsnævre feltet til kun tre til fem topansøgere, og sæt derefter opkald op ved hjælp af et online planlægningsværktøj som Doodles Booking Page. Kandidaterne kan vælge et passende tidspunkt uden frem og tilbage fra din side.

Med færre interviews og en mere effektiv planlægning kommer du hurtigere videre, mens topkandidaterne stadig er tilgængelige og motiverede.

3. Netværk, netværk, netværk

Hastighed kræver genveje. Derfor bør rekrutteringsfolk bruge tid på at opbygge stærke netværk - både eksternt i deres branche og internt med kolleger.

Når der opstår en ledig stilling, kan rekrutterere med stærke netværk straks dele den med betroede kontakter og dermed undgå flere ugers kold annoncering.

Næsten halvdelen af alle virksomheder siger, at deres ansættelser af højeste kvalitet kommer fra henvisninger. Henviste kandidater ansættes typisk 55% hurtigere - og de bliver længere.

4. Opbyg en pipeline

Hvornår bliver en person en kandidat? Trickspørgsmål: Alle er potentielle kandidater. Tre fjerdedele af de efterspurgte medarbejdere er passive jobsøgere. De søger måske ikke aktivt, men de kan blive fristet af den rigtige mulighed.

Det er derfor, rekrutteringsfolk skal samarbejde med rekrutteringsmarketing. Ved konsekvent at vise dit employer brand, kender kandidaterne allerede din virksomhed, når du henvender dig. Den fortrolighed gør dem hurtigere til at engagere sig.

Pipeline-kampagner kan også hjælpe. Hvis du ved, at visse stillinger er svære at besætte, kan du indhente oplysninger om kvalificerede potentielle kandidater på forhånd. Når der bliver en ledig stilling, er du klar til at rykke.

5. Brug teknologi til at nedbryde flaskehalse

Træd et skridt tilbage og analysér din rekrutteringsproces. Hvor er fartbumpene?

Teknologi er ofte svaret. Videokonferencer gør de første interviews hurtige. Planlægningsværktøjer som Doodle skærer endeløs e-mail-ping-pong væk. AI-chatbots kan håndtere store mængder ansøgninger og kun filtrere kvalificerede kandidater til rekrutteringsmedarbejderne.

Det er ikke underligt, at mere end 98% af Fortune 500-virksomhederne bruger rekrutteringssoftware. Jo hurtigere du rekrutterer, jo gladere er kandidaterne, jo mindre koster det - og jo hurtigere begynder de nyansatte at tilføre værdi.

Rekruttering handler ikke kun om at udfylde roller. Det handler om at skabe vækst. Smidig, hurtig ansættelse får folk ind ad døren og virksomheder til at bevæge sig fremad.

Hvis du arbejder med rekruttering, bør Doodle's Booking Page være din nye bedste ven.