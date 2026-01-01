La vitesse est importante. Demandez à Usain Bolt - ou à n'importe quel recruteur qui recherche les meilleurs talents avant ses concurrents. Les candidats de qualité ne restent pas longtemps sur le marché - les meilleurs sont généralement embauchés dans les 10 jours. Le recrutement est véritablement une course contre la montre.

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Les employés hautement qualifiés, dont l'expertise est basée sur la connaissance, restent très demandés. Pour de nombreux emplois et secteurs d'activité, la demande reste supérieure à l'offre, ce qui fait du marché actuel un marché de candidats.

Lorsque des candidats de qualité sont disponibles, ils sont souvent happés plus rapidement qu'un bébé zèbre qui barbote sur le Nil. Les meilleurs candidats ne restent généralement que dix jours sur le marché de l'emploi avant d'être embauchés. Les recruteurs doivent réagir rapidement pour avoir une chance.

Il ne s'agit pas seulement de contacter rapidement les candidats. Chaque poste vacant coûtant en moyenne 420 euros par jour aux entreprises, il est dans l'intérêt de tous de pourvoir les postes rapidement. Que peuvent donc faire les entreprises pour donner un coup de fouet à leur recrutement ?

1. Créez des descriptions de poste claires et concises

Comme pour tout travail bien fait, un bon recrutement commence bien avant la phase d'entretien et avant même que le poste ne soit publié. Une description de poste détaillée et bien rédigée, accompagnée d'un profil de candidat complet, est essentielle et pourtant, presque toujours, elle est bâclée ou négligée.

Consacrez quelques heures à l'élaboration d'une description de poste et d'un profil de candidat de premier ordre, et vous économiserez des jours de discussions, de contacts ou d'entretiens avec des candidats qui ne correspondent tout simplement pas au profil recherché.

Soyez aussi précis que possible quant aux compétences requises.

Détaillez l'expérience nécessaire pour réussir dans le poste.

Faites la différence entre ce qui est absolument indispensable et ce qui est agréable à acquérir.

Utilisez le jargon du secteur si nécessaire, mais évitez le vocabulaire propre à l'entreprise.

Indiquez les traits de personnalité qui correspondent le mieux au poste et à l'équipe.

Décrivez la culture de votre entreprise autant que les exigences du poste.

2. Plus de candidats n'est pas mieux

Près de deux tiers des candidats ont, à un moment ou à un autre, abandonné une procédure de candidature parce qu'elle était trop longue. Cela signifie que de nombreux candidats de qualité sont perdus - souvent récupérés par des concurrents - et qu'ils gardent une mauvaise impression de votre entreprise.

L'étape la plus longue du processus est généralement celle du contact initial et de la sélection. Trop de recruteurs le font avec trop de candidats. Soyez agressif en réduisant le nombre de candidats à trois ou cinq, puis organisez des appels à l'aide d'un outil de planification en ligne tel que la page de réservation de Doodle. Les candidats peuvent choisir un créneau qui leur convient, sans que vous ayez à faire des allers-retours.

Avec moins d'entretiens et une planification plus efficace, vous avancerez plus rapidement, tandis que les meilleurs candidats seront toujours disponibles et motivés.

3. Réseau, réseau, réseau

La rapidité exige des raccourcis. C'est pourquoi les recruteurs doivent consacrer du temps à la constitution de réseaux solides, tant à l'extérieur de leur secteur d'activité qu'à l'intérieur avec leurs collègues.

Lorsqu'un poste est vacant, les recruteurs disposant d'un réseau solide peuvent le communiquer immédiatement à des contacts de confiance, ce qui leur évite de passer des semaines à faire de la publicité à froid.

Près de la moitié des entreprises affirment que leurs meilleurs recrutements proviennent de recommandations. Les candidats recommandés sont généralement embauchés 55 % plus rapidement - et ils restent plus longtemps.

4. Construisez un pipeline

Quand une personne devient-elle un candidat ? Question piège : tout le monde est un candidat potentiel. Les trois quarts des travailleurs en demande sont des chercheurs d'emploi passifs. Ils ne postulent peut-être pas activement, mais ils peuvent être tentés par la bonne opportunité.

C'est pourquoi les recruteurs doivent s'associer au marketing de recrutement. En mettant constamment en avant votre marque employeur, les candidats connaissent déjà votre entreprise lorsque vous les contactez. Cette familiarité les incite à s'engager plus rapidement.

Les campagnes de prospection peuvent également être utiles. Si vous savez que certains postes sont difficiles à pourvoir, recueillez à l'avance les coordonnées des candidats qualifiés. Lorsqu'un poste se libère, vous êtes prêt à agir.

5. Utilisez la technologie pour éliminer les goulets d'étranglement

Prenez du recul et analysez votre processus de recrutement. Où se trouvent les ralentisseurs ?

La technologie est souvent la réponse. La vidéoconférence permet d'accélérer les premiers entretiens. Les outils de planification tels que Doodle éliminent le ping-pong interminable des courriels. Les chatbots d'IA peuvent traiter un grand nombre de candidatures, en ne filtrant que les candidats qualifiés pour les recruteurs.

Il n'est pas étonnant que plus de 98 % des entreprises du classement Fortune 500 utilisent des logiciels de recrutement. Plus vous recrutez rapidement, plus les candidats sont heureux, moins cela coûte cher - et plus vite les nouvelles recrues commencent à apporter de la valeur ajoutée.

Le recrutement ne consiste pas seulement à pourvoir des postes. Il s'agit d'alimenter la croissance. Un recrutement fluide et rapide permet aux personnes d'entrer dans l'entreprise et aux sociétés d'aller de l'avant.

Si vous travaillez dans le domaine du recrutement, la page de réservation de Doodle devrait être votre nouvelle meilleure amie.