La vitesse est importante. Demandez à Usain Bolt, à Keanu Reeves ou à quiconque attend qu'une vidéo soit mise en mémoire tampon sur YouTube. Pendant que vous y êtes, vous pouvez ajouter les recruteurs à cette liste d'accros de l'alacrité.

Alors que la pandémie de coronavirus menace de plonger le monde dans une dépression économique, la triste réalité est que tout ralentissement aura un impact beaucoup plus important sur les emplois et les employés moins qualifiés. Les employés hautement qualifiés ayant des compétences basées sur la connaissance resteront probablement très demandés. Pour de nombreux emplois et secteurs, la demande dépasse toujours l'offre, ce qui signifie que, même en cette période économique difficile, le marché de l'emploi est ouvert aux candidats.

Lorsque des candidats de qualité se présentent, ils ont tendance à s'arracher plus vite qu'un bébé zèbre pataugeant sur le Nil. Les meilleurs candidats ne restent que dix jours sur le marché du travail avant d'être embauchés. Les recruteurs doivent réagir rapidement pour avoir une chance.

Il ne s'agit pas seulement de contacter rapidement le candidat. Étant donné que chaque poste vacant coûte en moyenne 420 euros par jour aux entreprises, il est dans l'intérêt de tous d'affecter rapidement le bon candidat au bon poste. Que peuvent faire les entreprises pour dynamiser leur recrutement ?

1. Créer des descriptions de poste claires et concises

Comme presque tout travail bien fait, un bon recrutement commence bien avant la phase d'entretien et avant même que le poste ne soit affiché. Une description de poste détaillée et bien rédigée, accompagnée d'un profil de candidat complet, est essentielle et pourtant, presque toujours, elle est bâclée ou négligée. Consacrez quelques heures à l'élaboration d'une description de poste et d'un profil de candidat de premier ordre, et vous économiserez des jours de discussions, de contacts ou d'entretiens avec des candidats qui ne correspondent tout simplement pas au profil recherché.

Soyez aussi précis que possible quant aux compétences requises.

Détaillez l'expérience nécessaire pour réussir dans le poste.

Pour ce qui est de ce qui précède, dressez une liste et faites la distinction entre les éléments indispensables non négociables et les éléments souhaitables.

Il est acceptable d'utiliser le jargon du secteur, mais évitez tout vocabulaire interne à l'entreprise qui pourrait rendre les descriptions de poste difficiles à comprendre.

Incluez les traits de personnalité susceptibles de correspondre au mieux au rôle et de s'intégrer à l'équipe.

Décrivez la culture de votre entreprise autant que les exigences du poste. Les dirigeants s'accordent à dire que la culture d'entreprise est la première raison pour laquelle les candidats rejoignent une entreprise

2. Plus de candidats n'est pas mieux

Si vous avez été un chercheur d'emploi actif par le passé, vous ne serez pas surpris d'apprendre que près de deux tiers des candidats ont, à un moment donné, abandonné un processus de candidature parce qu'il était trop long. Cela signifie que de nombreux candidats de qualité sont non seulement laissés sur le bord de la route et récupérés par d'autres entreprises, voire des concurrents, mais aussi que vous leur laissez une mauvaise impression de votre organisation.

L'étape la plus longue du processus est généralement le contact initial et la sélection. Trop de recruteurs le font avec un trop grand nombre de candidats. Faites preuve de dynamisme en réduisant le nombre de candidatures que vous recevez à trois ou cinq candidats, puis organisez des appels en utilisant un outil de planification en ligne comme la page de réservation de Doodle. Cela permet aux candidats de choisir un créneau dans leur emploi du temps sans que vous ayez à faire des allers-retours.

Avec moins de candidats en entretien et des appels planifiés plus efficacement, il devrait être possible de franchir ces premières étapes rapidement et efficacement, tandis que les meilleurs candidats sont encore disponibles et enthousiastes à l'idée de travailler pour votre entreprise.

3. Réseau, réseau, réseau

Avec le besoin aigu de rapidité, il est extrêmement utile de trouver des raccourcis pour trouver des candidats adéquats afin de pourvoir les postes vacants. C'est pourquoi les recruteurs devraient consacrer une part considérable de leur temps à la création de réseaux, à l'approfondissement de leurs connaissances des industries et des marchés cibles, ainsi qu'à l'établissement de contacts par le biais d'événements en personne et d'opportunités numériques. Les réseaux ne doivent pas nécessairement être externes. La main-d'œuvre des entreprises et leurs réseaux sont des outils puissants pour dénicher des perles rares.

Armé de ces approches, lorsqu'un poste vacant se libère, le recruteur peut relever le défi de front et avec une précision guidée au laser. Il peut partager l'offre d'emploi en interne et avec son réseau avant d'adopter l'approche "spray and pray" de la publication d'offres d'emploi et de la publicité.

Près de la moitié des entreprises estiment que leurs recrutements de la meilleure qualité proviennent de recommandations, tandis que les candidats recommandés sont généralement embauchés 55 % plus rapidement, et restent plus longtemps dans l'entreprise.

4. Constituez un vivier

Quand une personne devient-elle un candidat ? Aha, question piège. Tout le monde est toujours candidat à un poste dans votre organisation ; c'est du moins ainsi que vous devriez aborder votre stratégie de recrutement. Les trois quarts des candidats à des postes en demande sont des chercheurs d'emploi passifs, qui sont soit recrutés par un chasseur de têtes, soit approchés, soit recommandés par un contact, ou qui voient par hasard un poste qui frappe leur imagination, même s'ils sont généralement satisfaits de leur emploi actuel.

C'est précisément la raison pour laquelle les recruteurs doivent s'aligner étroitement sur leurs collègues du marketing du recrutement. Le marketing de recrutement veille à ce que le visage extérieur de la marque employeur soit toujours véhiculé. Il s'agit d'une approche proactive visant à faire savoir au monde qui vous êtes, ce que vous faites et quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous. Par conséquent, le gros du travail a été fait lorsque les recruteurs décrochent le téléphone pour contacter un candidat. La connaissance préalable et la sensibilisation à votre entreprise en tant qu'employeur accélèrent bien sûr aussi le processus de recrutement.

Le marketing de recrutement ne doit pas non plus se résumer à la création d'une marque d'employeur. Supposons que votre entreprise propose des postes particuliers qui sont très recherchés ou difficiles à pourvoir. Dans ce cas, vous pouvez lancer des campagnes de création de viviers pour recueillir les coordonnées de personnes ayant le bon profil, de sorte que, lorsque des opportunités se présentent, les recruteurs disposent déjà d'une liste de candidats potentiels.

5. Utilisez la technologie pour éliminer les goulots d'étranglement

Prenez du recul et portez un regard critique et objectif sur l'ensemble de votre processus de recrutement. Où se trouvent les ralentisseurs ? Que pourriez-vous faire pour le rendre plus efficace ? Où sont les goulets d'étranglement ?

Souvent, la technologie peut aider à aplanir et à accélérer ces délais. Par exemple, l'utilisation d'outils de vidéoconférence pour les premières réunions les rend beaucoup plus rapides et faciles à gérer pour les recruteurs. Dans de nombreuses organisations, les équipes de recrutement sont minuscules et manquent de ressources. Un outil de planification en ligne tel que Doodle peut permettre d'économiser des heures d'échanges de courriels et de redonner du temps aux recruteurs, en agissant comme un assistant virtuel pour les réunions.

Pour les postes à fort volume, comme ceux du commerce de détail et de l'hôtellerie, l'IA peut s'intégrer de manière transparente aux plateformes sociales ou aux sites web et guider les candidats tout au long des premières étapes du processus, en ne signalant que les candidats qualifiés pour un suivi par le recruteur.

L'utilisation de la technologie dans le domaine du recrutement est si importante que plus de 98 % des entreprises du classement Fortune 500 utilisent une forme ou une autre de logiciel de recrutement, et plus de deux tiers des professionnels du recrutement estiment qu'investir dans la technologie est le meilleur moyen d'améliorer le recrutement de leur entreprise.

Plus les candidats sont recrutés rapidement, plus ils sont satisfaits de leur expérience, moins cela coûte à votre entreprise et, ne l'oublions pas, plus vite ils font partie de votre organisation et peuvent être développés et entretenus par votre équipe RH et vos managers. Le recrutement n'est pas un objectif en soi, mais plutôt un instrument nécessaire pour garantir que les entreprises restent bien équipées et prêtes à réussir. En éliminant les inefficacités et en créant un processus de recrutement rapide et sans heurts, on favorise l'intégration des personnes et la progression des entreprises.

