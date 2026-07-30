La velocidad importa. Pregúntale a Usain Bolt, o a cualquier reclutador que busque los mejores talentos antes que sus competidores. Los candidatos de calidad no permanecen mucho tiempo en el mercado: los mejores suelen ser contratados en 10 días. La contratación es realmente una carrera contrarreloj.

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Los empleados altamente cualificados con conocimientos especializados siguen estando muy solicitados. En muchos empleos e industrias, la demanda sigue superando a la oferta, lo que convierte al mercado actual en un mercado de candidatos.

Cuando hay candidatos de calidad disponibles, a menudo se los lleva más rápido que una cebra bebé remando en el Nilo. Los mejores suelen estar en el mercado laboral sólo diez días antes de ser contratados. Los contratadores tienen que reaccionar rápidamente para tener una oportunidad.

Tampoco se trata simplemente de ponerse en contacto con los candidatos con prontitud. Dado que cada vacante cuesta a las empresas una media de 420 euros al día, cubrir los puestos rápidamente redunda en interés de todos. ¿Qué pueden hacer las empresas para acelerar su contratación?

1. Crear descripciones de puestos claras y concisas

Como casi todos los trabajos bien hechos, una buena contratación empieza mucho antes de la fase de entrevistas y antes incluso de que se publique el puesto. Una descripción del puesto bien escrita y detallada, con un perfil exhaustivo del candidato, es fundamental y, sin embargo, casi siempre se precipita o se pasa por alto.

Dedica unas horas a elaborar una descripción del puesto y un perfil del candidato de primera clase, y te ahorrarás días de hablar, contactar o entrevistar a candidatos que simplemente no encajan.

Sé lo más específico posible sobre las habilidades requeridas.

Detalla la experiencia necesaria para tener éxito en el puesto.

Diferencia entre lo que es absolutamente imprescindible y lo que es agradable.

Utiliza la jerga del sector cuando sea necesario, pero evita el vocabulario interno de la empresa.

Incluye los rasgos de personalidad que mejor encajen con el puesto y el equipo.

Describe la cultura de tu empresa tanto como los requisitos del puesto.

2. Más candidatos no es mejor

Casi dos tercios de los candidatos han abandonado alguna vez un proceso de solicitud porque ha llevado demasiado tiempo. Eso significa que se pierden muchos candidatos de alta calidad -a menudo captados por la competencia- y que se quedan con una mala impresión de tu empresa.

La fase más lenta del proceso suele ser el contacto inicial y la selección. Demasiados reclutadores hacen esto con demasiados candidatos. Sé agresivo a la hora de reducir el número de candidatos a sólo tres o cinco de los mejores y, a continuación, concierta llamadas utilizando una herramienta de programación en línea como la Página de Reservas de Doodle. Los candidatos pueden elegir la franja horaria que más les convenga sin tener que ir y venir por tu parte.

Con menos entrevistas y una programación más eficiente, avanzarás más rápido mientras los mejores candidatos siguen disponibles y motivados.

3. Red, red, red

La velocidad requiere atajos. Por eso los reclutadores deben dedicar tiempo a crear redes sólidas, tanto externamente en sus sectores como internamente con sus colegas.

Cuando se abre una vacante, los reclutadores con redes sólidas pueden compartirla inmediatamente con contactos de confianza, evitando semanas de publicidad en frío.

Casi la mitad de las empresas afirman que sus contrataciones de mayor calidad proceden de referencias. Los candidatos recomendados suelen ser contratados un 55% más rápido, y permanecen más tiempo.

4. Construye una cantera

¿Cuándo se convierte una persona en candidato? Pregunta capciosa: todo el mundo es un candidato potencial. Tres cuartas partes de los trabajadores en demanda son buscadores pasivos de empleo. Puede que no se postulen activamente, pero pueden sentirse tentados por la oportunidad adecuada.

Por eso los reclutadores deben asociarse con el marketing de contratación. Al mostrar constantemente tu marca de empleador, los candidatos ya conocen tu empresa cuando te pones en contacto con ellos. Esa familiaridad hace que se comprometan más rápidamente.

Las campañas de captación también pueden ayudar. Si sabes que ciertos puestos son difíciles de cubrir, recoge los datos de los candidatos cualificados con antelación. Cuando se abra una vacante, estarás preparado para actuar.

5. Utiliza la tecnología para acabar con los cuellos de botella

Da un paso atrás y analiza tu proceso de contratación. ¿Dónde están los obstáculos?

La tecnología suele ser la respuesta. Las videoconferencias agilizan las primeras entrevistas. Las herramientas de programación como Doodle eliminan el interminable ping-pong del correo electrónico. Los chatbots de IA pueden gestionar un gran volumen de solicitudes, filtrando sólo los candidatos cualificados a los reclutadores.

No es de extrañar que más del 98% de las empresas de Fortune 500 utilicen software de contratación. Cuanto más rápido se contrate, más contentos estarán los candidatos, menos costará y antes empezarán a aportar valor las nuevas contrataciones.

La contratación no consiste sólo en cubrir puestos. Se trata de impulsar el crecimiento. Una contratación fluida y rápida hace que la gente entre por la puerta y que las empresas avancen.

Si trabajas en selección de personal, la Página de Reservas de Doodle debería ser tu nueva mejor amiga.