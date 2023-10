La velocidad importa. Pregúntele a Usain Bolt, Keanu Reeves o a cualquiera que espere a que se cargue un vídeo en YouTube. Ya que estás, puedes añadir a los reclutadores a esa lista de adictos a la rapidez.

Aunque la pandemia del coronavirus amenaza con sumir al mundo en una depresión económica, la triste realidad es que cualquier recesión afectará mucho más a los empleos y empleados menos cualificados. Es probable que siga habiendo una gran demanda de empleados con un alto nivel de formación y conocimientos. En muchos puestos de trabajo e industrias, la demanda sigue superando a la oferta, lo que significa que, incluso en estos tiempos de dificultades económicas, el mercado de trabajo es para los candidatos.

Cuando hay candidatos de calidad disponibles, suelen ser absorbidos más rápido que una cebra bebé remando en el Nilo. Los mejores candidatos están en el mercado laboral sólo diez días antes de ser contratados. Los reclutadores deben reaccionar con rapidez para tener una oportunidad.

No se trata simplemente de ponerse en contacto con el candidato lo antes posible. Con cada vacante cuesta a las empresas una media de 420 euros al día, conseguir que el candidato adecuado ocupe el puesto adecuado a toda velocidad redunda en interés de todos. ¿Qué pueden hacer las empresas para acelerar la contratación?

1. Crear descripciones de puestos claras y concisas

Como casi todos los trabajos bien hechos, una buena contratación empieza mucho antes de la fase de entrevistas y antes incluso de que se publique el puesto. Una descripción del puesto detallada y bien redactada, con un perfil exhaustivo del candidato, es fundamental y, sin embargo, casi siempre se pasa por alto. Dedique unas horas a elaborar una descripción del puesto y un perfil del candidato de primera clase, y se ahorrará días de conversaciones, contactos o entrevistas con candidatos que no encajan.

Sea lo más específico posible sobre las habilidades requeridas.

Detalle la experiencia necesaria para tener éxito en el puesto.

Para lo anterior, haga una lista y diferencie entre lo que es absolutamente imprescindible y lo que es beneficioso.

Es aceptable utilizar jerga del sector, pero evite el vocabulario interno de la empresa que pueda dificultar la comprensión de la descripción del puesto.

Incluya los rasgos de personalidad que mejor se adapten al puesto y encajen bien en el equipo.

Describa la cultura de su empresa tanto como los requisitos del puesto. Los directivos coinciden en que la cultura de la empresa es la razón número uno por la que los candidatos se incorporan a una empresa

2. Más candidatos no es mejor

Si has sido una persona activa en la búsqueda de empleo, no te sorprenderá saber que casi dos tercios de los candidatos han abandonado, en algún momento, un proceso de solicitud porque simplemente llevaba demasiado tiempo. Esto significa que muchos candidatos de alta calidad no sólo se están quedando en el camino y están siendo seleccionados por otras empresas e incluso por la competencia, sino que además les está dejando una mala impresión de su organización.

La fase más lenta del proceso suele ser el contacto inicial y la selección. Demasiados reclutadores hacen esto con demasiados candidatos. Sé agresivo a la hora de reducir el número de solicitudes que recibes a sólo tres o cinco candidatos y, a continuación, concierta llamadas utilizando una herramienta de programación en línea como la página de reservas de Doodle. De este modo, los candidatos podrán elegir el momento que más les convenga de su agenda sin que usted tenga que ir de un lado para otro.

Con un menor número de candidatos entrevistados y llamadas programadas de manera más eficiente, debería ser posible superar estas primeras etapas de forma rápida y eficaz, mientras que los mejores candidatos siguen estando disponibles y entusiasmados por trabajar para su empresa.

3. Red, red, red

Con la acuciante necesidad de rapidez, es muy valioso encontrar atajos para conseguir candidatos adecuados para cubrir vacantes. Por eso los reclutadores deben dedicar una parte considerable de su tiempo a establecer contactos, profundizar en su conocimiento de los sectores y mercados a los que se dirigen y establecer contactos a través de eventos presenciales y oportunidades digitales. Las redes tampoco tienen por qué ser externas. Las plantillas de las empresas y sus redes son potentes herramientas para descubrir joyas.

Armado con estos enfoques, cuando se abre una vacante, el reclutador puede afrontar el reto de frente y con una precisión milimétrica. Puede compartir la vacante internamente y con su red de contactos antes de lanzarse a publicar y anunciar el puesto.

Casi la mitad de todas las empresas creen que sus contrataciones de mayor calidad proceden de referencias, mientras que los candidatos referidos suelen ser contratados un 55% más rápido, además de permanecer más tiempo en la empresa.

4. Construir una cantera

¿Cuándo se convierte una persona en candidato? Ahá, pregunta con trampa. Todo el mundo es siempre candidato a un puesto en su organización; al menos, así es como debe enfocar su estrategia de contratación. Tres cuartas partes de los candidatos a puestos de gran demanda son demandantes de empleo pasivos, a los que se busca, se contacta, los remite un contacto o simplemente ven un puesto que les atrae, aunque por lo general estén contentos en su trabajo actual.

Esta es precisamente la razón por la que los reclutadores deben colaborar estrechamente con sus colegas de marketing de contratación. El marketing de contratación garantiza que siempre se transmita la cara externa de la marca del empleador. Es un enfoque proactivo para contar al mundo quién eres, qué haces y qué oportunidades tienes. Por lo tanto, el trabajo pesado ya se ha hecho cuando los reclutadores cogen el teléfono por primera vez para ponerse en contacto con un candidato. Por supuesto, el conocimiento previo de su empresa como empleador también acelerará el proceso de contratación.

El marketing de contratación no tiene por qué ser un mero ejercicio de creación de marca. Supongamos que su empresa tiene determinados puestos muy solicitados o difíciles de cubrir. En ese caso, puede organizar campañas para captar los datos de contacto de personas con el perfil adecuado para que, cuando surjan oportunidades, los responsables de contratación ya dispongan de una lista de candidatos potenciales.

5. Utilizar la tecnología para acabar con los cuellos de botella

Dé un paso atrás y analice de forma crítica y objetiva todo su proceso de contratación. ¿Dónde están los obstáculos? ¿Qué podría hacer para hacerlo más eficiente? ¿Dónde están los cuellos de botella?

A menudo, la tecnología puede ayudar a suavizar y acelerar esos retrasos. Por ejemplo, el uso de herramientas de videoconferencia para las primeras reuniones las hace mucho más rápidas y fáciles de gestionar para los reclutadores. En muchas empresas, los equipos de contratación son pequeños y carecen de recursos suficientes. Una herramienta de programación en línea como Doodle puede ahorrar horas de intercambio de correos electrónicos y devolver tiempo a los reclutadores, actuando como un asistente virtual para las reuniones.

Para los puestos de gran volumen, como los del comercio minorista y la hostelería, la IA puede integrarse perfectamente con las plataformas sociales o los sitios web y guiar a los candidatos a través de las primeras rondas del proceso, marcando sólo a los candidatos cualificados para que el reclutador haga un seguimiento.

Tan importante es el uso de la tecnología en el ámbito de la contratación que más del 98% de las empresas de la lista Fortune 500 utilizan algún tipo de software de contratación, y más de dos tercios de los profesionales de la contratación creen que invertir en tecnología es la mejor manera de mejorar la contratación de su empresa.

Cuanto más rápido se contrate a los candidatos, más satisfechos estarán con la experiencia, menos le costará a su empresa y, no lo olvidemos, antes pasarán a formar parte de su organización y podrán ser desarrollados y cuidados por su equipo de RR.HH. y sus directivos. La contratación no es un objetivo en sí mismo, sino un instrumento necesario para garantizar que las empresas se mantengan bien equipadas y preparadas para el éxito. La eliminación de ineficiencias y la creación de un proceso de contratación rápido y fluido hacen que las personas se incorporen y que las empresas avancen.

Si trabajas en selección de personal, entonces aquí tienes algunas razones por las que Booking Page debería ser tu nuevo mejor amigo.