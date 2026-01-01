A velocidade é importante. Pergunte a Usain Bolt - ou a qualquer recrutador que esteja buscando os melhores talentos antes dos concorrentes. Os candidatos de qualidade não ficam muito tempo no mercado - os melhores são normalmente contratados em 10 dias. O recrutamento é realmente uma corrida contra o tempo.

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Funcionários altamente qualificados com experiência baseada em conhecimento continuam sendo muito procurados. Para muitos empregos e setores, a demanda ainda supera a oferta, o que torna o mercado atual um mercado de candidatos.

Quando candidatos de qualidade se tornam disponíveis, eles costumam ser abocanhados mais rapidamente do que um bebê zebra remando no Nilo. Em geral, os melhores ficam no mercado de trabalho por apenas dez dias antes de serem contratados. Os recrutadores precisam reagir rapidamente para ter uma chance.

Também não se trata apenas de entrar em contato com os candidatos prontamente. Com cada vaga custando às empresas uma média de € 420 por dia, preencher os cargos rapidamente é do interesse de todos. Então, o que as empresas podem fazer para turbinar seu recrutamento?

1. Criar descrições de cargos claras e concisas

Como quase todos os trabalhos bem feitos, um bom recrutamento começa muito antes da fase de entrevista e antes mesmo de a vaga ser publicada. Uma descrição de cargo bem escrita e detalhada, com um perfil completo do candidato, é essencial, mas quase sempre é apressada ou negligenciada.

Gaste algumas horas para criar uma descrição de cargo e um perfil de candidato de alto nível e você economizará dias de conversas, contatos ou entrevistas com candidatos que simplesmente não se encaixam no perfil.

Seja o mais específico possível sobre as habilidades necessárias.

Detalhe a experiência necessária para que você seja bem-sucedido no cargo.

Diferencie entre o que você deve ter e o que é bom ter.

Use o jargão do setor quando necessário, mas evite o vocabulário interno da empresa.

Inclua traços de personalidade que melhor correspondam à função e à equipe.

Descreva a cultura da empresa tanto quanto os requisitos do cargo.

2. Mais candidatos não é melhor

Quase dois terços dos candidatos já abandonaram um processo de candidatura em algum momento porque ele demorou muito. Isso significa que muitos candidatos de alta qualidade são perdidos - muitas vezes, são capturados pelos concorrentes - e ficam com uma impressão ruim da sua empresa.

A etapa mais demorada do processo geralmente é o contato inicial e a triagem. Muitos recrutadores fazem isso com um número excessivo de candidatos. Seja agressivo ao restringir o campo a apenas três ou cinco dos melhores candidatos e, em seguida, marque chamadas usando uma ferramenta de agendamento on-line, como a Doodle's Booking Page. Os candidatos podem escolher um horário conveniente, sem que você tenha que ficar fazendo rodeios.

Com menos entrevistas e agendamento feito de forma mais eficiente, você avançará mais rapidamente enquanto os melhores candidatos ainda estiverem disponíveis e motivados.

3. Trabalhe em rede, trabalhe em rede, trabalhe em rede

A velocidade exige atalhos. É por isso que os recrutadores devem dedicar tempo para criar redes fortes, tanto externamente em seus setores quanto internamente com colegas.

Quando uma vaga é aberta, os recrutadores com redes fortes podem compartilhá-la imediatamente com contatos confiáveis, eliminando semanas de publicidade fria.

Quase metade de todas as empresas afirma que suas contratações de maior qualidade vêm de indicações. Em geral, os candidatos indicados são contratados 55% mais rapidamente - e permanecem por mais tempo.

4. Crie um pipeline

Quando uma pessoa se torna um candidato? Pergunta capciosa: todo mundo é um candidato em potencial. Três quartos dos trabalhadores sob demanda são candidatos passivos a emprego. Eles podem não estar se candidatando ativamente, mas podem ser tentados pela oportunidade certa.

É por isso que os recrutadores precisam fazer parceria com o marketing de recrutamento. Ao exibir consistentemente a marca do seu empregador, os candidatos já conhecem sua empresa quando você entra em contato com eles. Essa familiaridade faz com que eles se envolvam mais rapidamente.

As campanhas de pipeline também podem ajudar. Se você sabe que certas funções são difíceis de preencher, capture os detalhes de candidatos qualificados com antecedência. Quando uma vaga for aberta, você estará pronto para agir.

5. Use a tecnologia para acabar com os gargalos

Dê um passo atrás e analise seu processo de recrutamento. Onde estão os obstáculos?

Muitas vezes, a tecnologia é a resposta. A videoconferência agiliza as primeiras entrevistas. Ferramentas de agendamento, como o Doodle, eliminam o interminável pingue-pongue de e-mails. Os chatbots com inteligência artificial podem lidar com um grande volume de inscrições, filtrando apenas os candidatos qualificados para os recrutadores.

Não é de se admirar que mais de 98% das empresas da Fortune 500 usem software de recrutamento. Quanto mais rápido você recrutar, mais felizes ficarão os candidatos, menor será o custo - e mais cedo as novas contratações começarão a agregar valor.

O recrutamento não se trata apenas de preencher cargos. Trata-se de impulsionar o crescimento. Uma contratação rápida e tranquila faz com que as pessoas entrem e as empresas avancem.

Se você trabalha com recrutamento, a Página de Reservas do Doodle deve ser sua nova melhor amiga.