A velocidade é importante. Basta perguntar a Usain Bolt, Keanu Reeves ou qualquer um que tenha sentado à espera de um vídeo atrasado para fazer um buffer no YouTube. Já agora, você pode adicionar recrutadores a essa lista de viciados em alacridade.

Enquanto a pandemia do Coronavirus ameaça lançar o mundo em uma depressão econômica, a triste realidade é que qualquer retração terá muito mais impacto em empregos e funcionários menos qualificados. Empregados altamente qualificados com habilidades baseadas no conhecimento provavelmente permanecerão em alta demanda. Para muitos empregos e indústrias, a demanda ainda supera a oferta, o que significa que, mesmo nestes tempos econômicos difíceis, é o mercado de trabalho de um candidato.

Quando candidatos de qualidade se tornam disponíveis, eles tendem a ser agarrados mais rápido que uma zebra bebê remando no Nilo. Os melhores candidatos estão no mercado de trabalho por apenas dez dias antes de serem contratados. Os recrutadores precisam reagir rapidamente para ter uma chance.

Também não é simplesmente um caso de contato imediato com o candidato. Com cada vaga custando às empresas uma média de 420 euros por dia, colocar o candidato certo na função adequada com a máxima velocidade é do interesse de todos. O que as empresas podem fazer para turbocar o recrutamento?

1. Criar descrições de trabalho claras e concisas

Como quase todos os trabalhos bem feitos, o grande recrutamento começa muito antes da etapa da entrevista e antes mesmo de o trabalho ser postado. Uma descrição bem escrita e detalhada do cargo com um perfil completo do candidato é crítica e, no entanto, quase sempre, é percorrida ou negligenciada. Passe algumas horas construindo uma descrição de trabalho e um perfil de candidato de primeira classe, e você economizará dias de falar, contatar ou entrevistar candidatos que simplesmente não se encaixam na conta.

Seja o mais específico possível sobre as habilidades necessárias.

Detalhar a experiência necessária para o sucesso no cargo.

Para o exposto acima, liste e diferencie entre o absoluto não-negociável do não-negociável e o benéfico bem a ter.

É aceitável usar o jargão da indústria, mas evite qualquer vocabulário interno da empresa que possa fazer com que as descrições de cargos sejam difíceis de entender.

Inclua traços de personalidade que provavelmente combinem melhor com o papel e se encaixem bem na equipe.

Descreva a cultura de sua empresa, tanto quanto as exigências do trabalho. Os líderes concordam que a cultura da empresa é a razão número um para os candidatos ingressarem em uma empresa

2. Mais candidatos não é melhor

Se você já foi um candidato ativo em busca de emprego no passado, não será surpresa que (https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/technology/pages/study-most-job-seekers-abandon-online-job-applications.aspx#:~:text=The%20problem%20of%20job%20candidatos,of%20the%20length%20 or%20complexity.) tenham, em algum momento, desistido de um processo de candidatura porque demorou muito tempo. Isso significa que muitos candidatos de alta qualidade não só estão caindo no caminho e sendo pegos por outras empresas e talvez até concorrentes, mas também estão deixando uma má impressão de sua organização.

A etapa mais demorada do processo é geralmente o contato inicial e a triagem. Muitos recrutadores fazem isso com demasiados candidatos. Seja agressivo ao reduzir o número de inscrições recebidas para apenas três a cinco candidatos e, em seguida, estabeleça ligações usando uma ferramenta de agendamento on-line como a Página de Reservas do Doodle. Isso permite que os candidatos escolham uma vaga conveniente em sua agenda, sem nenhum atraso em seu lado.

Com menos candidatos sendo entrevistados e chamadas agendadas com mais eficiência, deve ser possível voar por esses primeiros estágios de forma rápida e eficiente enquanto os melhores candidatos ainda estão disponíveis e animados em trabalhar para sua empresa.

3. Rede, rede, rede

Com a grande necessidade de rapidez, é extremamente valioso encontrar atalhos para conseguir candidatos adequados para preencher as vagas. É por isso que os recrutadores devem passar uma parte considerável de seu tempo trabalhando em rede, aprofundando seu conhecimento sobre suas indústrias e mercados alvo, bem como fazendo contatos através de eventos presenciais, bem como oportunidades digitais. As redes também não têm que ser externas. A força de trabalho das empresas e suas redes são ferramentas poderosas para desenterrar pedras preciosas.

Armado com estas abordagens, quando uma vaga se abre, o recrutador pode enfrentar o desafio de frente e com precisão guiada por laser. Eles podem compartilhar a vaga internamente e com sua rede de contatos antes de fazer o spray e rezar para que o anúncio de emprego e a publicidade sejam feitos.

Quase metade de todas as empresas acreditam que suas contratações de alta qualidade vieram de indicações, enquanto os candidatos indicados são normalmente contratados 55% mais rápido, além de permanecerem com empresas por mais tempo.

4. Construir um gasoduto

Quando é que uma pessoa se torna um candidato? Aha, pergunta com rasteira. Todo mundo é sempre um candidato a um papel em sua organização; pelo menos, é assim que você deve abordar sua estratégia de recrutamento. Três quartos dos candidatos a cargos em demanda são candidatos passivos, que são caçados, abordados, encaminhados por um contato ou que simplesmente vêem um papel que capta sua imaginação, mesmo que geralmente estejam bastante felizes em seu emprego atual.

É precisamente por isso que os recrutadores precisam alinhar-se estreitamente com seus colegas de marketing de recrutamento. O marketing de recrutamento garante que a face externa da marca do empregador esteja sempre sendo transmitida. É uma abordagem proativa para dizer ao mundo quem você é, o que faz e que oportunidades você tem. Portanto, o trabalho pesado tem sido feito quando os recrutadores pegam o telefone para entrar em contato com um candidato. O conhecimento prévio e a conscientização de sua empresa como empregador irá, naturalmente, acelerar também o processo de recrutamento.

O marketing de recrutamento também não precisa ser todo construção de marcas de empregadores de produtos lácteos. Suponha que sua empresa tenha posições particulares que são muito procuradas ou difíceis de preencher. Nesse caso, você poderia realizar campanhas de construção de tubulações para capturar os detalhes de contato de pessoas com o perfil correto para que, quando as oportunidades se abrirem, já exista uma lista de potenciais candidatos a recrutadores para se envolverem.

5. Use tecnologia para quebrar gargalos

Dê um passo atrás e dê uma olhada crítica e objetiva em todo o seu processo de recrutamento. Onde estão as lombadas de velocidade? O que você poderia fazer para torná-lo mais eficiente? Onde estão os gargalos?

Muitas vezes, a tecnologia pode ajudar a suavizar e acelerar esses atrasos. Por exemplo, o uso de ferramentas de videoconferência para as primeiras reuniões as torna muito mais rápidas e fáceis de serem gerenciadas pelos recrutadores. As equipes de recrutamento em muitas organizações são minúsculas e com poucos recursos. Uma ferramenta de agendamento on-line como o Doodle pode economizar horas de e-mail de volta e dar tempo aos recrutadores, atuando como um assistente de reuniões virtuais de set-and-for-forget.

Para posições de alto volume, como as de varejo e hospitalidade, a IA pode se integrar perfeitamente com plataformas sociais ou websites e orientar os candidatos durante as primeiras rodadas do processo, sinalizando apenas os candidatos qualificados para acompanhamento pelo recrutador.

Tão importante é o uso de tecnologia dentro do espaço de recrutamento que mais de 98% das empresas da Fortune 500 utilizam alguma forma de software de recrutamento, com mais de dois terços dos profissionais de recrutamento acreditando que investir em tecnologia é a melhor maneira de melhorar o recrutamento de sua empresa.

Quanto mais rápido os candidatos forem recrutados, mais felizes eles ficarão com a experiência, menos custos haverá para sua empresa e, não esqueçamos, mais cedo eles se tornarão parte de sua organização e poderão ser desenvolvidos e nutridos por sua equipe de RH e gerentes. O recrutamento não é um objetivo em si mesmo, mas um instrumento necessário para garantir que as empresas permaneçam bem preparadas e prontas para o sucesso. A eliminação de ineficiências e a criação de um processo de recrutamento suave e rápido faz com que as pessoas entrem e as empresas avancem.

Se você trabalha na área de recrutamento, então aqui algumas razões* por que a página de reservas deve ser seu novo melhor amigo.