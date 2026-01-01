भर्ती करने वालों के लिए आदर्श उम्मीदवार को तेजी से खोजने के 5 सुझाव

गति मायने रखती है। उसेन बोल्ट से पूछिए — या किसी भी भर्तीकर्ता से जो प्रतिस्पर्धियों से पहले शीर्ष प्रतिभाओं का पीछा कर रहा हो। गुणवत्तापूर्ण उम्मीदवार बाजार में ज्यादा देर तक नहीं टिकते — सर्वश्रेष्ठ आमतौर पर 10 दिनों के भीतर ही नियुक्त हो जाते हैं। भर्ती वास्तव में समय के खिलाफ एक दौड़ है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

ज्ञान-आधारित विशेषज्ञता वाले अत्यधिक कुशल कर्मचारी अभी भी उच्च मांग में हैं। कई नौकरियों और उद्योगों में मांग अभी भी आपूर्ति से अधिक है — जिससे आज का बाजार उम्मीदवारों के अनुकूल बन गया है।

जब गुणवत्तापूर्ण उम्मीदवार उपलब्ध होते हैं, तो उन्हें अक्सर नील नदी में पैर पटकते हुए एक छोटे ज़ेबरा की तरह तेज़ी से चुरा लिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार आमतौर पर नौकरी के बाज़ार में केवल दस दिन ही रहते हैं, फिर उन्हें नियुक्त कर लिया जाता है। भर्ती करने वालों को मौका पाने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देनी होती है।

यह सिर्फ उम्मीदवारों से तुरंत संपर्क करने का मामला भी नहीं है। प्रत्येक रिक्ति कंपनी को औसतन प्रतिदिन €420 की लागत देती है, इसलिए पदों को तेजी से भरना सभी के हित में है। तो कंपनियां अपनी भर्ती प्रक्रिया को और तेज करने के लिए क्या कर सकती हैं?

1. स्पष्ट और संक्षिप्त नौकरी विवरण बनाएँ

जैसा कि लगभग सभी अच्छी तरह से किए गए कामों की तरह, बेहतरीन भर्ती प्रक्रिया साक्षात्कार चरण से बहुत पहले और नौकरी के विज्ञापन से भी पहले शुरू हो जाती है। एक अच्छी तरह से लिखा गया, विस्तृत नौकरी विवरण और उम्मीदवार की पूरी प्रोफ़ाइल अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, फिर भी इसे अक्सर जल्दबाजी में तैयार किया जाता है या अनदेखा कर दिया जाता है।

कुछ घंटे एक शीर्ष-स्तरीय नौकरी विवरण और उम्मीदवार प्रोफ़ाइल बनाने में लगाएँ, और आप उन उम्मीदवारों से बात करने, संपर्क करने या साक्षात्कार करने में लगने वाले कई दिनों का समय बचा लेंगे जो इस पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

आवश्यक कौशलों के बारे में यथासंभव विशिष्ट रहें।

इस पद में सफल होने के लिए आवश्यक अनुभव का विवरण दें।

अति आवश्यक चीज़ों और अच्छी-सी चीज़ों के बीच अंतर करें।

जहाँ आवश्यक हो उद्योग की तकनीकी शब्दावली का उपयोग करें, लेकिन कंपनी की आंतरिक शब्दावली से बचें।

भूमिका और टीम के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्तित्व लक्षण शामिल करें।

अपनी कंपनी की संस्कृति का वर्णन उतना ही करें जितना कि नौकरी की आवश्यकताओं का।

२. अधिक उम्मीदवार बेहतर नहीं हैं

लगभग दो-तिहाई उम्मीदवारों ने कभी न कभी आवेदन प्रक्रिया बहुत लंबी होने के कारण उसे छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि कई उच्च-गुणवत्ता वाले उम्मीदवार खो जाते हैं — अक्सर प्रतिस्पर्धियों द्वारा चुरा लिए जाते हैं — और आपके कंपनी के बारे में उनकी धारणा खराब रह जाती है।

प्रक्रिया का सबसे अधिक समय लेने वाला चरण आमतौर पर प्रारंभिक संपर्क और स्क्रीनिंग होता है। बहुत से भर्तीकर्ता बहुत सारे उम्मीदवारों के साथ ऐसा करते हैं। शीर्ष तीन से पांच आवेदकों तक उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने में आक्रामक रहें, फिर Doodle के बुकिंग पेज जैसे ऑनलाइन शेड्यूलिंग टूल का उपयोग करके कॉल सेट करें। उम्मीदवार बिना आपके किसी अतिरिक्त समन्वय के एक सुविधाजनक स्लॉट चुन सकते हैं।

कम साक्षात्कारों और अधिक कुशल समय-निर्धारण के साथ, आप शीर्ष उम्मीदवारों के अभी भी उपलब्ध और प्रेरित होने के दौरान तेज़ी से आगे बढ़ेंगे।

3. नेटवर्क, नेटवर्क, नेटवर्क

गति के लिए शॉर्टकट्स आवश्यक हैं। इसलिए भर्तीकर्ताओं को मजबूत नेटवर्क बनाने में समय लगाना चाहिए — अपने उद्योगों में बाहरी रूप से और सहकर्मियों के साथ आंतरिक रूप से।

जब कोई रिक्ति खुलती है, तो मजबूत नेटवर्क वाले भर्तीकर्ता इसे तुरंत विश्वसनीय संपर्कों के साथ साझा कर सकते हैं, जिससे हफ्तों की ठंडी विज्ञापन प्रक्रिया बच जाती है।

लगभग सभी कंपनियों का आधा कहते हैं कि उनकी उच्चतम गुणवत्ता वाली भर्तियाँ संदर्भों से होती हैं। संदर्भित उम्मीदवार हैं आम तौर पर 55% तेज़ी से काम पर रखा जाता है — और वे ज़्यादा देर तक रहते हैं।

4. एक पाइपलाइन बनाएं

एक व्यक्ति कब उम्मीदवार बनता है? चतुरा प्रश्न: हर कोई संभावित उम्मीदवार होता है। मांग में रहने वाले कर्मचारियों का तीन-चौथाई हिस्सा निष्क्रिय नौकरी खोजने वाले होते हैं। वे सक्रिय रूप से आवेदन नहीं कर रहे होते, लेकिन सही अवसर मिलने पर वे आकर्षित हो सकते हैं।

इसीलिए भर्ती करने वालों को भर्ती मार्केटिंग के साथ साझेदारी करनी चाहिए। अपने नियोक्ता ब्रांड को लगातार प्रदर्शित करने से, जब आप उम्मीदवारों से संपर्क करते हैं तो वे पहले से ही आपकी कंपनी को जानते हैं। यह परिचितता उन्हें जल्दी जुड़ने के लिए प्रेरित करती है।

पाइपलाइन अभियान भी मदद कर सकते हैं। यदि आप जानते हैं कि कुछ भूमिकाएँ भरना मुश्किल हैं, तो योग्य संभावित उम्मीदवारों का विवरण पहले से ही संकलित कर लें। जब कोई रिक्ति खुलती है, तो आप तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रहते हैं।

5. बाधाओं को दूर करने के लिए तकनीक का उपयोग करें

एक कदम पीछे हटें और अपनी भर्ती प्रक्रिया का विश्लेषण करें। अड़चनें कहाँ हैं?

टेक्नोलॉजी अक्सर समाधान होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पहले इंटरव्यू को त्वरित बनाती है। Doodle जैसे शेड्यूलिंग टूल्स अनंत ईमेल पिंग-पोंग को खत्म कर देते हैं। एआई चैटबॉट्स उच्च मात्रा में आने वाले आवेदनों को संभाल सकती हैं और केवल योग्य उम्मीदवारों को भर्तीकर्ताओं तक पहुँचाती हैं।

यह कोई आश्चर्य नहीं कि फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से 98% से अधिक भर्ती सॉफ़्टवेयर का उपयोग करती हैं। जितनी तेजी से आप भर्ती करते हैं, उम्मीदवार उतने ही खुश होते हैं, लागत उतनी ही कम होती है — और नए कर्मचारी उतनी ही जल्दी मूल्य जोड़ना शुरू करते हैं।

भर्ती सिर्फ पदों को भरने के बारे में नहीं है। यह विकास को गति देने के बारे में है। सुचारू और त्वरित भर्ती लोगों को कंपनी में शामिल करती है और कंपनियों को आगे बढ़ाती है।

यदि आप भर्ती में काम करते हैं, Doodle के बुकिंग पेज यह आपकी नई सबसे अच्छी दोस्त होनी चाहिए।