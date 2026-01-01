Zautomatyzuj rutynowe zadania dzięki Zapierowi

Według najnowszych badań przeciętny pracownik korzysta z 35 aplikacji i przełącza się między nimi ponad 1000 razy dziennie. Niezależnie od tego, z jakich narzędzi technologicznych korzystasz, jasne jest, że współczesne procesy robocze stają się coraz bardziej skomplikowane. Wszyscy przełączamy się między pocztą elektroniczną, narzędziami CRM, arkuszami kalkulacyjnymi, aplikacjami zwiększającymi produktywność, mediami społecznościowymi, wideokonferencjami i wieloma innymi narzędziami.

Na szczęście Zapier umożliwia integrację Doodle z ponad 1500 popularnymi narzędziami biurowymi – dzięki czemu wszelkiego rodzaju czasochłonne zadania stają się sprawami, o których nie musisz nawet myśleć.

Zwiększ swoją wydajność dzięki najlepszym integracjom z Doodle

Salesforce

Salesforce to jedna z wiodących na świecie aplikacji CRM. Jeśli organizujesz spotkania lub umawiasz prezentacje z potencjalnymi klientami i zamierzasz śledzić te działania w Salesforce, możesz dodawać nowych potencjalnych klientów lub aktualizować dane już istniejących, gdy klienci ci wybiorą opcje czasowe w Twojej ankiecie Doodle. Brak konieczności ręcznego wprowadzania danych może zaoszczędzić Ci wiele godzin.

Zendesk

Zendesk to jedno z czołowych internetowych narzędzi do obsługi klienta, pomagające tysiącom firm w zarządzaniu procesami wsparcia. Jeśli planowanie spotkań lub sesji coachingowych z klientami stanowi część Twojej pracy, integracja Doodle z Zendesk znacznie zwiększy Twoją wydajność. Planując spotkania z klientami, możesz tworzyć użytkowników lub zgłoszenia, a nawet dodawać tagi do zgłoszeń w Zendesk.

Slack

Bądź na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w Twoich ankietach Doodle, wysyłając powiadomienia do Slacka. Gdy goście biorą udział w ankietach lub gdy wybierzesz ostateczną datę spotkania, możesz wysyłać wiadomości do Slacka. Możesz publikować posty na dowolnym kanale w Workplace, wysyłać prywatne wiadomości do współpracowników, a nawet wysyłać wiadomości do siebie. Dzięki tej świetnej integracji nigdy nie przegapisz żadnej ważnej informacji.

Mailchimp

Przenieś swój marketing e-mailowy na wyższy poziom, łącząc Doodle ze swoim kontem Mailchimp. Za każdym razem, gdy do ankiety w Doodle dołącza nowy uczestnik, możesz dodać go do grupy odbiorców w Mailchimp. Możesz również zsynchronizować wysyłanie kampanii e-mailowych z zakończeniem ankiet w Doodle, aby szybko rozpocząć działania marketingowe skierowane do uczestników spotkań.

Trello

Czy korzystasz z Trello do zarządzania projektami, listami zadań lub wydarzeniami? Teraz możesz na bieżąco aktualizować swoje Trello w zależności od tego, co dzieje się w Twoim kalendarzu. Możesz tworzyć tablice, listy, karty lub dodawać członków do kart w zależności od tego, kto bierze udział w różnych ankietach. Gdy znajdziesz najlepszy termin na spotkanie, możesz nawet utworzyć nowe zadania w Trello.

HubSpot

Korzystacie z HubSpot w swojej firmie? Możecie tworzyć nowe kontakty lub dodawać je do różnych list w taki sam sposób, w jaki Doodle współpracuje z Salesforce. Planując spotkania z obecnymi lub potencjalnymi klientami, możecie wyeliminować żmudną, ręczną pracę związaną z zarządzaniem kontaktami w systemie CRM.

Wunderlist

Osoby, które wolą bardziej zaawansowaną aplikację do zarządzania zadaniami, mogą połączyć Doodle z Wunderlistem, aby zautomatyzować zarządzanie zadaniami związanymi z planowaniem spotkań. Można tworzyć listy i zadania w Wunderliście podczas tworzenia spotkań lub gdy do ankiet dodawani są uczestnicy. Można również zaznaczać zadania i podzadania jako wykonane w Wunderliście po zamknięciu ankiet w Doodle.

Google Mail / Outlook

Po połączeniu serwisu Doodle ze swoim ulubionym klientem poczty e-mail możesz tworzyć własne powiadomienia o spotkaniach. Możesz wysyłać wiadomości e-mail ze swojego adresu zamiast z serwisu Doodle oraz dostosowywać treść wiadomości wysyłanych do osób biorących udział w ankietach lub po ustaleniu terminu spotkania.

Arkusze Google

Połącz Doodle z Arkuszami Google i automatycznie dodawaj uczestników spotkań do arkusza kalkulacyjnego na swoim Dysku Google. To świetny sposób na prowadzenie ewidencji kontaktów, z którymi umawiasz spotkania.

Zwiększ efektywność planowania i dowiedz się więcej o tym, jak integracje mogą Ci w tym pomóc.