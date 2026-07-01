Automatisera rutinuppgifterna med Zapier

Enligt en färsk studie använder den genomsnittliga medarbetaren 35 appar och växlar mellan dem över 1 000 gånger varje dag. Oavsett vilka verktyg du använder är det uppenbart att dagens arbetsflöden blir allt mer komplicerade. Vi växlar alla fram och tillbaka mellan e-post, CRM-verktyg, kalkylark, produktivitetsappar, sociala medier, videokonferenser och mycket mer.

Lyckligtvis gör Zapier det möjligt att integrera Doodle med över 1 500 vanliga verktyg på arbetsplatsen – vilket förvandlar alla slags tidskrävande uppgifter till saker som du inte ens behöver tänka på.

Öka din produktivitet med de bästa Doodle-integrationerna

Salesforce

Salesforce är en av världens ledande CRM-applikationer. Om du bokar möten eller planerar demonstrationer med potentiella kunder och vill följa upp dem i Salesforce kan du lägga till nya leads eller uppdatera befintliga när dessa kunder väljer tidsalternativ i din Doodle-omröstning. Genom att slippa mata in uppgifterna manuellt kan du spara flera timmar.

Zendesk

Zendesk är ett av de främsta webbaserade helpdeskverktygen och hjälper tusentals företag att hantera sina supportprocesser. Om du i ditt arbete bokar möten eller coachningssessioner med kunder kommer integrationen mellan Doodle och Zendesk att öka din produktivitet avsevärt. När du bokar möten med kunder kan du skapa användare eller ärenden, eller till och med lägga till taggar till ärenden i Zendesk.

Slack

Håll dig uppdaterad om allt som händer i dina Doodle-omröstningar genom att skicka aviseringar till Slack. När deltagare röstar i dina omröstningar eller när du väljer det slutgiltiga datumet för ditt möte kan du skicka meddelanden till Slack. Du kan publicera inlägg i valfri kanal på arbetsplatsen, skicka direktmeddelanden till kollegor eller till och med skicka meddelanden till dig själv. Med den här fantastiska integrationen missar du aldrig något.

Mailchimp

Ta din e-postmarknadsföring till nästa nivå genom att koppla ihop Doodle med ditt Mailchimp- konto. Varje gång en ny deltagare läggs till i en Doodle-omröstning kan du lägga till denne i en målgrupp i Mailchimp. Du kan också samordna utskicket av e-postkampanjer med avslutningen av dina Doodle-omröstningar för att sätta igång marknadsföringsaktiviteter riktade mot dina mötesdeltagare.

Trello

Använder du Trello för att hantera dina projekt, att-göra-listor eller evenemang? Nu kan du hålla din Trello uppdaterad utifrån vad som händer i din kalender. Du kan skapa tavlor, listor och kort eller lägga till deltagare till korten, beroende på vem som deltar i olika omröstningar. När du hittar den bästa tiden för ditt möte kan du till och med skapa nya uppgifter i Trello.

Hubspot

Använder ni HubSpot på ert företag? Ni kan skapa nya kontakter eller lägga till kontakter i olika listor på samma sätt som Doodle fungerar med Salesforce. När ni bokar möten med befintliga eller potentiella kunder kan ni slippa det tidskrävande manuella arbetet med att hantera kontakter i ert CRM-system.

Wunderlist

För dig som föredrar en mer avancerad att-göra-app kan du koppla ihop Doodle med Wunderlist för att automatisera uppgiftshanteringen i samband med mötesbokningen. Du kan skapa listor och uppgifter i Wunderlist när du skapar möten eller när deltagare läggs till i dina omröstningar. Du kan också markera uppgifter och deluppgifter som slutförda i Wunderlist när du avslutar dina Doodle-omröstningar.

Gmail / Outlook

Skapa anpassade mötesmeddelanden genom att koppla ihop Doodle med din favorit-e-postklient. Du kan skicka e-postmeddelanden från din egen e-postadress istället för från Doodle, och du kan anpassa innehållet som skickas till dem som deltar i dina omröstningar eller när du har bestämt datum för mötet.

Google Kalkylark

Koppla ihop Doodle med Google Sheets och lägg automatiskt till mötesdeltagare i ett kalkylblad på din Google Drive. Det är ett utmärkt sätt att hålla reda på de kontakter som du bokar möten med.

Gör schemaläggningen mer effektiv och läs mer om hur integrationer kan hjälpa dig.