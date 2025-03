Automatisieren Sie die Arbeit mit Zapier

Laut einer kürzlich durchgeführten Studie verwendet ein durchschnittlicher Angestellter 35 Apps und wechselt jeden Tag mehr als 1000 Mal zwischen ihnen hin und her. Unabhängig davon, welche Technologie Sie einsetzen, ist es klar, dass moderne Arbeitsabläufe immer komplizierter werden. Wir alle wechseln zwischen E-Mails, CRM-Tools, Tabellenkalkulationen, Produktivitätsanwendungen, sozialen Medien, Videokonferenzen und vielem mehr hin und her.

Glücklicherweise ermöglicht Zapier die Integration von Doodle mit mehr als 1500 gängigen Arbeitsplatz-Tools - so werden alle Arten von zeitraubenden Aufgaben zu Dingen, über die Sie nicht einmal nachdenken müssen.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit den besten Doodle-Integrationen

Salesforce

Salesforce ist eine der weltweit führenden CRM-Anwendungen. Wenn Sie Besprechungen oder Demos mit potenziellen Kunden vereinbaren und beabsichtigen, diese mit Salesforce zu verfolgen, können Sie neue Leads hinzufügen oder bestehende aktualisieren, wenn diese Kunden in Ihrer Doodle-Umfrage die Zeit Optionen in Ihrer Doodle-Umfrage auswählen. Da Sie die Daten nicht manuell eingeben müssen, können Sie Stunden an Zeit sparen.

Zendesk

Zendesk ist eines der führenden webbasierten Helpdesk-Tools, das Tausenden von Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Supportprozesse hilft. Wenn Sie Besprechungen oder Coaching-Sitzungen mit Kunden planen, wird die Doodle/Zendesk-Integration Ihre Produktivität drastisch erhöhen. Wenn Sie Besprechungen mit Kunden planen, können Sie in Zendesk Benutzer oder Tickets erstellen oder sogar Tags zu Tickets hinzufügen.

Slack

Bleiben Sie auf dem Laufenden über alle Aktionen in Ihren Doodle-Umfragen, indem Sie Benachrichtigungen an Slack senden. Wenn Gäste an Ihren Umfragen teilnehmen oder wenn Sie den endgültigen Termin für Ihr Meeting festlegen, können Sie Nachrichten an Slack senden. Sie können in jedem beliebigen Arbeitskanal posten, jedem Kollegen eine DM schicken oder sogar Nachrichten an sich selbst senden. Mit dieser großartigen Integration verpassen Sie nichts mehr.

Mailchimp

Bringen Sie Ihr E-Mail-Marketing auf die nächste Stufe, indem Sie Doodle mit Ihrem Mailchimp Konto. Jedes Mal, wenn ein neuer Teilnehmer zu einer Doodle-Umfrage hinzugefügt wird, können Sie ihn zu einer Zielgruppe in Mailchimp hinzufügen. Sie können auch den Versand von E-Mail-Kampagnen mit dem Abschluss Ihrer Doodle-Umfragen koordinieren, um Marketingaktivitäten mit Ihren Meeting-Teilnehmern zu starten.

Trello

Verwenden Sie Trello, um Ihre Projekte, Aufgabenlisten oder Veranstaltungen zu verwalten? Jetzt können Sie Ihr Trello auf dem neuesten Stand halten, je nachdem, was in Ihrem Kalender passiert. Sie können Boards, Listen und Karten erstellen oder Mitglieder zu Karten hinzufügen, je nachdem, wer an den verschiedenen Umfragen teilnimmt. Wenn Sie den besten Zeitpunkt für Ihre Besprechung gefunden haben, können Sie sogar neue Aufgaben in Trello erstellen.

Hubspot

Verwenden Sie Hubspot in Ihrem Unternehmen? Sie können neue Kontakte erstellen oder Kontakte zu verschiedenen Listen hinzufügen verschiedenen Listen hinzufügen, so wie Doodle mit Salesforce funktioniert. Wenn Sie Besprechungen mit aktuellen oder potenziellen Kunden planen, können Sie sich die mühsame manuelle Arbeit der Kontaktverwaltung in Ihrem CRM sparen.

Wunderlist

Für diejenigen, die eine wunderbare To-Do-Anwendung bevorzugen, können Sie Doodle mit Wunderlist verbinden, um das Aufgabenmanagement rund um die Terminplanung zu automatisieren. Sie können Listen und Aufgaben in Wunderlist erstellen, wenn Sie Meetings erstellen oder wenn Teilnehmer zu Ihren Umfragen hinzugefügt werden. Sie können auch Aufgaben und Unteraufgaben in Wunderlist erledigen, wenn Sie Ihre Doodle-Umfragen schließen.

Google Mail / Outlook

Erstellen Sie individuelle Meeting-Benachrichtigungen, wenn Sie Doodle mit Ihrem bevorzugten E-Mail-Programm verbinden. Sie können E-Mails von Ihrer eigenen E-Mail-Adresse statt von Doodle aus versenden und den Inhalt anpassen, der an die Teilnehmer Ihrer Umfragen gesendet wird oder wenn Sie den Termin für Ihr Meeting finden.

Google Sheets

Verbinden Sie Doodle mit Google Sheets und fügen Sie Meeting-Teilnehmer automatisch in eine Tabellenkalkulation in Ihrem Google Drive. So können Sie die Kontakte, mit denen Sie mit denen Sie Meetings planen.

Machen Sie Ihre Terminplanung effizienter und erfahren Sie mehr darüber, wie Integrationen Ihnen helfen können.